Странные преступления и влиятельные имена: что известно про самое знаменитое уголовное дело Голливуда 2024 года про Пи Дидди

Черные парни, белый порошок, большие пушки, странные убийства, изнасилования и еще много-много долларов в США - неужели этим в XXI веке еще можно кого-то удивить? Оказывается, можно! Рэпер Шон Комбс (он же P. Diddy, Пи Дидди или Пафф Дедди) и представить не мог, что ему будут перемывать косточки в Рязани и Южно-Сахалинске. «Телепрограмма» пытается разобраться в томах уголовного дела, возбужденного против одного из самых известных и авторитетных музыкантов. Зачем? Ну интересно же!
Пиф, Пафф!
С Пи Дидди встречались и российские звезды. Например, Максим Лагашкин. Фото: личный архив Максима Лагашкина
54-летний Шон Комбс еще с 90-х известен среди поклонников рэпа. Рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов он возглавлял 10 лет назад, но до сих пор состояние артиста и продюсера оценивается в $900 млн (87,5 млрд руб.). Последние 30 лет про него ходило много неприятных слухов - многие подкреплялись исками. Но только сейчас за музыканта взялись всерьез. 17 сентября агенты ФБР задержали рэпера дома и предъявили ему около 50 обвинений в особо тяжких преступлениях. Разумеется, он все отрицает и даже объявил голодовку, но основания у обвинения, кажется, веские. Рэпер арестован без права внесения выкупа, хотя несколько раз предлагал внести залог $50 млн (4,8 млрд руб.). Защита артиста готовится отбивать 120 (!) исков от 60 мужчин и 60 женщин, пятая часть из которых были несовершеннолетними. Вот лишь малая часть эпизодов.
1990 год. Рэпер устраивается стажером на музыкальный лейбл Uptown Records. Сообщается, что после одного музыкального мероприятия он и певец Аарон Холл подвергли сексуальному насилию двух человек. После этого Комбс был уволен. Он открывает собственный лейбл Bad Boy Records. В том же году 16-летняя Лиза Гарднер обвиняет P. Diddy в изнасиловании. Дело замяли.
1996 год. Убит Тупак Шакур - один из самых влиятельных рэперов США. Никаких прямых доказательств, но все говорят, что заказал его P. Diddy. За непокорность. В 2023 году об участии рэпера в убийстве говорит главный подозреваемый по делу - гангстер Дуэйн Дэвис. Якобы за голову Шакура тогда заплатили $1 млн (97 млн руб.).
1999 год. Арестована Дженнифер Лопес - на тот момент девушка Паффа. В нью-йоркском клубе на Таймс-сквер произошла стрельба: Комбс и Джей Ло сбежали, но были чуть позже задержаны. По совпадению Пи Дидди предъявили обвинения в нарушении правил использования оружия.
2003 год. Модель Кристал МакКинни подала иск к рэперу и обвинила его в сексуальном насилии. После этого манекенщица призналась, что попала в черные списки мира моды и руку к этому якобы приложил он. В том же году сообщается, что Комбс накачал наркотиками и изнасиловал еще двух девушек в студии звукозаписи на Манхэттене. Одной было 17 лет, а второй - 22.
2005 год. Музыкант закручивает роман с певицей Кассандрой Вентурой, известной как Кэсси, и начинает ее продюсировать. Совсем недавно в Сети всплыло видео, как в 2016 году P. Diddy избивает девушку ногами (принес извинения). В 2023 году артистка подает иск, в котором указывает, что рэпер ее насиловал.
2006 - 2009 годы. В иске от июля 2024 года, который во многом и запустил громкое дело, танцовщица Адриа Инглиш заявляет, что несколько лет подвергалась пыткам во время «белых вечеринок» в Хэмптоне и Майами.
2018 год. При загадочных обстоятельствах погибает Ким Портер, долгое время жившая с P. Diddy и родившая ему троих детей. Официальная версия - пневмония. Но мало кто верит в это, ведь девушка очень много знала. В мемуарах «Утраченные слова Ким», вышедших после смерти Портер, есть и про растление Джастина Бибера, и про многое другое.
2024 год. За год на музыканта поступило 10 заявлений о нападении. Агенты ФБР начали обыски в доме P. Diddy, арестовав его. В предварительном обвинительном заключении сказано, что Шон Комбс «обеспечивал участие в вечеринках женщин, среди прочего, добывая и распределяя для них наркотики, контролируя их карьеры, используя финансовое влияние и угрожая его лишением, а также применяя запугивание и насилие, в том числе шантаж с помощью видеозаписей». Если вина будет доказана, рэпер может провести остаток жизни за решеткой.
Баньки по-черному
Та самая «белая вечеринка»: P. Diddy, Бейонсе и ее муж Jay Z. Фото: WireImage for MAC Cosmetics
P. Diddy стал символом шика и люкса, который потом и заразил остальной мир попсы и рэпа. Визитная карточка - проведение громких тусовок. И открытых «белых вечеринок» (это дресс-код), и закрытых No Freaks (на них и творилось самое страшное). Что происходило за дверьми этих мероприятий - в его особняке площадью 4500 кв. футов в Ист-Хэмптоне, но иногда в Беверли-Хиллз и Сен-Тропе, стоит только догадываться. Но при обыске у рэпера нашли 1000 бутылок лубрикантов и детского масла. Свидетели утверждают, что «корабли любви» Калигулы и рядом не стояли с голыми вечеринками P. Diddy: молодых девушек накачивали алкоголем, чтобы они не могли сопротивляться. Зваными гостями были самые-самые известные артисты Голливуда: Леонардо ДиКаприо, Дензел Вашингтон, Бейонсе, Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Уилл Смит, Бен Стиллер, Идрис Эльба, Памела Андерсон, Опра Уинфри, Леброн Джеймс, Брюс Уиллис, Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и многие другие представители богемы.
Джастин Бибер познакомился с музыкантом и владельцем лейбла в 15 лет. Фото: Global Look Press
Именно поэтому дело получило такой размах. Как только следствие начнет распутывать заляпанный липкими перламутровыми пятнами клубок художеств рэпера, ниточки потянутся к ВИП-персонам Голливуда. И не только. Есть на снимках с P. Diddy веселящиеся британские принцы Уильям и Гарри, бывшие президенты США Дональд Трамп и Барак Обама и другие супервлиятельные персоны. Это может быть ответом на вопрос «А почему все это всплыло вдруг сейчас?». Да-да, мощный накат на P. Diddy связывают и с политикой - поскольку он всегда был тесно связан с демократами, сейчас, в преддверии президентских выборов, самое время нанести удар по одному из демократических лидеров мнений в рамках новой этики и культуры отмены. Мол, посмотрите, что такое истинная демократия. Хотите такую? Нет? Тогда голосуйте за Трампа!
Умный человек скажет: ну и что, бабки, пушки и прочее - каждая песня американского рэпера этому и посвящена. Не все же они выдумывают беспорядочную жизнь вне закона в стране, где легализовано личное огнестрельное оружие? Кто-то же должен всерьез жить по таким правилам? Это не наши ряженые мажоры, изображающие «гэньста» и нелепо подражающие оригиналу. Так-то оно так, но ровно до тех пор, пока темные делишки не предаются общественной огласке и откупиться становится решительно невозможно. Сценаристы Netflix уже начали писать сценарий по этой теме, ведь в эпоху капитализма из всего можно извлечь выгоду - даже из человеческих трагедий и покалеченных судеб.