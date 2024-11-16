Сколько стоит вызвать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год на Рублевке

У артистов декабрь - самый насыщенный месяц года: предновогодние съемки и мероприятия, финалы премий, корпоративы... Поэтому праздник для своих домашних они организуют заранее. Рассказываем о популярных ВИП-услугах, которые звезды для своих семей бронируют заранее.
От 20 тыс. руб. - час работы на дому Деда Мороза и Снегурочки
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
В популярном у артистов агентстве по организации праздников мы узнали, сколько стоит в декабре 2024 года вызвать в подмосковный особнячок Деда Мороза со Снегурочкой. Кстати, по вашему желанию сказочные персонажи могут появиться в доме в красивых масках в тон костюма - красочный аналог надевают сверху на медицинскую маску, чтобы гарантированно обезопасить детей от вирусов. Перед выездом на заказы в именитых фирмах Деды Морозы и Снегурочки проходят контроль температуры. В последнюю неделю декабря часовая ВИП-программа от Деда Мороза и Снегурочки на дом в пределах МКАД стоит от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. В элитных поселках за МКАД - от 40 тыс. руб. В ВИП-программе костюмы дороже, артисты опытнее. Они развлекают ребенка, а после исполнения песенки или стишка дарят подарок, подготовленный родителями. Сказочных героев для поздравлений маленьких детей приглашают в свои семьи Юлия Ковальчук, Лера Кудрявцева, Оксана Самойлова, Равшана Куркова, Регина Тодоренко и другие звезды. Кроме того, Оксана Самойлова и Джиган заказывают для сына Давида видеооткрытку от Дедушки Мороза. Волшебник в ролике обращается к мальчику по имени, перечисляет его достижения за год, дает напутствия на будущий год, показывает конверт с письмом, которое ему вместе с мамой отправлял мальчик, а также фото подарка, который окажется 1 января под елкой, проводит мини-экскурсию по своему дому. Такое именное видео стоит от 5 тыс. руб.
От 100 тыс. руб. - елка с игрушками в аренду
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
Звезды часто приглашают профессионалов, чтобы украсить дом к праздникам. Искусственные елки декорируют согласно последним дизайнерским трендам и знакам грядущего года. Кстати, 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю, поэтому в агентствах уже готов декор из змеек. Украшают в новогодней тематике отдельные зоны или комнаты в доме. Всю эту красоту устанавливают чаще на месяц - с середины декабря и по старый Новый год включительно. Огромные дизайнерские ели с игрушками в аренду на месяц в среднем стоят от 100 тыс. руб. - это деревья высотой 250 см для загородных домов. Украшение всего дома - еще плюс 50 тыс. руб. В эти суммы входит и работа по установке-разборке декора.
Некоторые артисты по традиции заказывают дизайнерские елочки у актрисы Елены Ксенофонтовой - она профессионально занимается созданием игрушек и украшением домов. К примеру, цена на новогодний венок на люстру, стену или дверь от актрисы стартует от 50 тыс. руб.
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
В коллекции Ксенофонтовой есть небольшие елочки, для которых легко найти место в квартире, и стандартные деревья. Украшения - не стандартные.
От 300 тыс. руб. - праздничный ужин с кейтерингом на 15 человек
Некоторые артисты соберутся с друзьями у кого-то из них дома за праздничным столом. В таком случае на большую компанию нередко заказывают ужин из ресторана или выездной кейтеринг - когда привозят не только готовые блюда, сервируют стол и уезжают, но также приезжают официанты, которые работают на протяжении всего ужина. Иногда выезжает и повар, если нужно что-то приготовить прямо на месте. Многие эстрадные артисты в новогоднюю ночь работают.
К примеру, блогер и ведущая Ксения Собчак в гостях у компании друзей не раз отмечала праздник с кейтерингом.
От 1 млн руб. - за новогоднюю неделю отдыха в Дубае
Некоторые артисты, отработав декабрь, рванут в теплые края. К примеру, много праздничных мероприятий будет в Дубае. Перелет из Москвы в Дубай накануне Нового года в бизнес-классе стоит от 300 тыс. руб., в эконом-классе - от 70 тыс. руб. Новогодняя неделя в отеле 5 звезд стоит от 300 тыс. руб. на двух человек. В ночь на 1 января в Дубае на праздничном ужине будет концерт с участием Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люси Чеботиной, Дитера Болена. Мероприятие пройдет на модной в ОАЭ концертно-гастрономической площадке в The Theater Dubai.
Фото: личная страница Владимира Кузьмина в социальной сети
Цена билета на роскошный ужин и шоу-программу - от 187 тыс. руб. до 326 тыс. руб. Владимир Кузьмин с женой и Люся Чеботина с мамой будут сидеть за праздничными столиками, а не только работать в эту ночь. Ожидается, что на этом концерте встретят 2025 год и другие артисты с семьями. С учетом перелета, проживания, питания, ВИП-развлечений новогодняя неделя на двух человек в Дубае может стоить больше 1 млн руб.