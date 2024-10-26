Как экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вернула красоту и здоровье

Мучения позади. Женщине восстановили нос, на месте которого была «дыра». У Алисы на фоне стресса после развода с футболистом Андреем Аршавиным стартовало аутоиммунное заболевание, из-за чего и начались проблемы. Помог многодетной матери пластический хирург из Санкт-Петербурга.
Все - ради детей
В этом году Алиса Аршавина (в девичестве Казьмина) отвела в первый класс дочь Есению (девочка родилась в ее втором браке с известным футболистом Андреем Аршавиным) и впервые решилась выйти на люди без медицинской маски. Алиса боролась за свое лицо, чтобы вернуться к нормальной жизни и полноценно участвовать в жизни своих детей. У женщины есть сын и дочь от первого брака - с их отцом она поддерживает нормальные отношения. В октябре 2024 года Аршавина впервые после долгого перерыва смогла сказать: «Наконец, я счастлива абсолютно - я начала новую жизнь. Это тот случай, когда все неприятности и испытания пошли на пользу, совершенно точно!»
Аршавина «потеряла» нос больше трех лет назад из-за редкого аутоиммунного заболевания. Алиса в подкасте «По красоте» пластического хирурга Дениса Агапова рассказала о начале болезни: «В один день я проснулась с полным разрушением носа…
А вот так она приходила на телешоу во время болезни, вспоминая свою красивую внешность до нее. Фото: личная страница Алисы Аршавиной в социальной сети
До этого была просто деформация - где-то проваливалась спинка, где-то нос сужался, был в перекосе. Я находилась в очень плохом моральном состоянии после развода, что даже не замечала этого. А окружающие мне об этом не говорили. Потом начался воспалительный процесс, поднялась температура, которая держалась месяца два. Был дискомфорт в области носа. Меня это не остановило. Я вызвала косметолога на дом, и мы еще сделали инъекции на воспалительный процесс…»
После этого кожа у носа почернела, из нее сочилась «жидкость», у женщины начался некроз, она оказалась в реанимации, перенесла несколько операций - врачи спасли ей жизнь. Но на месте носа практически ничего не осталось. Аршавина объехала почти всех светил столичной пластической хирургии, но никто не решился взяться за восстановление носа такой сложной пациентки. Помог женщине доктор из ее родного Петербурга - кандидат медицинских наук, пластический хирург с 29-летним стажем, доцент кафедры пластической хирургии СПбГМУ Денис Агапов.
Экс-жена Аршавина, Андрей Малахов и пластический хирург Денис Агапов. Фото: Ольга Родина
Агапов провел 9 операций Аршавиной: «У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица. Пациентка изначально обратилась в другую клинику, где была проведена попытка коррекции мягкотканного компонента, что произошло не совсем удачно. Самое сложное в моей работе было восполнить мягкотканное покрытие, которое практически отсутствовало. Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счет ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей. Был проведен ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти все. В настоящее время идет доработка «немного грубоватой» конструкции в изящный и красивый женский носик».