Павел Дуров обеспечил детей на годы вперед, а Ольге Кабо от бывшего перепадают крохи

Бывшая жена музыканта Вадима Казаченко Ольга получает алименты на 7-летнего сына Филиппа. В эфире программы «Звезды сошлись» женщина сообщила, что раньше получала на ребенка 13 тыс. руб., но за 7 лет благодаря индексации сумма увеличилась до 20 тыс. руб. Ольга рассказала, как некоторые известные и явно неплохо зарабатывающие личности добиваются, чтобы им назначили невысокие алименты. К примеру, предоставляют документ о том, что работают менеджером в студии с зарплатой 20 тыс. руб. в месяц.

Сущие крохи получает и Виктория Дайнеко. Недавно певица рассказала, что от бывшего мужа Дмитрия Клеймана на их 9-летнюю дочь Елизавету ей перепадает 22 132 руб. в месяц.

Актер Александр Головин недавно женился, а алименты платит на дочь, которая родилась вне брака. Артист с девочкой и ее матерью не общается. После рождения ребенка потребовал провести тест ДНК. Отцовство подтвердилось, по решению суда он перечисляет алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда (38 484 руб.).

Эдди Мерфи платит алименты на внебрачную дочь Энджел от экс-солистки Spice Girls Мелани Браун. Мерфи заявил, что станет содержать дочь только после теста ДНК - после подтверждения отцовства британский суд назначил алименты в размере 21 тыс. фунтов стерлингов (2,6 млн руб.) в месяц, плюс расходы на медицинское страхование и образование. У Эдди Мерфи есть еще 9 детей, с их мамами он договаривался о содержании до 18 лет без суда.

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Адвокат Тимур Матвеев:

«По российским законам размер алиментов на одного ребенка составляет 1/4 от всех доходов одного из супругов. На двоих детей - 1/3 доходов, на троих и более - половина заработка и (или) иного дохода родителя».*

А как в Голливуде?

Брэд Питт ежегодно перечисляет Анджелине Джоли $16 млн (1,5 млрд руб.). Эту сумму Джоли имеет право тратить исключительно на шестерых детей, обслуживание двух пентхаусов, усадьбы и виллы. По первому требованию Джоли обязана отчитываться о расходах и предоставлять чеки. Кроме того, актер при разводе сделал две единовременные выплаты: $1,3 млн (125 млн руб.) на содержание детей и $8 млн (773 млн руб.) на покупку нового дома для семьи. Осенью 2024 года Джоли обратилась в суд с заявлением о том, что бывший муж не полностью выполняет соглашения по алиментам.

69-летний Кевин Костнер развелся в прошлом году по инициативе жены после 20 лет брака по причине «непримиримых разногласий». А недавно неожиданно для себя выиграл суд по алиментам. В суд пришла его бывшая жена Кристин Баумгартнер с требованием увеличить содержание на троих общих детей. Она получала в месяц $129 тыс. (12,4 млн руб.), а рассчитывала на $161 тыс. (15,5 млн руб.). А суд... уменьшил алименты вдвое - до $63 тыс. (6 млн руб.).

Правда, победа в суде не воодушевила Кевина Костнера, который переживает из-за развода. Актер после суда даже извинился перед бывшей женой и назвал ее прекрасной матерью: «У нас не получилось, и мне очень жаль. Знаете, когда у тебя такая долгая жизнь с кем-то, то победителя нет. Эта сумасшедшая вещь, которую мы называем жизнью, может просто взять и разрушиться в один момент. В одну минуту ты чувствуешь себя на вершине мира, а потом понимаешь, насколько ты уязвим».

Мел Гибсон сначала платил бывшей сожительнице Оксане Григорьевой, родившей ему дочь Люсию, по $20 тыс. в месяц (1,5 млн руб.). Затем в суде Григорьева добилась увеличения алиментов до $33 тыс. (3,1 млн руб.).