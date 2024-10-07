Терпела измены, запои, запрет дружить с Надей Ермаковой: через что пришлось пройти жене Глеба Жемчугова Анастасии Роинашвили

Звезды телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили объявили, что ждут мальчика. Об этом стало известно во время недавней гендер-пати в Сочи, которую провели супруги.
Мероприятие, которое прошло на пляже «Новофедоровка», посетила и мама Глеба. Его ведущей была Русалка, а пол будущего ребенка супругам назвал Нептун, который появился из воды, выпустив дым голубого цвета.
Сейчас пара чувствует себя невероятно счастливой. Но прежде чем прийти к этому личному счастью, супругам пришлось многое пройти. Однако жена Глеба Жемчугова, Анастасия, мужественно преодолела все испытания, ниспосланные ей судьбой.
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Как развивался роман Анастасии Роинашвили и Глеба Жемчугова
Анастасия Роинашвили появилась на «Доме-2» в 2021 году. За ее плечами было спортивное прошлое, Анастасия — чемпионка России по художественной гимнастике. Также в тандеме с мамой она работала тренером в Камышинской фитнес-студии «Импульс».
Появившись на телестройке, Анастасия сразу же завела отношения с Глебом Жемчуговым. Ее мама была не в восторге от этого романа. Женщине не нравилась их 15-летняя разница в возрасте и наличие у Глеба ребенка от брака с Ольгой Ветер.
Кроме того, в мае 2021 года Анастасия нравилась новичку Роману Рахмонову, а сама она подбивала клинья к Мондезиру Свет-Амуру. (Помимо Жемчугова, Анастасия также год встречалась с мужчиной за периметром «Дома-2». Он не имел никакого отношения к телестройке).
Но основную ставку, конечно, делала на Глеба Жемчугова. Правда, не успели влюбленные начать совместную жизнь, как возник повод для ссоры. Глебу не нравилось, что его девушка дружила с Надеждой Ермаковой. На его взгляд, она оказывала на его пассию негативное влияние. Не нравились Жемчугову и вечные недовольства потенциальной тещи.
Анастасия Роинашвили на проекте «Дом-2»
На какое-то время Глеб переметнулся к Лилии Аверьяновой, но потом вновь вернулся к Анастасии Роинашвили. Но то и дело высказывал претензии в ее адрес. Например, ему не нравилось, что Анастасия поправилась. Он даже сравнивал ее со старой майкой — удобная, но хочется надеть новую.
Потом он расстался с Анастасией, затем снова сошелся с ней. Следом сделал девушке предложение руки и сердца, но не удержался от очередного соблазна и изменил любимой девушке с Аленой Опенченко. А потом ушел в такой загул, что его чуть ли не силком пришлось транспортировать на «поляну».
И что было после их свадьбы
В итоге Анастасия и Глеб Жемчугов поженились 18 марта 2022 года. В браке, конечно, не все было гладко. Так, Анастасия сообщала подписчикам, что ее муж злоупотреблял алкоголем и лечился в наркологической клинике.
Но любовь творит чудеса — через полгода после свадьбы пара обвенчалась.
Анастасия Роинашвили и Глеб Жемчугов на проекте «Дом-2»
В 2023 году Анастасия продолжила занятия фитнес-тренера, а также выпустила книгу рецептов. Глеб Жемчугов участвует практически во всех видео жены, включая видео про похудение. Там он показывал разные упражнения под четким руководством супруги.
Весной 2024 года супруги принимали участие в праздновании 20-летия «Дома-2».
В начале лета Анастасия и Глеб сообщили о грядущем пополнении в семье. А недавно стало известно, что у пары родится мальчик.
Teleprogramma.org же только остается пожелать им счастья!
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