Кепка-уточка и платок: какие головные уборы в моде этой осенью

Пора доставать из шкафа или заказывать на маркетплейсах головные уборы. Рассказываем, как модно держать голову в тепле осенью 2024 года.

Ольга Бузова в креативной шляпке. Такая не согреет, но сделает образ элегантным и осенним. Шляпа здесь главный элемент образа. Она необязательно должна совпадать по цветовой гамме с остальной одеждой. Красный сейчас такой же актуальный, как белый, черный, синий, желтый.