Милош Бикович, Милан Марич, Петар Зекавица и другие сербские актеры, покорившие российскую публику

Едины мы. И в кино в том числе. Эмир Кустурица снимает чуть ли не пять проектов по русской классике, Гойко «Чингачгук» Митич был кумиром советской молодежи. До сих пор в нашей стране снимается множество сербских актеров, и многие из них стали российской публике практически родными. Кто, кроме Милоша Биковича? Разбиралась «Телепрограмма».
Милош Бикович (36 лет)
На днях Милош Бикович, у которого только-только вышел новый сериал «Дайте шоу!» 18+, сделал интересное признание: мол, со своей семьей (жена Ивана Малич, сын Вася) «наполовину переехал» жить в Россию. Он имел в виду, что с исторической родиной Бикович не рвет - и с российским паспортом на руках продолжает активно работать и жить в нашей стране.
Открыл Милоша Никита Михалков - взял в свой фильм «Солнечный удар» 12+ 10 лет назад и благословил на большой путь. Потом уже были суперхитовые «Отель Элеон» 18+, «Крылья империи» 18+, «Лед» 12+, «Холоп» 18+. В ближайшее время у актера должны выйти сразу несколько проектов и ролей - мюзикл «Алиса в Стране чудес» (Шляпник), исторический детектив «Красный шелк» (сыщик царской охранки) и драма «Рождение империи» (князь Александр Меншиков).
Любовь Милоша распространяется не только на российское кино, но и на красивых русских девушек - в разное время ему приписывали романы с моделью Сашей Лусс, актрисами Аглаей Тарасовой и Сашей Бортич, а еще бальницей Ариной Волошиной.
Милан Марич (34 года)
Фото: личная страница Милана Марича в социальной сети
Огромный, квадратный, чернобровый, хмурый, яркий - кто еще мог бы сыграть Сергея Довлатова? Конечно, Милан (ударение на первый слог)! В байопик Алексея Германа-младшего, посвященный жизни и творчеству советского писателя, Марич приходил вовсе не новичком - на родине успел сыграть в шести проектах, в том числе в исторических драмах. И все же именно снятый при поддержке Польши и Сербии проект мгновенно прославил брюнета, заработав «Серебряного медведя» на 68-м Берлинском кинофестивале. Однако суперкарьеру в кино он так и не построил. Милан шагает неспешно и осторожно, как Довлатов: с момента выхода картины Германа-младшего он снялся всего в трех фильмах, хоть и в главных ролях. Зато артист востребован в драматических театрах Белграда, где и проживает, будучи холостым.
Милена Радулович (29 лет)
Фото: личная страница Милены Радулович в социальной сети
Хрупкая и спортивная (бывшая теннисистка) Милена Радулович блестяще говорит по-русски практически без акцента, как и Бикович. Наш зритель познакомился с ней в 2019 году, когда вышел военный боевик «Балканский рубеж» 18+ Андрея Волгина про спецоперацию НАТО по разделу Югославии. Вместе с великими соотечественниками Гойко Митичем и Эмиром Кустурицей девушка делила кадр с Гошей Куценко, Равшаной Курковой и Никитой Кологривым. После Милена сыграла эпидемиолога в хорроре «Кольская сверхглубокая» 18+, жену Ивана Грозного в сериале «Грозный» 16+ и Амалию Бежецкую в сериале «Фандорин. Азазель» 18+. Не замужем.
Петар Зекавица (45 лет)
Фото: личная страница Петара Зекавицы в социальной сети
Этот импозантный и моложавый мужчина тоже отлично знаком нашему зрителю. Если в фильме или сериале есть жестокий фриц, заморский двурушник или хитрый иностранный шпион - значит, скорее всего, таких играет он - Петар Зекавица. Артист играл в «Матче» 18+, «Сталинграде» 12+, «Григорие Р.» 18+,«Пауке» 18+ и других проектах. При этом сам Петар обожает нашу страну, в которой с радостью живет.
- Сербы очень тонко чувствуют россиян. Это и многовековые связи, и похожие трагедии, и восприятие мира, - отмечает Зекавица.
Петар вырос и учился в Москве, прекрасно владеет русским, его дочь зовут Софьей (15 лет), а сына - Захаром (10 лет).
Валентина Стойилкович (26 лет)
Фото: личная страница Валентины Стойилкович в социальной сети
Тина окончила Щукинское театральное училище, играла в спектаклях Театра Вахтангова, Театра им. Ермоловой и МХАТ им. Горького.
Самая большая ее роль на сегодня - студентка Юлия Розина в сериале «Оффлайн» 18+. После были известные сериалы «Ищейка» 18+ с Анной Банщиковой и «Красные линии» 18+ с Полиной Гагариной. В настоящее время Тина занята сразу в нескольких проектах: комедия «Казанова-2», экранизация военного романа Владимира Богомолова «Момент истины» (опять с Никитой Кологривым!) и исторический сериал «Петр I», где артистку утвердили на роль кукуйской царицы Анны Монс. Пока не замужем.