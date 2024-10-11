Как Орнелла Мути влюбилась в Сочи, а Павел Табаков рассекретил невесту

28-летняя Алена Михайлова на премьере экшен-драмы «Амура» была самой заметной, как и положено исполнительнице главной роли. Выбеленные по последней моде брови - спорный момент, а вот образ в целом получился сногсшибательный. «Моя героиня в сериале - боец, поэтому платье напоминает доспехи. С другом мы придумали прическу «стальная голова», - рассказала о наряде Алена.

Платье креативного кроя у Алены от российского бренда Viva Vox, укладка покрыта временной серебряной краской. В «Амуре» актриса играет сестер-близняшек.

Одна из них - боец ММА, она получает просьбу о помощи от сестры, уехавшей в Японию в поисках собственного пути, и отправляется ее спасать вместе со своим бывшим парнем Никитой (Юрий Колокольников). А скоро премьера сериала «Преступление и наказание», где у Михайловой роль Сони Мармеладовой.