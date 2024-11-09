Как поживает одна из самых колоритных и недооцененных певиц Великобритании Сьюзан Бойл

В2009 году эта ирландская женщина потрясла весь мир феерическим исполнением песни I Dreamed a Dream из мюзикла «Отверженные» в шоу «Британия ищет таланты» (у нас формат выходил под названием «Минута славы»). Особенный эффект произвел контраст между внешним и внутренним содержанием Сьюзан - типичная домохозяйка с растрепанными волосами, брежневскими бровями и немодельной наружностью чудесным образом выводила из себя божественный голос, от которого судьи проекта попросту оторопели. Это была манифестация чего-то божественного - того, чем Создатель может наградить человека любой внешности. Видео с 48-летней безработной Бойл мгновенно завирусилось и стало набирать десятки миллионов просмотров, последующий альбом I Dreamed a Dream певицы разошелся тиражом в 14 млн экземпляров. В интернете появились статьи о Сьюзан на 20 языках, поклонниками ее творчества объявили себя Деми Мур и Эштон Кутчер. Они пишут о ней в Twitter и шлют SMS. Легенда Бродвея Пэтти ЛюПон, на которую мечтала стать похожей Бойл, призналась, что рыдала, когда смотрела выступление необычной вокалистки. Казалось бы, вот оно - весь мир у ног. Но что было дальше? Как теперь живет Сьюзан и познала ли она наконец любовь, выясняла «Телепрограмма».
От печали до радости
Маленькая Сьюзан с мамой. Девочка была десятым ребенком в семье. Фото: Global Look Press
Поведение и облик Сьюзан уже тогда, во время первого умопомрачительного выступления на ТВ
(хотя в молодые годы она все же участвовала в музыкальных конкурсах, так что совсем «с улицы» певицу не назовешь), наводили на определенные мысли. Некоторые считали вокалистку слегка... того. А в школе, несмотря на IQ Сьюзан выше среднего, ее травили «слабоумной». В 2012 году догадки по поводу расстройства официально подтвердились: у Бойл диагностировали синдром Аспергера - довольно распространенную и весьма легкую разновидность аутизма.
- Мне говорили, что у меня поврежден мозг, но я знала, что этот диагноз неверен, - предполагала певица. - Теперь есть более четкое объяснение, что со мной не так, и я наконец чувствую облегчение. Думаю, люди будут обращаться со мной лучше, потому что будут яснее понимать, кто я на самом деле и почему я делаю то, что делаю.
В 2014 году случилось одно из самых важных событий в жизни артистки - она встретила мужчину, который проявил к ней небанальный интерес. Да, до этого даже в интернете Бойл, мгновенно ставшая звездой, боялась знакомиться! И плохо им владела, и опасалась плохих людей.
- Зная свое везение, я пойду на свидание, а потом вы будете искать мои части тела по мусорным бакам Блэкберна (в Шотландию семья Бойл переехала из Ирландии), - отшучивалась она, на самом деле попросту дико стесняясь и комплексуя.
Во время гастролей по США с программой альбома Hope («Надежда») Сьюзан остановилась в отеле, где познакомилась с другим постояльцем - врачом из Америки. Затем было то, чего Бойл за полвека своей жизни ни разу не переживала: ухаживания, романтические ужины и свидания. Позже вокалистка признавалась, что мужчина «примерно того же возраста» покорил ее манерами и окружил вниманием.
Изменения в личной жизни (а еще анамнезе - у Бойл диагностировали сахарный диабет второго типа) повлекли за собой изменения в режиме - певица села на диету и скинула 23 килограмма лишнего веса, о чем радостно сообщила публике в 2016 году. Сьюзан исключила сладкое и начала регулярно гулять, никакого экстрима в спортзале.
Одинокая птица, ты летаешь высоко!
Фигура исполнительницы появилась даже в Музее восковых фигур мадам Тюссо. Фото: Global Look Press
На настоящий момент у артистки вышло семь альбомов, последний из которых в 2016 году - она талантливо перепевала шлягеры Мадонны, The Rolling Stones и других звезд, каверы возглавляли мировые чарты. В марте 2020 года состоялись гастроли в поддержку альбома Ten, посвященного десятилетнему юбилею карьеры Сьюзан Бойл. А в апреле 2022 года Сьюзан перенесла инсульт - после этого в течение года артистке пришлось восстанавливать речь и возвращать привычные навыки.
- Теперь я чувствую себя великолепно, - сообщила в соцсетях певица. - Для меня это особенное событие, потому что в прошлом году я перенесла небольшой инсульт. Я боролась как сумасшедшая, чтобы вернуться на сцену. И сделала это. Я много работала, чтобы вернуть себе речь и голос. Единственной целью было снова спеть на сцене. И сегодня моя тяжелая работа окупилась!
Живет звезда по-прежнему в родном Блэкберне, в доме, где выросла в семье с 10 детьми (Сьюзан была младшей), - в округе Уэст-Лотиан. Бойл выкупила прилегающий двухквартирный дом по соседству за 111 тысяч фунтов стерлингов (14 млн руб.) и теперь намерена расширить жилище, хоть семью вокалистка так и не создала.
Никакую историю Золушки, вопреки стереотипным подачам СМИ, путь Сьюзан, которая до 53 лет ни разу не целовалась, конечно, не напоминает - она так и не стала суперзвездой мирового уровня, не встретила принца (про американского врача никаких новостей давно нет) и даже толком не смогла монетизировать почти случайный (поехала на прослушивание в шоу на другом автобусе, перепутав маршрут, и могла опоздать) успех. Даже тот самый сезон проекта «Британия ищет таланты» не смогла выиграть - заняла второе место. Зато Бойл смогла обрести куда более важное - смысл в жизни, которая сделала ее такой необычной, непонятой и одинокой. Этим смыслом и спасением для помощницы повара, которую не брали ни на одну работу из-за отклонений в поведении, стала музыка.
В шоу талантов певица поразила публику и жюри. Фото: кадр из видео
- Когда мамы не стало (2007 год), я остро почувствовала, как мне ее не хватает, - вспоминала певица. - И я стала учиться жить для себя. Мама знала, что я хорошо пою. Перед смертью просила, чтобы я не забрасывала этот талант. Думаю, я должна быть горда: желание моего отца стать певцом реализовалось в его дочери Сьюзан Бойл. Когда мамы не стало, я ощутила гнетущее одиночество. Вокруг никого, кроме кошки! Я крошечный человечек со шваброй и кошкой по соседству! До сих пор ухожу от известности и заголовков типа «Волосатый ангел». Есть ли у меня мечта? Мне всегда снится один сон: я встречаю правильного, своего человека. И, конечно, продолжаю делать людей счастливыми своей музыкой!