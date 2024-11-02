Павел Дуров обеспечил детей на годы вперед, а Ольге Кабо от бывшего перепадают крохи

Ирина очень удивилась, когда Павел закрыл доступ к его деньгам. Фото: личная страница Ирины Болгар в социальной сети

Какое денежное содержание выплачивают звезды своим детям после развода.

Этой осенью самой обсуждаемой светской новостью стал сногсшибательный размер алиментов, которые хочет получить Ирина Болгар, мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Сколько миллионов в месяц могут получить наследники Павла Дурова, если Болгар добьется своего в суде? И за какие суммы спорят другие знаменитости?

Ирина Болгар требует 13,8 млрд руб.

Состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Основатель Telegram обеспечивает жизнь в Европе бывшей жены Дарьи Бондаренко и их детей: 15-летней Алины и 14-летнего Михаила. После развода с Бондаренко Дуров познакомился с Ириной Болгар, которая родила от него троих детей. Сейчас Лее 11 лет, Даниэлю - 8, Давиду - 7.

Фото: личная страница Павла Дурова в социальной сети

Юристы Дурова утверждают, что раньше отец виделся с детьми несколько раз в год и полностью их обеспечивал. А после того как Болгар с детьми отказалась переезжать из Швейцарии на ПМЖ в ОАЭ, где проживал сам миллиардер, он единовременно выплатил все алименты вплоть до совершеннолетия детей, а это аж $7 млн (676,4 млн руб.). Сумма сложилась из расчета $10 тыс. (966 тыс. руб.) на ребенка в месяц до достижения ими 23-летия. Ровно так Павел поддерживает всех своих детей (сколько их всего, неизвестно).

После перевода алиментов Дуров дополнительно разрешил Болгар неограниченно пользоваться одним из его счетов. Но в 2023 году доступ к счету был ограничен, так как Болгар потратила только на ювелирку и люксовые бренды $18 млн (1,7 млрд руб.). После этого привыкшая жить на широкую ногу Болгар и подала иски к Дурову, в том числе о взыскании алиментов. На содержание троих детей она запросила разовые алименты в размере 124 529 832 швейцарских франка. В пересчете на рубли это 13,8 млрд руб. Очевидно, что Болгар эта сумма не светит, зато она стала медийной персоной, что в перспективе можно неплохо монетизировать. Книгу про Дурова она наверняка уже дописывает.

Игорь Петренко заплатил Климовой 5,6 млн руб.

Игорю Петренко приходится туго, но он не жалуется. Дети-то не чужие! Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Закатившаяся звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов накопил к концу октября долг по алиментам на двух несовершеннолетних сыновей в размере 730 тыс. руб. Кирилл не платит детям почти два года, по решению суда актер должен перечислять на каждого ребенка около 18 тыс. руб. в месяц.

Зато актер Игорь Петренко в минувшем октябре наконец-то погасил большую часть задолженности по алиментам. В конце лета его долг составлял 8393 тыс. руб., а сейчас «всего» 2818 тыс. руб. То есть Петренко выплатил 5575 тыс. руб. долга.

Петренко платит алименты двум сыновьям от предыдущего брака - от актрисы Екатерины Климовой у него два сына, 17-летний Матвей и 16-летний Корней. Климова и Петренко развелись 10 лет назад и заключили нотариальное соглашение с фиксированным размером алиментов. За это время Игорь Петренко женился, в новой семье у него родились три дочери, поэтому многодетный отец стал задерживать выплаты. Гасит по мере накопления. С сыновьями он регулярно встречается. В ноябре Матвею Петренко исполнится 18, и актер станет перечислять алименты только на одного ребенка - еще два года до его совершеннолетия.

Щедрый Стас Пьеха добровольно перечисляет 350 тыс. руб.

Сумма ежемесячных алиментов, которые платят востребованные артисты и спортсмены на одного ребенка, в среднем составляет 250 - 350 тыс. руб. Столько отстегивает футбольный тренер Андрей Аршавин детям от двух предыдущих отношений.

Аршавин, мягко говоря, отец не идеальный. Но от алиментов не бегает. Фото: Global Look Press

Раньше футболист перечислял алименты на четверых детей, а теперь старший сын стал совершеннолетним, и многодетный отец выплачивает денежное содержание только дочери и сыну от Юлии Барановской и дочери от Алисы Аршавиной.

У Алисы от Аршавина дочь. На алименты ей грех жаловаться. Фото: канал «Россия 1»

Певец Стас Пьеха по договоренности с бывшей женой отправляет сыну Петру по 350 тыс. руб. в месяц плюс дополнительно оплачивает все расходы на отдых, одежду, занятия с репетиторами, а в случае необходимости - медицинские и прочие расходы.

Телеведущий Александр Гордон тоже платит алименты добровольно - договорился с бывшими возлюбленными и полностью обеспечивает троих несовершеннолетних детей: двое сыновей от четвертой жены и дочь от еще одного яркого романа.

С Вадима Казаченко хоть шерсти клок

Но есть известные мужчины, которые платят самые обычные алименты. Так, Милана Тюльпанова рассказала о выплатах на сына Артемия от бывшего мужа, футбольного тренера Александра Кержакова: «Алименты он платит в зависимости от того, работает он или нет. В последнее время это было около 10 тыс. руб. в месяц. Но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тыс.».

Ольга Кабо сына и сама поднимет. Но и отец должен заботиться о ребенке, справедливо считает она. Фото: личная страница Ольги Кабо в социальной сети

Ольга Кабо через суд добивалась алиментов от экс-супруга, бизнесмена Николая Разгуляева, на 12-летнего сына Виктора. Требовала немного - два прожиточных минимума. Но ее бывший муж признал себя банкротом, и суд назначил ему алименты в размере лишь одного прожиточного минимума. В 2024 году для ребенка-москвича это 19 586 руб.

Ретро сейчас в моде, Казаченко много выступает. Но бывшая жена Ольга получает на сына скромную, по звездным меркам, сумму. Фото: личная страница Ольги Казаченко в социальной сети

Бывшая жена музыканта Вадима Казаченко Ольга получает алименты на 7-летнего сына Филиппа. В эфире программы «Звезды сошлись» женщина сообщила, что раньше получала на ребенка 13 тыс. руб., но за 7 лет благодаря индексации сумма увеличилась до 20 тыс. руб. Ольга рассказала, как некоторые известные и явно неплохо зарабатывающие личности добиваются, чтобы им назначили невысокие алименты. К примеру, предоставляют документ о том, что работают менеджером в студии с зарплатой 20 тыс. руб. в месяц.

Сущие крохи получает и Виктория Дайнеко. Недавно певица рассказала, что от бывшего мужа Дмитрия Клеймана на их 9-летнюю дочь Елизавету ей перепадает 22 132 руб. в месяц.

Актер Александр Головин недавно женился, а алименты платит на дочь, которая родилась вне брака. Артист с девочкой и ее матерью не общается. После рождения ребенка потребовал провести тест ДНК. Отцовство подтвердилось, по решению суда он перечисляет алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда (38 484 руб.).

Эдди Мерфи платит алименты на внебрачную дочь Энджел от экс-солистки Spice Girls Мелани Браун. Мерфи заявил, что станет содержать дочь только после теста ДНК - после подтверждения отцовства британский суд назначил алименты в размере 21 тыс. фунтов стерлингов (2,6 млн руб.) в месяц, плюс расходы на медицинское страхование и образование. У Эдди Мерфи есть еще 9 детей, с их мамами он договаривался о содержании до 18 лет без суда.

Наша справка

Адвокат Тимур Матвеев:

«По российским законам размер алиментов на одного ребенка составляет 1/4 от всех доходов одного из супругов. На двоих детей - 1/3 доходов, на троих и более - половина заработка и (или) иного дохода родителя».*

А как в Голливуде?

Брэд Питт ежегодно перечисляет Анджелине Джоли $16 млн (1,5 млрд руб.). Эту сумму Джоли имеет право тратить исключительно на шестерых детей, обслуживание двух пентхаусов, усадьбы и виллы. По первому требованию Джоли обязана отчитываться о расходах и предоставлять чеки. Кроме того, актер при разводе сделал две единовременные выплаты: $1,3 млн (125 млн руб.) на содержание детей и $8 млн (773 млн руб.) на покупку нового дома для семьи. Осенью 2024 года Джоли обратилась в суд с заявлением о том, что бывший муж не полностью выполняет соглашения по алиментам.

69-летний Кевин Костнер развелся в прошлом году по инициативе жены после 20 лет брака по причине «непримиримых разногласий». А недавно неожиданно для себя выиграл суд по алиментам. В суд пришла его бывшая жена Кристин Баумгартнер с требованием увеличить содержание на троих общих детей. Она получала в месяц $129 тыс. (12,4 млн руб.), а рассчитывала на $161 тыс. (15,5 млн руб.). А суд... уменьшил алименты вдвое - до $63 тыс. (6 млн руб.).

Правда, победа в суде не воодушевила Кевина Костнера, который переживает из-за развода. Актер после суда даже извинился перед бывшей женой и назвал ее прекрасной матерью: «У нас не получилось, и мне очень жаль. Знаете, когда у тебя такая долгая жизнь с кем-то, то победителя нет. Эта сумасшедшая вещь, которую мы называем жизнью, может просто взять и разрушиться в один момент. В одну минуту ты чувствуешь себя на вершине мира, а потом понимаешь, насколько ты уязвим».

Мел Гибсон сначала платил бывшей сожительнице Оксане Григорьевой, родившей ему дочь Люсию, по $20 тыс. в месяц (1,5 млн руб.). Затем в суде Григорьева добилась увеличения алиментов до $33 тыс. (3,1 млн руб.).

Оксана довольна: 33 тыс. зеленых - неплохие деньги. Фото: личная страница Оксаны Григорьевой в социальной сети

Жена Гибсона, узнав о его романе с Оксаной Григорьевой, подала на развод после 28 лет брака и получила единовременную выплату - $425 млн (41 млрд руб.) - столько женщина попросила на содержание их семерых детей. Девятый (последний на данный момент) ребенок у Гибсона родился семь лет назад от его нынешней гражданской жены писательницы Розалинды Росс. На свежем фото 68-летний Гибсон как раз с ним - Ларсом Джерардом и дочкой Люсией.

Да и Мел не сильно расстраивается - дочь Люсию (слева) от Григорьевой он любит не меньше, чем сынишку от нынешней жены. Фото: Global Look Press

Аль Пачино завершил судебные процессы в конце 2023-го. Полтора года назад 29-летняя подруга звезды Нур Альфалла, которая моложе Пачино на 54 года, родила ему сына Романа. Актер был убежден, что в 83 года уже не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, однако тест ДНК доказал - сын от него. Через три месяца после рождения ребенка его родители расстались. Суд решил, что Аль Пачино должен ежемесячно до совершеннолетия выплачивать сыну $30 тыс. (2,9 млн руб.). Также мама ребенка получила авансом алименты в размере $110 тыс. (10,6 млн руб.). Дополнительно Аль Пачино обязан платить $13 тыс. (1,2 млн руб) за ночную сиделку и покрывать любые медицинские счета ребенка, выходящие за рамки страховки. И ежегодно вносить депозит в размере $15 тыс. (1,4 млн руб.) в фонд будущего образования сына.

*Если родители не заключили соглашение с указанием конкретной суммы.

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