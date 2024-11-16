Как Почепа нашла мужа в шоу «Ну-ка, все вместе!», а Джигурда увидел Анисину в «Танцах на льду»

Сразу несколько семей в нашем шоу-бизнесе образовалось после того, как артисты познакомились на съемках телепередач. Самый свежий пример - пара экспертов с телешоу «Ну-ка, все вместе!» 12+.
Женское счастье
Оксана Почепа нашла избранника на «Ну-ка, все вместе!». Фото: Михаил Фролов/КП
На прошлой неделе впервые стала мамой певица Акула (она же Оксана Почепа). 40-летняя автор и исполнитель Оксана Почепа родила дочь. Девочку назвали Раиса, а фамилия у ребенка будет двойная: Бабаева-Почепа. В этом певица с мужем, 42-летним композитором Игорем Бабаевым, оказались единодушны. Их мнения нередко совпадали и тогда, когда Оксана с Игорем оценивали выступления участников в телешоу «Ну-ка, все вместе!». Почепа и Бабаев трудятся экспертами в сотне жюри на этом телепроекте. Там и познакомились, позже влюбились, а потом и поженились. Пока зрители наблюдали за работой экспертов в шестом сезоне телешоу, Оксана Почепа находилась в роддоме. Тут все просто - эфир отсняли чуть раньше, чем показывают. Помните, как в мультфильме «Зима в Простоквашино» 0+: «Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают!»
Почепа перед родами рассказала, почему в декрет не уходила: «Беременность протекала довольно легко, притом что я продолжаю работать, сниматься в шоу, выступать. Конечно, все идет не так активно, как до беременности, плюс увеличился дневной сон. Меньше полетов и больше работы за компьютером и инструментом, дома и на студии у мужа, так как он помогает мне стать полноценным композитором в кино, каким он сам и является. Ждем плановое кесарево сечение, потому что малышка сидит на попке и не хочет разворачиваться, ей так удобно».
Певица Акула в роддоме - настоящий семейный праздник. Фото: личная страница Оксаны Почепы в социальной сети
Знакомство на стене
История телевизионного служебного романа этой пары развивалась постепенно. Познакомились Оксана Почепа и Игорь Бабаев на сцене (там стоят и голосуют эксперты, пока поют участники телепроекта), так как находились в одном «крыле», но на разных рядах. Был перерыв. Бабаев вспоминает: «В какой-то момент Оксана повернулась к композиторской стороне, где я и сидел среди экспертов, и спросила: «Ну что, кто мне напишет новую песню?» И все указали пальцем на меня. После этого завязались профессиональная дружба и общение, и я в первую неделю знакомства написал для Оксаны 20 песен. Мы обсуждали, что подойдет и что не подойдет. Оксана приглашала меня на свои концерты, съемку клипа, чтобы ближе познакомить с творчеством, и все разговоры на тот момент были исключительно о работе. Так совпало, что в этот период у меня окончательно испортились отношения с бывшей женой и дело шло к разводу. А у Оксаны на это время стоял плановый отпуск, она попросила меня отвезти ее в аэропорт». Акула улетела и в отпуске стала переписываться с Игорем, так друзья обнаружили, что у них во многом совпадают взгляды на жизнь. Постепенно дружба переросла во взаимную симпатию, а потом они поняли: это любовь.
Пара схожа во взглядах на многие вещи. В том числе они оба не суеверные, поэтому все приданое для Раечки купили заранее - от бутылочек до пеленального столика. Кстати, Игорь Бабаев известный (а значит, и вполне обеспеченный) композитор в киношно-сериальной индустрии. Бабаев написал музыку почти для двухсот фильмов и сериалов: среди них «След» (с 2007 по 2024 год) 18+, «Пятая стража» 18+, «Бывшие. Happy End» 18+, «Баба-Яга спасает мир» 6+ и другие.
Пятерка служебных романов на ТВ
Владимир Пресняков и Наталья Подольская закрутили роман на съемках телепроекта «Большие гонки» 12+ во Франции в 2005 году. Продолжили эстрадные исполнители романтические отношения в Москве. В итоге - брак и двое сыновей.
Никита Джигурда и Марина Анисина познакомились в 2007 году на съемках телешоу «Танцы на льду» 12+, где актер встал на коньки под чутким руководством олимпийской чемпионки. Начался бурный роман. В итоге - брак, сын и дочь.
Тутта Ларсен и Валерий Колосков сблизились на съемках телешоу «Секрет успеха» 16+ в 2009 году. Она вела, он был участником в составе саратовской музыкальной группы. В итоге - семья, трое детей.
Илья Авербух познакомился с Лизой Арзамасовой на телешоу. Итог - двое детей! Фото: личная страница Ильи Авербуха в социальной сети
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали общаться на «Ледниковом периоде» 12+ в 2010 году. Продюсер и хореограф руководил проектом, а юная актриса каталась как участница и завоевала второе место. Отношения продолжились - артистка участвовала в других проектах ледового маэстро. Спустя годы сотрудничество вылилось в роман. В итоге - брак, сын и дочь.
Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на съемках телешоу «Последний герой» 16+ на Алтае в 2024 году. Ведущая и участник проекта на съемках влюбились друг в друга и теперь не расстаются. 41-летняя телеведущая Ксения Бородина и 36-летний блогер Николай Сердюков говорят о серьезных отношениях. В итоге - в планах пожениться.