Что происходит на самом деле: Федор Бондарчук ушел от Паулины Андреевой к Софье Синицыной?

«Телепрограмма» не может утверждать это доподлинно, официального заявления пары не было, но косвенные признаки говорят о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева, к которой он в 2016 году ушел от жены Светланы, больше не вместе. Молва называет причиной этого расхода не творческие разногласия, а вполне конкретного человека. Красивую девушку и восходящую звезду - актрису Софью Синицыну, бывшую подругу Павла Табакова, которая не так давно по совпадению рассталась со своим парнем. Кто же она и чем известна?
Из Щуки - в княгини
29-летняя актриса из Мурома чуть было не окончила Театральный институт им. Щукина - ушла со второго курса; потом поступила во ВГИК и выпустилась у Александра Михайлова. В ее фильмографии более двух десятков работ, но большинство из них - второстепенные роли: и модели, и грешницы, и любовницы. Начинала Софья вообще у Станислава Говорухина - правда, из картины «Конец прекрасной эпохи» (2015) микросцену с 19-летней студенткой вырезали. Зато потом были эпизоды в популярной «Кухне», после чего Софья сыграла главную роль в проходном сериале «Фальшивая нота» (2016) и мелодраме «Аист на крыше» (2022), а первой заметной работой молодой актрисы стала княгиня Екатерина Дашкова в сериале «Великая. Золотой век» (2023).
Взлет Софьи начался весьма стремительно. Буквально в этом году, когда и поползли слухи про связь с Федором Бондарчуком. Конечно, были в карьере артистки и прогремевшие фильмы - картина «Нелюбовь» (опять крохотный эпизод) Андрея Звягинцева стала триумфатором Каннского кинофестиваля, но Синицына едва ли может занести себе в актив этот успех. Как и мимолетную роль Фриды в «Мастере и Маргарите» - на Геллу пробовалась, но не утвердили. Зато стоило Синицыной в 2024 году сыграть главную роль в посвященном греху и пороку сериале «Чистые» (18+), сразу же посыпались большие проекты и предложения играть именно первую скрипку («Виноград», «В парке Чаир»). Продюсировал «Чистых» - сериал про дом терпимости и извращенный гуманизм в Петербурге начала XX века - как раз Бондарчук.
- Меня утвердили за три дня до начала съемок, - вспоминала Синицына. - Я влюблена в свою героиню, она совестливая и милосердная (Софья сыграла одну из любимиц хозяйки борделя, Федор - одного из совладельцев заведения. - Авт.).
После съемок, завершившихся в феврале, и поползли слухи про разлад в семье Федора - в марте он появился на одной из премьер без кольца, а в апреле и Паулина пришла на интервью без обручалки. Вместе режиссер и актриса были на публике чуть ли не год назад. Никаких комментариев оба не дают.
Раньше оно как было? Паулина и Федор всюду появлялись вместе. А теперь - поодиночке. И без обручальных колец. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Любопытно и символично, что сериал про пороки петербургской богемы буквально вернул Синицыну в профессию. Полгода до него артистка не снималась нигде - за три месяца лета прошла 40 проб, но ей ни разу не перезвонили. Даже с агентом расторгла отношения. Чуть ли не из актерства хотела уходить. И тут - бац! - такая удача. «Чистые». Сразу большая роль и новая путевка в жизнь. Говорят, потому что внезапно слетела утвержденная актриса.
Внутренняя «Кухня»
Первым звездным романом Синицыной были отношения с партнером по «Кухне» Никитой Тарасовым - колоритный актер, который часто играет мужчин с характером и внешностью тряпки, с радостью выкладывал в соцсети фото с девушкой модельной внешности (недаром играла в «Мосгазе» советскую манекенщицу). Да и Софью все устраивало, даром что Тарасов на 15 лет старше. Солидные взрослые мужчины, как теперь выясняется, в ее вкусе (к слову, с Бондарчуком разница у артистки 28 лет).
- Мне нравятся мужчины в возрасте, начиная лет с сорока, - признавалась артистка. - Они понимают, чего хотят, они не играют в игры, не будут юлить, как молодые парни. Не ведут себя как напыщенные нарциссы.
Считающая себя транжирой Синицына открыто говорила, что в обойме кавалеров, которые всегда были старше ее, были и продюсеры, и писатели, и футболисты, и филантропы (называлось имя миллиардера Леонарда Блаватника, одного из спонсоров «Мастера и Маргариты»).
А с Никиты Тарасова после окончания съемок в «Кухне» Синицына переключилась на Пашу Табакова - сына Марины Зудиной и Олега Табакова. Чистая страсть, помутнение. Закружилось так лихо, что и вспоминать теперь особо нечего. Кроме общего ребенка - дочь Миа родилась в 2020 году. Имя необычное, аргументы мамы еще более творческие: «Как аэропорт в Майами и как Миа Уоллес из «Криминального чтива».
У Сони и Паши Табакова есть дочь. А вот любви давно нет. Фото: кадр из фильма
- Это был короткий роман, полгода, потом мы расстались, - вспоминала актриса. - А спустя несколько лет мы с Пашей встретились снова… Вскоре я узнала о том, что беременна. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка.
Актриса называет себя хаотичным и свободолюбивым человеком, поэтому «роль курочки-мамы» не видится ей подходящей. Молниеносно восстановившись после родов, актриса продолжила карьеру. И новый роман нашел брюнетку довольно скоро - Софья влюбилась в грузина («чинил бойлер, менял лампочки, хороший парень»), имя которого не называет, но зато признает, что познакомила с ним дочь. Правда, и эти отношения продлились недолго. Не так давно актриса с ним рассталась.
Софья моложе Паулины Андреевой, пути которой с мужем, как говорят, разошлись. Однако сходство между двумя девушками очевидное. Форма лица, разрез глаз, большой лоб и крупные уши, чувственные губы, даже рост идентичный - 175 - 176 см.
Софья понимает, что чертовски красива. И скрывать это не собирается. Фото: личная страница Софьи Синицыной в социальной сети
Так что определенная логика в выборе продюсера - если он был, этот выбор, - безусловно, прослеживается. Остается только понять, правда ли это. Софья Синицына слухи опровергает.
- Это неправда, я ничего не комментирую, - ответила недавно артистка на прямой вопрос, сблизилась она с Бондарчуком или нет. Однако мы помним, что и роман Паулины с Бондарчуком, которому она в 2021 году родила сына Ивана, тоже долгое время был секретом Полишинеля.