Сколько стоит вызвать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год на Рублевке

В коллекции Ксенофонтовой есть небольшие елочки, для которых легко найти место в квартире, и стандартные деревья. Украшения - не стандартные.

От 300 тыс. руб. - праздничный ужин с кейтерингом на 15 человек

Некоторые артисты соберутся с друзьями у кого-то из них дома за праздничным столом. В таком случае на большую компанию нередко заказывают ужин из ресторана или выездной кейтеринг - когда привозят не только готовые блюда, сервируют стол и уезжают, но также приезжают официанты, которые работают на протяжении всего ужина. Иногда выезжает и повар, если нужно что-то приготовить прямо на месте. Многие эстрадные артисты в новогоднюю ночь работают.

К примеру, блогер и ведущая Ксения Собчак в гостях у компании друзей не раз отмечала праздник с кейтерингом.

От 1 млн руб. - за новогоднюю неделю отдыха в Дубае

Некоторые артисты, отработав декабрь, рванут в теплые края. К примеру, много праздничных мероприятий будет в Дубае. Перелет из Москвы в Дубай накануне Нового года в бизнес-классе стоит от 300 тыс. руб., в эконом-классе - от 70 тыс. руб. Новогодняя неделя в отеле 5 звезд стоит от 300 тыс. руб. на двух человек. В ночь на 1 января в Дубае на праздничном ужине будет концерт с участием Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люси Чеботиной, Дитера Болена. Мероприятие пройдет на модной в ОАЭ концертно-гастрономической площадке в The Theater Dubai.