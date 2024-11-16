Модные прически: Тодоренко запустила ретроволну, а у Утяшевой идеальное каре

Если женщина меняет прическу, то ждите от нее и других перемен. А часто смены прически достаточно, чтобы поднять настроение. Журнал «Телепрограмма» со стилистом Анваром Очиловым показывает и рассказывает, какие прически будут в моде зимой 2024 - 2025 года.
Фото: vk.com/jasmin.official
Жасмин одна из немногих артисток, кто может гордиться собственными длинными волосами. У многих певиц и актрис если пряди длинные, то нарощенные. Жасмин придала форму своей густой гриве с помощью классического каскада. Это многослойная стрижка, когда мастер укорачивает пряди послойно, их длина постепенно уменьшается по направлению к макушке. Каскад визуально увеличивает объем волос, хорошо смотрится на любой длине. Прическа хорошо смотрится и с челкой, и без нее, и с однотонными, и со сложными вариантами окрашивания локонов.
Фото: t.me/todorenkoregina
Регина Тодоренко запустила ретроволну. Стильно! Чтобы получить такой эффект на волосах, нужно добавить объема у корней на внутренней части прически с помощью легкого начеса или плойки гофре. А потом завить волосы в крупные локоны. Объемное каре в стиле ретрошика - прическа и на работу, и на торжественное мероприятие. Телеведущая в тренде - осенью сделала мелирование, которое возвращается на женские головы и претендует стать лидером среди техник окрашивания в 2025 году.
Фото: t.me/s/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева демонстрирует идеальное каре. Такую характеристику стрижка телеведущей заслужила, так как срез кончиков волос идеально ровный, максимально четкий. Равнение на дерзкие кончики Ляйсан!
Фото: Михаил Фролов/КП
Юлия Пересильд вдруг примерила кудряшки - такая прическа освежает, добавляет задора. Кудряшки противоречивы - хаос создает видимость порядка на голове. Такие эксперименты хороши тем, что легко можно накрутить кудри самой, а еще это самое простое омолаживающее средство.
Фото: t.me/s/byzovahouse
Ольга Бузова представляет два актуальных образа для укладки длинных волос. Пучок и косы - с ними экспериментируйте, как позволяет фантазия и подсказывают видео и фото мастеров в Сети. Каждый день можно изобретать что-то новое.
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Стилист Анвар Очилов обозначил тренды грядущего сезона
1. Короткие стрижки уже не актуальны. Максимум - каре. С ровным прямым срезом.
2. Придать форму длинным волосам, волосам средней длины поможет каскад. Стрижка добавляет прическе легкости, создает объем и текстуру на волосах.
3. Быстро и актуально собирать волосы в хвост. Длина хороша тем, что экспериментировать с укладками можно каждый день. Даже с укладкой в сложный и красивый хвост.
4. Сложных техник окрашивания волос достаточно. На лидирующие позиции возвращается «старое доброе» мелирование.
5. Актуальны натуральные цвета. К ним можно добавить блики. А если появились седые волосы, то можно часто не краситься, а выбрать технику окрашивания контуринг. Мастер с учетом черт лица подбирает, как чередовать темные и светлые пряди, которые все же чаще оказываются у лица. Так седину маскируют в бликах, а не полностью закрашивают. (Смотрите пример на фото).
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