Что происходит на самом деле: Федор Бондарчук ушел от Паулины Андреевой к Софье Синицыной?

Любопытно и символично, что сериал про пороки петербургской богемы буквально вернул Синицыну в профессию. Полгода до него артистка не снималась нигде - за три месяца лета прошла 40 проб, но ей ни разу не перезвонили. Даже с агентом расторгла отношения. Чуть ли не из актерства хотела уходить. И тут - бац! - такая удача. «Чистые». Сразу большая роль и новая путевка в жизнь. Говорят, потому что внезапно слетела утвержденная актриса.

Внутренняя «Кухня»

Первым звездным романом Синицыной были отношения с партнером по «Кухне» Никитой Тарасовым - колоритный актер, который часто играет мужчин с характером и внешностью тряпки, с радостью выкладывал в соцсети фото с девушкой модельной внешности (недаром играла в «Мосгазе» советскую манекенщицу). Да и Софью все устраивало, даром что Тарасов на 15 лет старше. Солидные взрослые мужчины, как теперь выясняется, в ее вкусе (к слову, с Бондарчуком разница у артистки 28 лет).

- Мне нравятся мужчины в возрасте, начиная лет с сорока, - признавалась артистка. - Они понимают, чего хотят, они не играют в игры, не будут юлить, как молодые парни. Не ведут себя как напыщенные нарциссы.

Считающая себя транжирой Синицына открыто говорила, что в обойме кавалеров, которые всегда были старше ее, были и продюсеры, и писатели, и футболисты, и филантропы (называлось имя миллиардера Леонарда Блаватника, одного из спонсоров «Мастера и Маргариты»).

А с Никиты Тарасова после окончания съемок в «Кухне» Синицына переключилась на Пашу Табакова - сына Марины Зудиной и Олега Табакова. Чистая страсть, помутнение. Закружилось так лихо, что и вспоминать теперь особо нечего. Кроме общего ребенка - дочь Миа родилась в 2020 году. Имя необычное, аргументы мамы еще более творческие: «Как аэропорт в Майами и как Миа Уоллес из «Криминального чтива».