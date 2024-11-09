Что на самом деле случилось с Глюкозой и почему она вдруг рухнула

Неадекватное выступление на концерте, скандалы, задержание в аэропорту - эта цепочка событий буквально обрушила за последнее время вроде бы идеальную репутацию Натальи Чистяковой-Ионовой (певица Глюкоза), которая проповедовала семейный образ жизни, отказ от пагубных привычек и регулярно демонстрировала идеальную фигуру на фото с экзотических пляжей. Что пошло не так? Действительно ли это месть влиятельного продюсера Максима Фадеева, породившего и убившего бренд «Глюк'оZа», или Наталья давно шла к такому падению? «Телепрограмма» попыталась собрать пазл из фрагментов, которые могли ускользать об общественного внимания.

«Черный салон, кожа и крокодил»

Наташа выросла на юге Москвы - и после 9-го класса вынуждена была покинуть обычную школу, перейдя в вечернюю: обычно туда не шли те, кто хорошо учился. И поэтому неудивительно было слышать от Ионовой признание в том, что к 12 годам она перепробовала все виды наркотиков. Это не бравада и не преувеличение - в то время в том районе подростки именно так преимущественно проводили досуг.

- Мне тогда было 12 лет, я снималась в кино (пробовалась в «Ералаш», играла эпизоды), - вспоминала Ионова. - Половина моих сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли и тусовались, их просто уже нет в живых. Это страшная история, потому что не было денег, закрыли все кружки, детям нечем было заниматься, мы тусовались в подъездах, нам хотелось острых ощущений, все попробовать.

Уже в 15 лет девочка оказалась в знаменитой Бутырке - СИЗО № 2, крупнейшей тюрьме столицы.

- У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков, - не стеснялась вспоминать Наталья. - Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку.

Родители девочки имели проблемы с алкоголем, поэтому Наташу воспитывала бабушка, которой, конечно, было сложно справиться со свободолюбивым подростком. Особенно в 90-е. Спасением - в плане дисциплины и в плане жизни вне двора - стала встреча в 2000 году с Максимом Фадеевым, которого теперь Ионова хорошим словом вспоминает редко.