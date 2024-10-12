Кепка-уточка и платок: какие головные уборы в моде этой осенью

Пора доставать из шкафа или заказывать на маркетплейсах головные уборы. Рассказываем, как модно держать голову в тепле осенью 2024 года.
Ольга Бузова в креативной шляпке. Такая не согреет, но сделает образ элегантным и осенним. Шляпа здесь главный элемент образа. Она необязательно должна совпадать по цветовой гамме с остальной одеждой. Красный сейчас такой же актуальный, как белый, черный, синий, желтый.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна Брухунова демонстрирует два тренда осени. Белый (как и серый) пуховый платок опять в фаворе. Сочетается и с дубленкой, и с пальто, и с кожаным плащом. Татьяна знает толк в ультрамодных шляпах - «таблетках» и «ведрах». Высокие головные уборы шьют из теплых тканей. Носят с платьями, тренчами, пальто, офисными костюмами, кожанками и шубами.
Фото: vk.com/zivert_public
Юлия Зиверт модничает в кепке-уточке. Кепка заслужила такое название благодаря вытянутой форме и чуть приподнятому вверх козырьку, напоминающему птичий клюв. У певицы самый ходовой вариант - «уточка» из шерсти. Часто их носят в тон пальто или костюму.
Фото: t.me/klavacoca
Клава Кока любит спортивный стиль. Певице идеально подходит кепка, которые сейчас есть в осенних коллекциях почти всех брендов. Предпочтение стилисты в этом сезоне отдают кепкам из кожи, вельвета, денима. Сочетать этот головной убор можно не только с куртками, но и с пальто.
Фото: t.me/officialannaperesild
Анна Пересильд демонстрирует головной убор для мерзлячек. Капор плотно облегает голову и шею, так что мама молодой актрисы может быть спокойна: не продует. Завязки помогают регулировать степень прилегания капора к лицу.Валерия любит классику. Вот и берет певицы с добавлением шерсти - из этой же оперы. Также актуальны модели из кожи, меха или денима.