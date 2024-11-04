Как выглядят отпрыски королевских семей, стоящие в очереди на трон

Упитанный 19-летний кронпринц родился в 2005 году. Он старший ребенок наследного принца Дании Фредерика и внук королевы Маргрете II. После отца он - второй в линии престолонаследия.

Он стал первым датским принцем, посещавшим обычный детский сад и государственную школу. Все ждали, что осенью принц поступит в университет, но будущий король убыл в Восточную Африку для «длительного пребывания» до декабря. Там принц Кристиан будет работать на двух фермах, что будет включать практические и административные задачи, а также даст кронпринцу представление об охране местной природы.

Вот такие традиции и воспитание.