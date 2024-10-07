Терпела измены, запои, запрет дружить с Надей Ермаковой: через что пришлось пройти жене Глеба Жемчугова Анастасии Роинашвили

Звезды телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили объявили, что ждут мальчика. Об этом стало известно во время недавней гендер-пати в Сочи, которую провели супруги.

Мероприятие, которое прошло на пляже «Новофедоровка», посетила и мама Глеба. Его ведущей была Русалка, а пол будущего ребенка супругам назвал Нептун, который появился из воды, выпустив дым голубого цвета.

Сейчас пара чувствует себя невероятно счастливой. Но прежде чем прийти к этому личному счастью, супругам пришлось многое пройти. Однако жена Глеба Жемчугова, Анастасия, мужественно преодолела все испытания, ниспосланные ей судьбой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Как развивался роман Анастасии Роинашвили и Глеба Жемчугова

Анастасия Роинашвили появилась на «Доме-2» в 2021 году. За ее плечами было спортивное прошлое, Анастасия — чемпионка России по художественной гимнастике. Также в тандеме с мамой она работала тренером в Камышинской фитнес-студии «Импульс».

Появившись на телестройке, Анастасия сразу же завела отношения с Глебом Жемчуговым. Ее мама была не в восторге от этого романа. Женщине не нравилась их 15-летняя разница в возрасте и наличие у Глеба ребенка от брака с Ольгой Ветер.

Кроме того, в мае 2021 года Анастасия нравилась новичку Роману Рахмонову, а сама она подбивала клинья к Мондезиру Свет-Амуру. (Помимо Жемчугова, Анастасия также год встречалась с мужчиной за периметром «Дома-2». Он не имел никакого отношения к телестройке).

Но основную ставку, конечно, делала на Глеба Жемчугова. Правда, не успели влюбленные начать совместную жизнь, как возник повод для ссоры. Глебу не нравилось, что его девушка дружила с Надеждой Ермаковой. На его взгляд, она оказывала на его пассию негативное влияние. Не нравились Жемчугову и вечные недовольства потенциальной тещи.