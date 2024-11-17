Милош Бикович, Милан Марич, Петар Зекавица и другие сербские актеры, покорившие российскую публику

Едины мы. И в кино в том числе. Эмир Кустурица снимает чуть ли не пять проектов по русской классике, Гойко «Чингачгук» Митич был кумиром советской молодежи. До сих пор в нашей стране снимается множество сербских актеров, и многие из них стали российской публике практически родными. Кто, кроме Милоша Биковича? Разбиралась «Телепрограмма».

Милош Бикович (36 лет)

На днях Милош Бикович, у которого только-только вышел новый сериал «Дайте шоу!» 18+, сделал интересное признание: мол, со своей семьей (жена Ивана Малич, сын Вася) «наполовину переехал» жить в Россию. Он имел в виду, что с исторической родиной Бикович не рвет - и с российским паспортом на руках продолжает активно работать и жить в нашей стране.

Открыл Милоша Никита Михалков - взял в свой фильм «Солнечный удар» 12+ 10 лет назад и благословил на большой путь. Потом уже были суперхитовые «Отель Элеон» 18+, «Крылья империи» 18+, «Лед» 12+, «Холоп» 18+. В ближайшее время у актера должны выйти сразу несколько проектов и ролей - мюзикл «Алиса в Стране чудес» (Шляпник), исторический детектив «Красный шелк» (сыщик царской охранки) и драма «Рождение империи» (князь Александр Меншиков).

Любовь Милоша распространяется не только на российское кино, но и на красивых русских девушек - в разное время ему приписывали романы с моделью Сашей Лусс, актрисами Аглаей Тарасовой и Сашей Бортич, а еще бальницей Ариной Волошиной.

Милан Марич (34 года)