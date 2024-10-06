Неслихан Атагюль сменила имидж — носит челку-шторку, а Берен Саат стала рыжей как Хюррем: как сейчас выглядят актрисы сериалов «Черная любовь» и «Империя Кесем»

Берен Саат — турецкая актриса, получившая широкую известность благодаря своей работе в сериалах и фильмах. Она начала свою карьеру в юном возрасте, играя детские роли в театре. Затем она продолжила обучение актерскому мастерству и дебютировала в кино, сыграв в картине «В нашей любви есть погибель» в 2004 году.
Самым знаковым проектом Берен Саат стал сериал «»Великолепный век. Империя Кесем», где она сыграла роль наложницы султана Ахмеда I, гречанку Анастасию, которая стала Кесем султан. Эта роль принесла ей мировую популярность и признание критиков. Она также получила множество наград за свою работу в этом сериале.
Помимо актерской деятельности, Берен Саат активно занимается благотворительностью и социальной деятельностью. Она поддерживает различные благотворительные организации и принимает участие в кампаниях, направленных на помощь нуждающимся людям.
Актриса полюбилась поклонникам не только своими ролями в кино, но и запоминающейся внешностью. Берен любит экспериментировать с имиджем, она даже перекрашивалась в рыженькую, напомнив фанатам Хюррем султан. Актриса может похвастаться стройной фигурой и привлекательной моложавой внешностью в свои 40 лет. В микроблоге Берен Саат есть и снимки в купальниках.
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Берен Саат стала рыженькой. Фото: соцсети
Берен Саат в вечернем платье оттенка канарейки показала стройную фигуру. Фото: соцсети
Неслихан Атагюль — турецкая актриса, которая известна своей ролью Нихан в сериале «Черная любовь». Этот сериал, в котором она снималась вместе с Бураком Озчивитом, принес ей огромную популярность и признание зрителей.
Неслихан Атагюль родилась в Стамбуле в 1992 году. Она начала свою карьеру в модельном бизнесе, а затем перешла в киноиндустрию. Свою первую главную роль она получила в сериале «Два лица Стамбула», который вышел на экраны в 2013 году. После этого она снялась в нескольких популярных сериалах, включая «Все, что мне осталось от тебя» и «Дочь посла».
Однако наибольшую известность ей принесла роль Нихан в сериале «Черная любовь», который транслировался на телеканале ATV с 2015 по 2017 год. Эта роль принесла ей множество наград и признание зрителей.
С середины 2013 года Неслихан Атагюль начала встречаться с актером Кадиром Догулу, он кстати, снимался с Берен Саат в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», сыграв Мехмеда Гирея. Пара обручилась 26 ноября 2015 года, а свадьба состоялась 8 июля 2016 года. В июле 2024 года они сообщили о скором пополнении в семье.
Неслихан Атагюль с модной челкой-шторкой. Фото: соцсети
Актриса часто меняет имидж для съемок, одним из любимых образов Неслихан у ее поклонников стала стильная прическа с длинными локонами и челкой-шторкой. Это лук актрисы ее заметно омолодил, добавив пикантности.