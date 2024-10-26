Перцы, тыквы и огурцы: какой урожай звезды вырастили в прошедшем сезоне

Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган пошли дальше всех звезд в сельскохозяйственных вопросах. Сначала супруги завели кур, а через несколько недель Джиган подарил жене питомца, о котором она давно мечтала. И это не шпиц или лысый кот, а коза! Ее назвали Мими и уже купили ей модный свитерок и подгузники.