Какими были победительницы конкурса «Мисс Россия» в разные годы

18-летняя Валентина Алексеева в этом году в Чебоксарах окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в престижный московский вуз. Валентина учится в медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Девочка - целеустремленная: «Золотая медаль - результат моих бессонных ночей за вебинарами, тестами и учебниками. За все это время у меня не было ни одного репетитора, я все делала сама». В ноябре студентку отпустят в Мексику для участия в конкурсе «Мисс Вселенная - 2024». На конкурсе «Мисс Россия» Алексеева покорила жюри не только естественной красотой, но и проектом благотворительного фонда «Птица счастья» - красавица хочет помогать больным детям. За победу в конкурсе девушку наградили призом в 1 млн руб. Кстати, конкурсы красоты в жизни Вали появились случайно - в 16 лет она увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг и победила. Заявки на конкурс «Мисс Россия - 2024» подали 85 тысяч девушек, а победила Валентина.

«Мисс Россия - 2022»: Анна Линникова