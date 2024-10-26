Перцы, тыквы и огурцы: какой урожай звезды вырастили в прошедшем сезоне

Фото: личная страница Екатерины Стриженовой в социальной сети
Упругие, хрустящие, с пупырками. Вот такие огурчики на грядке у телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой. Можем поделиться рецептом маринада.
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган пошли дальше всех звезд в сельскохозяйственных вопросах. Сначала супруги завели кур, а через несколько недель Джиган подарил жене питомца, о котором она давно мечтала. И это не шпиц или лысый кот, а коза! Ее назвали Мими и уже купили ей модный свитерок и подгузники.
Фото: личная страница Марины Юдашкиной в социальной сети
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина хвастается урожаем болгарских перцев и тыкв.
Фото: личная страница Марины Юдашкиной в социальной сети
Будет чем угостить дочь Галину, зятя Петра и трех внуков, когда они пожалуют в гости.
Фото: личная страница Аниты Цой в социальной сети
Анита Цой знаменита не только своими песнями, но и любовью к огороду. Но народная артистка РФ не только выращивает капусту и помидоры, она еще и отличный грибник. Только посмотрите на эти результаты «тихой охоты».
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Ведущий «Доброго утра» Сергей Бабаев вырастил красивый и, надеемся, сладкий виноград. Теперь осталось только сделать из него известный всем напиток. Чтобы не пропали запасы, конечно же!
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Главная телесваха страны Роза Сябитова - еще и признанный эксперт-огородник. У нее на участке чего только нет!
Фото: t.me/s/syabitova_r
И овощи, и ягоды, и роскошные кусты цветов. Аромат чувствуется даже через фото.
Фото: личная страница Елены Ваенги в социальной сети
Певица и автор песен Елена Ваенга - натура творческая. У нее этой осенью охапки гладиолусов со своей клумбы.
Фото: личная страница Елены Ваенги в социальной сети
Красота нереальная!