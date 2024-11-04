Как выглядят отпрыски королевских семей, стоящие в очереди на трон

Так же, как в обычной жизни, работает эта формула в королевских домах. Поэтому чтобы понять, кто относительно в скором времени может занять трон, достаточно посмотреть на наследников. В настоящий момент в мире все еще функционирует более двух десятков королевских династий, и «Телепрограмма» предлагает взглянуть на некоторых юных представителей.
Принц Джордж (Великобритания), 11 лет
Фото: Global Look Press
Рыжий баламут Гарри теперь далеко не самый младший в списке на трон. У принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастает старший сын Джордж Александр Луи - ему 11, и он когда-то наверняка станет королем. Несмотря на юный возраст, он всего второй в очереди к престолу после отца. Потому что его дед, когда-то принц Чарльз, уже стал королем Карлом III. Про парня известно довольно много: он увлекается теннисом и футболом (большой поклонник «Астон Виллы» и сборной Англии), любит регби, крикет и триатлон. Слушает рок - AC/DC и Led Zeppelin, учится играть на электрогитаре. Джордж, как и все нормальные парни в королевстве, любит армию и хотел поступить в кадеты ВВС. Часто появляется на мероприятиях с родителями и умеет ухаживать за садом в Букингемском дворце.
Принцесса Леонора (Испания), 18 лет
Фото: Global Look Press
Самая старшая из двух дочерей короля Филиппа VI, взошедшего на престол в 2014 году после отречения отца. Она - первая в очереди престолонаследия и в будущем станет первой королевой Испании с 1868 года. «В прошлом году по случаю 18-летия красивая и эффектная девушка присягнула на верность конституции. И спровоцировала в королевстве настоящую леонороманию: публика восторженно встречает каждое появление девушки. В 2023 году принцесса окончила United World College в Уэльсе, где два года училась на английском языке по специальной предуниверситетской программе. После поступила в Генеральную военную академию Испании в Сарагосе. СМИ активно освещали первый день ее трехлетней военной подготовки. После ряда скандалов в испанском королевском доме (любовницы короля Хуана Карлоса, мутные деньги, постыдные тяжбы) на Леонору возлагают большие надежды по перезагрузке монархии.
Принцесса Эстель (Швеция), 12 лет
Фото: Global Look Press
Старший ребенок кронпринцессы Швеции Виктории. Полное имя: Эстель Сильвия Ева Мэри. Девочке всего лишь 12, но она уже вторая в очереди на шведский престол после матери. Маленькая блондинка очень на нее похожа. Принцесса Эстель может попасть в объектив фотографов по пути в Дроттнингхольмский театр в болотном платье весьма демократичного бренда H&M, в котором ранее появлялась и кронпринцесса Виктория. У Эстель есть младший брат - принц Оска и любимый пес породы кокапу с бразильским именем Рио. Очаровательная девочка нечасто отвлекается от учебы на официальные мероприятия и изредка появляется на семейных фото из шведского дворца Хага, что недалеко от Стокгольма.
Принцесса Елизавета (Бельгия), 23 года
Фото: Global Look Press
На днях этой девушке, старшей дочери королевы Матильды и короля Филиппа, исполнилось 23 года - и уже сейчас она первая (!) в очереди на престол в бельгийском дворе. Так вышло после изменения правил престолонаследия, которые изменились за 10 лет до рождения Елизаветы. После восхождения на престол она станет первой правящей королевой Бельгии. Девушка отлично говорит на четырех языках: английском, голландском, французском и немецком. Изучает китайский. Отучилась в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе, после чего поступила в Бельгийскую военную академию и получила звание младшего лейтенанта. Несмотря на привилегированное положение, Елизавета не стесняется делать добрые дела «на земле»: работает волонтером, помогает инвалидам, пожилым и бездомным, посещает больницы.
Принц Кристиан (Дания), 19 лет
Фото: Global Look Press
Упитанный 19-летний кронпринц родился в 2005 году. Он старший ребенок наследного принца Дании Фредерика и внук королевы Маргрете II. После отца он - второй в линии престолонаследия.
Он стал первым датским принцем, посещавшим обычный детский сад и государственную школу. Все ждали, что осенью принц поступит в университет, но будущий король убыл в Восточную Африку для «длительного пребывания» до декабря. Там принц Кристиан будет работать на двух фермах, что будет включать практические и административные задачи, а также даст кронпринцу представление об охране местной природы.
Вот такие традиции и воспитание.