Что на самом деле случилось с Глюкозой и почему она вдруг рухнула

Неадекватное выступление на концерте, скандалы, задержание в аэропорту - эта цепочка событий буквально обрушила за последнее время вроде бы идеальную репутацию Натальи Чистяковой-Ионовой (певица Глюкоза), которая проповедовала семейный образ жизни, отказ от пагубных привычек и регулярно демонстрировала идеальную фигуру на фото с экзотических пляжей. Что пошло не так? Действительно ли это месть влиятельного продюсера Максима Фадеева, породившего и убившего бренд «Глюк'оZа», или Наталья давно шла к такому падению? «Телепрограмма» попыталась собрать пазл из фрагментов, которые могли ускользать об общественного внимания.
«Черный салон, кожа и крокодил»
Наташа выросла на юге Москвы - и после 9-го класса вынуждена была покинуть обычную школу, перейдя в вечернюю: обычно туда не шли те, кто хорошо учился. И поэтому неудивительно было слышать от Ионовой признание в том, что к 12 годам она перепробовала все виды наркотиков. Это не бравада и не преувеличение - в то время в том районе подростки именно так преимущественно проводили досуг.
- Мне тогда было 12 лет, я снималась в кино (пробовалась в «Ералаш», играла эпизоды), - вспоминала Ионова. - Половина моих сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли и тусовались, их просто уже нет в живых. Это страшная история, потому что не было денег, закрыли все кружки, детям нечем было заниматься, мы тусовались в подъездах, нам хотелось острых ощущений, все попробовать.
Уже в 15 лет девочка оказалась в знаменитой Бутырке - СИЗО № 2, крупнейшей тюрьме столицы.
- У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков, - не стеснялась вспоминать Наталья. - Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку.
Родители девочки имели проблемы с алкоголем, поэтому Наташу воспитывала бабушка, которой, конечно, было сложно справиться со свободолюбивым подростком. Особенно в 90-е. Спасением - в плане дисциплины и в плане жизни вне двора - стала встреча в 2000 году с Максимом Фадеевым, которого теперь Ионова хорошим словом вспоминает редко.
В таком виде Наталья выступила в Красноярске. Фото: кадр из видео
- Я выросла в неблагополучной семье, прямо скажем, очень бедной, и точка отсчета моего счастья - это встреча с Максимом Фадеевым, - вспоминала певица. - Мне было 14, я попросила его купить мне сигарет и мороженого. А он показал мне другой мир, спас меня.
Можно как угодно относиться к репутации Фадеева, но продюсерский гений отменить невозможно: он разглядел в Наталье то, что было скрыто, и воплотил это в идеально подходящий образ - хулиганки, которая гоняет на машине со спортсменами. Звучит как зарифмованная биография Ионовой:
Черный салон, кожа и крокодил...
И сразу ты на педаль до конца надавил.
На заднем разные журналы и ГАИ без проблем.
Не знаю, как тебя поймала, мой любимый спортсмен.
На серебряной машине мы в кино на Тарантино, оу.
Семейная идиллия
В 2006 году вроде бы устроилось личное счастье Глюкозы - Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. И родила ему дочерей Лидию (17 лет) и Веру (13 лет).
А вот такой она предстает с мужем в соцсетях. Фото: vk.com/glukozamusic
- Бывает такое, что мы не смотрим друг без друга сериал, - описывала семейную идиллию вокалистка. - С годами любовь все равно приобретает новые формы. Сейчас больше хочется тепла, объятий, нежности.
Хотя тревожные звоночки поступали всегда. Наталья никогда не стеснялась демонстрировать подписчикам откровенные платья. Листая соцсети певицы, кажется, что она все время сдерживает себя, даже когда предстает без бюстгальтера и в обтягивающих кожаных нарядах. Не покидало ощущение, что как будто в жизни все не так, как Ионова-Чистякова представляет в интервью. И все же шила в мешке не утаить. Образу идеальной семьи то и дело противоречили новости про дочь певицы - Лидию: то перевели на домашнее обучение, то появилась в эпатажном образе Мэрилина Мэнсона, то начала писать музыку под псевдонимом Рэй Чистяков (сначала была Lidus). Да и сама девушка все чаще начала признаваться, что с мамой контакт весьма формальный.
- Мама никогда не помогала мне ничем, кроме эмоциональной поддержки, - признавалась Лидия-Рэй. - Я работаю с папой и считаю, что он более творческий человек, чем мама. У него есть скрытый ото всех талант - он сам пишет, помогает мне писать.
Дома все было явно не под контролем. Это был показательный знак. И в итоге Наталью прорвало.
«Снег идет, снег идет»
В декабре 2023 года в Москве случилась вечеринка, вошедшая в историю как «голая». Да, Наталья была и там - и потом не столкнулась с отменой, как Лолита, Филипп Киркоров и другие. Чудом удалось избежать тяжелых последствий (правда, из голубых огоньков певицу все же вырезали), даже извиняться не пришлось. Однако этот инфоповод для сведения счетов решил использовать Максим Фадеев, бывший продюсер артистки. Он заявил, что забирает у Чистяковой творческий псевдоним «Глюк’oZa» и хиты. После этого летом 2024 года случилось скандальное выступление Натальи на Дне металлурга в Красноярске, где звезда чересчур необычно вела себя на сцене: неуверенно пела под фонограмму, странно двигалась, ругалась матом и чесалась. У публики возникло полное ощущение, что выступала Ионова-Чистякова в состоянии измененного сознания. Позже артистка объяснилась - мол, умерла бабушка (та самая, что воспитывала), поэтому петь пришлось под действием антидепрессантов и снотворных.
Наташа Ионова начинала со съемок в «Ералаше». Фото: vk.com/glukozamusic
Каждый раз, когда артистка влипала в очередную историю, она упоминала, что на нее идет «атака» со стороны Максима Фадеева. Мол, это он строит козни. Исключением не стал инцидент в зале аэропорта Шереметьево, где Наталью задержали и попытались проверить на наркотики. Как было указано в протоколе, девушка была «внешне по визуальным признакам в состоянии наркотического опьянения». От проведения медицинской экспертизы певица отказалась, что автоматом означает причастность к совершению правонарушения. Артистку признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») и оштрафовали на 5 тыс. руб. Разумеется, вину Чистякова-Ионова опровергла и снова обвинила во всем бывшего продюсера.
- Они [полицейские] ждали именно меня, готовились, планировали, - пояснила потом вокалистка. - Один из них сказал, что им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии. Нам озвучивают причины, по которым сотрудники полиции сочли требования законными: отсутствие (и это не опечатка) у меня запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, не соответствующее обстановке поведение. Все это неправда. Вы знаете того, кто в последние месяцы пытается меня уничтожить (вместе с мужем певица выкупила права на песни у Фадеева. - Авт.). Но сейчас не о нем. Смотреть на эту кампанию «Глюкоза vs наркоконтроль» больше нет сил.