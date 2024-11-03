Красавицы-дочери известных российских футболистов, от которых глаз не оторвать

Пожалуй, это и есть главная победа. В обзоре «Телепрограммы» - самые горячие фото представительниц известных футбольных фамилий. Папины красавицы на выданье.
Эмма Мостовая, 25 лет
Фото: личная страница Эммы Мостовой в социальной сети
Ее папа был настоящей звездой в Испании - Александру Мостовому, который прорубил окно в Европу из советского московского «Спартака», в городе Виго даже памятник поставили. А когда он играл за «Сельту», называли не иначе, как Царь. Именно тогда, в 90-х, он и женился на француженке Стефани, которая родила ему дочь Эмму. Сейчас девушке 25, она выросла в настоящую «фитоняшку» - живет в испанской Марбелье, часто выкладывает фото в купальниках и эффектные ролики из спортзала с тренировок. Кроме того, Мостовая любит путешествовать и иногда делится селфи из тропических стран. Встречается с молодым человеком, имя которого не называет.
Кристина Пименова, 18 лет
Фото: личная страница Кристины Пименовой в социальной сети
Папа Кристины - бывший нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Пименов, который тоже успел поиграть в Европе. В декабре девушке исполнится 19 лет.
Мама девочки, как только Кристине исполнилось три года, начала рассылать фотографии красавицы-дочки по модельным агентствам - и успех не заставил себя ждать. Кристина сотрудничала с Prada и Burberry, Dolce & Gabbana и Roberto Cavalli, снималась в более чем 20 рекламных роликах, стала лицом компании Kinder. Спорт тоже не прошел мимо девочки - имеет медали за соревнования по художественной гимнастике. В 2011 году она заняла третье место в списке самых запрашиваемых персон в украинском Google. В конце 2014 года она была признана самой красивой девочкой в мире.
Сейчас Пименова живет в США, учится в Лос-Анджелесе и сотрудничает с модными домами GUESS, Polo Ralph Lauren, Levi’s, H&M. Пробует Пименова и сниматься в кино.
Ксения Малафеева, 21 год
Фото: личная страница Ксении Малофеевой в социальной сети
Отец Ксюши - бывший вратарь питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, мама - Марина Малафеева, которая трагически погибла в ДТП в 2011 году. Девушка с подросткового возраста заявляла непростой характер и амбиции на амплуа «плохой девочки». Имела проблемы с законом (были даже обвинения в наркоторговле!), эпатировала дерзкими выходками, выкладывала снимки с откровенных фотосессий. После ухода мамы девушке не хватало внимания и любви (папа плотно занят в футбольной системе «Зенита»). Под псевдонимом Died Baby («Мертвая малышка» - англ.) записывала рэп с такими словами:
«Всем пока, с вами малышка, ее парню снова «крышка». Я красивая, но мразь: я целую один раз».
Дошло до того, что в 2022 году Ксения сбежала в Дубай и оборвала остатки связей с семьей. Но потом пришла в себя. И открыто заявила, что утомилась от девиантного поведения. После этого Малафеева наладила отношения с отцом, братьями и другими близкими. И призналась, что благодарна папе за все.
Яна Аршавина, 16 лет
Фото: канал ТНТ
После скандального развода футболиста петербургского «Зенита», сборной России и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с Юлией Барановской у нее на руках остались трое детей. Мальчики Артем и Арсений, а также дочь Яна, которую поначалу родители звали Алиной (папа хотел всех детей с именами на букву «А»). Сейчас Яне 16, и она растет роскошной блондинкой. Очевидно, с прицелом на большую сцену выкладывает в соцсетях ролики, где классно танцует и всячески стремится проявлять себя в этом направлении: участвовала в шоу «Dance Революция» на Первом канале, где ведет программу мама, и «Новые танцы» на ТНТ.
- Яна - тот ребенок, который все время читает книги, причем не электронные, - объясняла Барановская. - У нее все время книжка в руках. Помимо школы, у нее еще очень много дополнительных занятий. Характер Яны непростой, но я точно знаю, что с таким характером ей в жизни будет гораздо легче, чем мне.
Майя Семак, 24 года
Фото: личная страница Майи Семак в социальной сети
Еще одна дочь еще одной легенды петербургского «Зенита» Сергея Семака (теперь он главный тренер команды) - Майя. Несмотря на то, что мама девочки родила ее от сына мэра Твери Александра Корзина, именно Семак стал для нее родным отцом (биопапа после развода устранился от воспитания). Майя даже взяла фамилию любимого отчима и не перестает признаваться ему в любви.
«Ты мой лучший друг и наставник, мой пример во всем, - писала девушка. - У тебя самое доброе и чистое в своих помыслах сердце. Ты настоящий трудяга, который живет своим делом. Ты никогда не проходишь мимо чужого горя, всегда подаешь руку помощи тем, кто нуждается. Ты всегда делал все для нас. Я тобой безмерно горжусь и благодарю тебя за все возможности, которые ты мне подарил».
24-летняя Майя занималась конным спортом, потом гоняла по лесам на упряжках с хаски - и стала по этой дисциплине вице-чемпионкой Европы. Потом девушка поступила в Высшую школу журналистики, но вынуждена была прервать обучение - из-за беременности. В 2020 году у нее родилась дочка Ева. Вместе с мужем и дочерью Майя часто путешествует и не стесняется выкладывать фото в бикини. Собственно, стесняться в этом случае и правда нечего.