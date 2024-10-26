Как экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вернула красоту и здоровье

Мучения позади. Женщине восстановили нос, на месте которого была «дыра». У Алисы на фоне стресса после развода с футболистом Андреем Аршавиным стартовало аутоиммунное заболевание, из-за чего и начались проблемы. Помог многодетной матери пластический хирург из Санкт-Петербурга.

Все - ради детей

В этом году Алиса Аршавина (в девичестве Казьмина) отвела в первый класс дочь Есению (девочка родилась в ее втором браке с известным футболистом Андреем Аршавиным) и впервые решилась выйти на люди без медицинской маски. Алиса боролась за свое лицо, чтобы вернуться к нормальной жизни и полноценно участвовать в жизни своих детей. У женщины есть сын и дочь от первого брака - с их отцом она поддерживает нормальные отношения. В октябре 2024 года Аршавина впервые после долгого перерыва смогла сказать: «Наконец, я счастлива абсолютно - я начала новую жизнь. Это тот случай, когда все неприятности и испытания пошли на пользу, совершенно точно!»

Аршавина «потеряла» нос больше трех лет назад из-за редкого аутоиммунного заболевания. Алиса в подкасте «По красоте» пластического хирурга Дениса Агапова рассказала о начале болезни: «В один день я проснулась с полным разрушением носа…