Красавицы-дочери известных российских футболистов, от которых глаз не оторвать

Папа Кристины - бывший нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Пименов, который тоже успел поиграть в Европе. В декабре девушке исполнится 19 лет.

Мама девочки, как только Кристине исполнилось три года, начала рассылать фотографии красавицы-дочки по модельным агентствам - и успех не заставил себя ждать. Кристина сотрудничала с Prada и Burberry, Dolce & Gabbana и Roberto Cavalli, снималась в более чем 20 рекламных роликах, стала лицом компании Kinder. Спорт тоже не прошел мимо девочки - имеет медали за соревнования по художественной гимнастике. В 2011 году она заняла третье место в списке самых запрашиваемых персон в украинском Google. В конце 2014 года она была признана самой красивой девочкой в мире.

Сейчас Пименова живет в США, учится в Лос-Анджелесе и сотрудничает с модными домами GUESS, Polo Ralph Lauren, Levi’s, H&M. Пробует Пименова и сниматься в кино.

Ксения Малафеева, 21 год