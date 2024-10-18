Какими были победительницы конкурса «Мисс Россия» в разные годы

Без тату, вредных привычек, судимости, эротических фото и видео в сети. У победительниц параметры не всегда близки к 90 - 60 - 90. Разница с этими стандартами красоты часто не превышает четыре или пять сантиметров. Уже можно подавать заявки на конкурс 2025 года. Пока смотрим, кто победил в этом году, и вспоминаем, как сложилась судьба победительниц разных лет.
«Мисс Россия - 2024»: Валентина Алексеева
Фото: личная страница Валентины Алексеевой в социальной сети
18-летняя Валентина Алексеева в этом году в Чебоксарах окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в престижный московский вуз. Валентина учится в медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Девочка - целеустремленная: «Золотая медаль - результат моих бессонных ночей за вебинарами, тестами и учебниками. За все это время у меня не было ни одного репетитора, я все делала сама». В ноябре студентку отпустят в Мексику для участия в конкурсе «Мисс Вселенная - 2024». На конкурсе «Мисс Россия» Алексеева покорила жюри не только естественной красотой, но и проектом благотворительного фонда «Птица счастья» - красавица хочет помогать больным детям. За победу в конкурсе девушку наградили призом в 1 млн руб. Кстати, конкурсы красоты в жизни Вали появились случайно - в 16 лет она увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг и победила. Заявки на конкурс «Мисс Россия - 2024» подали 85 тысяч девушек, а победила Валентина.
«Мисс Россия - 2022»: Анна Линникова
Фото: личная страница Анны Линниковой в социальной сети
24-летняя модель Анна Линникова участвовала в отборе финалисток конкурса в этом году и писала в Телеграм, что пророчила победу как раз Алексеевой. Линникова заочно учится на пиарщика, работает моделью, много путешествует, живет на съемной квартире в Москве. После участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в США познакомилась с американским журналистом Джексоном Хинклом, который добился от русской красавицы взаимности, прилетал в Россию знакомиться с родителями Анны. Когда Джексон был гостем в ток-шоу Такера Карлсона, то в своих политических высказываниях поддерживал Россию. Анна полгода прожила с Хинклом в Майами и вернулась на Родину. Девушка сбежала от жениха: он оказывал знаки внимания другим женщинам, в быту раскрылась масса других отрицательных качеств. Красавица жалуется, что даже мама считает ее требования к потенциальным женихам завышенными. Но Анна не планирует снижать планку.
«Мисс Россия - 2010»: Ирина Антоненко
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
33-летняя Ирина Антоненко после победы на «Мисс Россия» решила стать актрисой. Начала сниматься в кино, параллельно училась в ГИТИСе. Теперь Ирина снимается в кино. Одна из ее заметных ролей - в сериале «Магомаев» Антоненко сыграла Тамару Синявскую. Недавно изучала языки в колледже Лос-Анджелеса, осталась там жить и уже снялась в нескольких фильмах. Антоненко была замужем за бизнесменом, но давно развелась, так как муж ей изменял.
«Мисс СССР - 1989»: Юлия Суханова
Фото: Юрий Обрамочин/РИА Новости
52-летняя Юлия Суханова стала успешной предпринимательницей - ее компания производит генераторы горного воздуха. Живет Юлия в США, семью пока не создала: «Была вереница поклонников - допекали и голливудские плейбои, и монакские миллионеры, и персидские принцы. За одного принца чуть не вышла замуж, но не случилось - я сама разорвала с ним связь, хотя дружим мы до сих пор…» Женихов было много, но помешала та самая «высокая планка». А появилась она после победы десятиклассницы Сухановой в первом в СССР конкурсе красоты. Юлия уехала на ПМЖ в Америку, где начала карьеру с рекламы йогурта, выучила английский, заключила контракты с модельными агентствами. И быстро заработала на первый дом.
«Мисс Россия - 1931»: Марина Шаляпина
Фото: missrussia.ru
Марина Шаляпина - самая известная победительница конкурса красоты начала прошлого века. «Мисс Россия - 1931» - дочь Федора Шаляпина. Она была образованна, знала пять языков. Первый конкурс красоты прошел в России в 1901 году: «В Михайловском манеже с благотворительной целью - первый в России конкурс красоты! Первая премия - бриллиантовая брошь, вторая - бриллиантовый браслет, третья - золотая медаль!» А с 1927 года и до начала Второй мировой войны «Мисс Россия» проводили в Париже среди девушек-эмигранток. Это был конкурс манер, талантов и благородного происхождения. Шаляпина занималась постановкой хореографических номеров, вышла замуж за директора кинематографического департамента при министерстве культуры Италии. После Второй мировой Марина проводила музыкальные гостиные на круизном лайнере. Она дожила до 97 лет. В июле 2003 года «Мисс Россия - 1931» с дочерью прилетала в Крым на фестиваль оперного искусства памяти Федора Шаляпина.