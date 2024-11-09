Как поживает одна из самых колоритных и недооцененных певиц Великобритании Сьюзан Бойл

Поведение и облик Сьюзан уже тогда, во время первого умопомрачительного выступления на ТВ

(хотя в молодые годы она все же участвовала в музыкальных конкурсах, так что совсем «с улицы» певицу не назовешь), наводили на определенные мысли. Некоторые считали вокалистку слегка... того. А в школе, несмотря на IQ Сьюзан выше среднего, ее травили «слабоумной». В 2012 году догадки по поводу расстройства официально подтвердились: у Бойл диагностировали синдром Аспергера - довольно распространенную и весьма легкую разновидность аутизма.

- Мне говорили, что у меня поврежден мозг, но я знала, что этот диагноз неверен, - предполагала певица. - Теперь есть более четкое объяснение, что со мной не так, и я наконец чувствую облегчение. Думаю, люди будут обращаться со мной лучше, потому что будут яснее понимать, кто я на самом деле и почему я делаю то, что делаю.

В 2014 году случилось одно из самых важных событий в жизни артистки - она встретила мужчину, который проявил к ней небанальный интерес. Да, до этого даже в интернете Бойл, мгновенно ставшая звездой, боялась знакомиться! И плохо им владела, и опасалась плохих людей.

- Зная свое везение, я пойду на свидание, а потом вы будете искать мои части тела по мусорным бакам Блэкберна (в Шотландию семья Бойл переехала из Ирландии), - отшучивалась она, на самом деле попросту дико стесняясь и комплексуя.

Во время гастролей по США с программой альбома Hope («Надежда») Сьюзан остановилась в отеле, где познакомилась с другим постояльцем - врачом из Америки. Затем было то, чего Бойл за полвека своей жизни ни разу не переживала: ухаживания, романтические ужины и свидания. Позже вокалистка признавалась, что мужчина «примерно того же возраста» покорил ее манерами и окружил вниманием.

Изменения в личной жизни (а еще анамнезе - у Бойл диагностировали сахарный диабет второго типа) повлекли за собой изменения в режиме - певица села на диету и скинула 23 килограмма лишнего веса, о чем радостно сообщила публике в 2016 году. Сьюзан исключила сладкое и начала регулярно гулять, никакого экстрима в спортзале.

Одинокая птица, ты летаешь высоко!