Как Почепа нашла мужа в шоу «Ну-ка, все вместе!», а Джигурда увидел Анисину в «Танцах на льду»

Знакомство на стене

История телевизионного служебного романа этой пары развивалась постепенно. Познакомились Оксана Почепа и Игорь Бабаев на сцене (там стоят и голосуют эксперты, пока поют участники телепроекта), так как находились в одном «крыле», но на разных рядах. Был перерыв. Бабаев вспоминает: «В какой-то момент Оксана повернулась к композиторской стороне, где я и сидел среди экспертов, и спросила: «Ну что, кто мне напишет новую песню?» И все указали пальцем на меня. После этого завязались профессиональная дружба и общение, и я в первую неделю знакомства написал для Оксаны 20 песен. Мы обсуждали, что подойдет и что не подойдет. Оксана приглашала меня на свои концерты, съемку клипа, чтобы ближе познакомить с творчеством, и все разговоры на тот момент были исключительно о работе. Так совпало, что в этот период у меня окончательно испортились отношения с бывшей женой и дело шло к разводу. А у Оксаны на это время стоял плановый отпуск, она попросила меня отвезти ее в аэропорт». Акула улетела и в отпуске стала переписываться с Игорем, так друзья обнаружили, что у них во многом совпадают взгляды на жизнь. Постепенно дружба переросла во взаимную симпатию, а потом они поняли: это любовь.

Пара схожа во взглядах на многие вещи. В том числе они оба не суеверные, поэтому все приданое для Раечки купили заранее - от бутылочек до пеленального столика. Кстати, Игорь Бабаев известный (а значит, и вполне обеспеченный) композитор в киношно-сериальной индустрии. Бабаев написал музыку почти для двухсот фильмов и сериалов: среди них «След» (с 2007 по 2024 год) 18+, «Пятая стража» 18+, «Бывшие. Happy End» 18+, «Баба-Яга спасает мир» 6+ и другие.

Пятерка служебных романов на ТВ

Владимир Пресняков и Наталья Подольская закрутили роман на съемках телепроекта «Большие гонки» 12+ во Франции в 2005 году. Продолжили эстрадные исполнители романтические отношения в Москве. В итоге - брак и двое сыновей.

Никита Джигурда и Марина Анисина познакомились в 2007 году на съемках телешоу «Танцы на льду» 12+, где актер встал на коньки под чутким руководством олимпийской чемпионки. Начался бурный роман. В итоге - брак, сын и дочь.

Тутта Ларсен и Валерий Колосков сблизились на съемках телешоу «Секрет успеха» 16+ в 2009 году. Она вела, он был участником в составе саратовской музыкальной группы. В итоге - семья, трое детей.