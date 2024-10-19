Странные преступления и влиятельные имена: что известно про самое знаменитое уголовное дело Голливуда 2024 года про Пи Дидди

54-летний Шон Комбс еще с 90-х известен среди поклонников рэпа. Рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов он возглавлял 10 лет назад, но до сих пор состояние артиста и продюсера оценивается в $900 млн (87,5 млрд руб.). Последние 30 лет про него ходило много неприятных слухов - многие подкреплялись исками. Но только сейчас за музыканта взялись всерьез. 17 сентября агенты ФБР задержали рэпера дома и предъявили ему около 50 обвинений в особо тяжких преступлениях. Разумеется, он все отрицает и даже объявил голодовку, но основания у обвинения, кажется, веские. Рэпер арестован без права внесения выкупа, хотя несколько раз предлагал внести залог $50 млн (4,8 млрд руб.). Защита артиста готовится отбивать 120 (!) исков от 60 мужчин и 60 женщин, пятая часть из которых были несовершеннолетними. Вот лишь малая часть эпизодов.

1990 год. Рэпер устраивается стажером на музыкальный лейбл Uptown Records. Сообщается, что после одного музыкального мероприятия он и певец Аарон Холл подвергли сексуальному насилию двух человек. После этого Комбс был уволен. Он открывает собственный лейбл Bad Boy Records. В том же году 16-летняя Лиза Гарднер обвиняет P. Diddy в изнасиловании. Дело замяли.

1996 год. Убит Тупак Шакур - один из самых влиятельных рэперов США. Никаких прямых доказательств, но все говорят, что заказал его P. Diddy. За непокорность. В 2023 году об участии рэпера в убийстве говорит главный подозреваемый по делу - гангстер Дуэйн Дэвис. Якобы за голову Шакура тогда заплатили $1 млн (97 млн руб.).

1999 год. Арестована Дженнифер Лопес - на тот момент девушка Паффа. В нью-йоркском клубе на Таймс-сквер произошла стрельба: Комбс и Джей Ло сбежали, но были чуть позже задержаны. По совпадению Пи Дидди предъявили обвинения в нарушении правил использования оружия.

2003 год. Модель Кристал МакКинни подала иск к рэперу и обвинила его в сексуальном насилии. После этого манекенщица призналась, что попала в черные списки мира моды и руку к этому якобы приложил он. В том же году сообщается, что Комбс накачал наркотиками и изнасиловал еще двух девушек в студии звукозаписи на Манхэттене. Одной было 17 лет, а второй - 22.

2005 год. Музыкант закручивает роман с певицей Кассандрой Вентурой, известной как Кэсси, и начинает ее продюсировать. Совсем недавно в Сети всплыло видео, как в 2016 году P. Diddy избивает девушку ногами (принес извинения). В 2023 году артистка подает иск, в котором указывает, что рэпер ее насиловал.

2006 - 2009 годы. В иске от июля 2024 года, который во многом и запустил громкое дело, танцовщица Адриа Инглиш заявляет, что несколько лет подвергалась пыткам во время «белых вечеринок» в Хэмптоне и Майами.

2018 год. При загадочных обстоятельствах погибает Ким Портер, долгое время жившая с P. Diddy и родившая ему троих детей. Официальная версия - пневмония. Но мало кто верит в это, ведь девушка очень много знала. В мемуарах «Утраченные слова Ким», вышедших после смерти Портер, есть и про растление Джастина Бибера, и про многое другое.

2024 год. За год на музыканта поступило 10 заявлений о нападении. Агенты ФБР начали обыски в доме P. Diddy, арестовав его. В предварительном обвинительном заключении сказано, что Шон Комбс «обеспечивал участие в вечеринках женщин, среди прочего, добывая и распределяя для них наркотики, контролируя их карьеры, используя финансовое влияние и угрожая его лишением, а также применяя запугивание и насилие, в том числе шантаж с помощью видеозаписей». Если вина будет доказана, рэпер может провести остаток жизни за решеткой.

Баньки по-черному