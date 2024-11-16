Модные прически: Тодоренко запустила ретроволну, а у Утяшевой идеальное каре

Ольга Бузова представляет два актуальных образа для укладки длинных волос. Пучок и косы - с ними экспериментируйте, как позволяет фантазия и подсказывают видео и фото мастеров в Сети. Каждый день можно изобретать что-то новое.

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Стилист Анвар Очилов обозначил тренды грядущего сезона

1. Короткие стрижки уже не актуальны. Максимум - каре. С ровным прямым срезом.

2. Придать форму длинным волосам, волосам средней длины поможет каскад. Стрижка добавляет прическе легкости, создает объем и текстуру на волосах.

3. Быстро и актуально собирать волосы в хвост. Длина хороша тем, что экспериментировать с укладками можно каждый день. Даже с укладкой в сложный и красивый хвост.

4. Сложных техник окрашивания волос достаточно. На лидирующие позиции возвращается «старое доброе» мелирование.

5. Актуальны натуральные цвета. К ним можно добавить блики. А если появились седые волосы, то можно часто не краситься, а выбрать технику окрашивания контуринг. Мастер с учетом черт лица подбирает, как чередовать темные и светлые пряди, которые все же чаще оказываются у лица. Так седину маскируют в бликах, а не полностью закрашивают. (Смотрите пример на фото).