Как Орнелла Мути влюбилась в Сочи, а Павел Табаков рассекретил невесту

59-летняя Марина Зудина в платье дизайнера Юлии Яниной собрала массу комплиментов. Актриса выглядит на десяток лет моложе, чем утверждают цифры в паспорте. Но телефонами косметолога и пластического хирурга не делится. Звезды любят списывать достижения эстетической хирургии и косметологии на личные: «Это все гены и работа над собой». Зато Марина не стесняется, а гордится статусом бабушки - ее внучке Мие 4 года.
Фото: пресс-служба фестиваля «КиноБраво»
29-летний Павел Табаков, сын Марины Зудиной и папа малышки Мии, вышел на красную дорожку с пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Оказывается, что они пара уже три года. Ксения не афиширует свой возраст, так как старше Павла. Ермоленко и Табаков стали встречаться после того, как Павел расстался с мамой своей дочери, актрисой Софьей Синицыной. Сейчас сплетники безосновательно приписывают Синицыной романтические отношения с самим Федором Бондарчуком.
Фото: пресс-служба фестиваля «КиноБраво»
69-летняя Орнелла Мути на фестивале зрительского кино «КиноБраво» в Сочи выгуливала платье российского бренда Solangel. Итальянская актриса рассказала о секретах красоты: на ее лице и фигуре - отпечаток не только генетики, но и огромного труда - диета, отсутствие алкоголя, тренажерный зал. В Сочи Орнелле понравилось: «Море замечательное. Напоминает мне Италию». Актрисе вручили приз «За особый вклад в кинематограф».
Фото: Иван МАКЕЕВ/«КП»
28-летняя Алена Михайлова на премьере экшен-драмы «Амура» была самой заметной, как и положено исполнительнице главной роли. Выбеленные по последней моде брови - спорный момент, а вот образ в целом получился сногсшибательный. «Моя героиня в сериале - боец, поэтому платье напоминает доспехи. С другом мы придумали прическу «стальная голова», - рассказала о наряде Алена.
Платье креативного кроя у Алены от российского бренда Viva Vox, укладка покрыта временной серебряной краской. В «Амуре» актриса играет сестер-близняшек.
Одна из них - боец ММА, она получает просьбу о помощи от сестры, уехавшей в Японию в поисках собственного пути, и отправляется ее спасать вместе со своим бывшим парнем Никитой (Юрий Колокольников). А скоро премьера сериала «Преступление и наказание», где у Михайловой роль Сони Мармеладовой.
Фото: Иван МАКЕЕВ/«КП»
42-летний Денис Шведов и 36-летняя Александра Розовская пришли посмотреть «Амуру» в хорошем настроении и искренне улыбались в камеры. Сразу видно - у этой актерской пары в семье все замечательно.
Фото: Иван МАКЕЕВ/«КП»
59-летняя Ирина Безрукова недавно купила дачу и занимается ее обустройством. Параллельно готовится к премьере в октябре: у нее главная роль в спектакле по Александру Островскому «Без вины виноватые» режиссера Вероники Вигг. В пьесе есть параллели с трагической судьбой самой Безруковой. Ирина решилась сыграть актрису, пережившую предательство любимого и смерть сына. Правда, на сцене будет счастливый финал. Интересно, что премьера пройдет в Московском Губернском театре, которым руководит бывший муж Ирины, народный артист Сергей Безруков.