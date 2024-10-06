Неслихан Атагюль сменила имидж — носит челку-шторку, а Берен Саат стала рыжей как Хюррем: как сейчас выглядят актрисы сериалов «Черная любовь» и «Империя Кесем»

Берен Саат — турецкая актриса, получившая широкую известность благодаря своей работе в сериалах и фильмах. Она начала свою карьеру в юном возрасте, играя детские роли в театре. Затем она продолжила обучение актерскому мастерству и дебютировала в кино, сыграв в картине «В нашей любви есть погибель» в 2004 году.

Самым знаковым проектом Берен Саат стал сериал «»Великолепный век. Империя Кесем», где она сыграла роль наложницы султана Ахмеда I, гречанку Анастасию, которая стала Кесем султан. Эта роль принесла ей мировую популярность и признание критиков. Она также получила множество наград за свою работу в этом сериале.

Помимо актерской деятельности, Берен Саат активно занимается благотворительностью и социальной деятельностью. Она поддерживает различные благотворительные организации и принимает участие в кампаниях, направленных на помощь нуждающимся людям.

Актриса полюбилась поклонникам не только своими ролями в кино, но и запоминающейся внешностью. Берен любит экспериментировать с имиджем, она даже перекрашивалась в рыженькую, напомнив фанатам Хюррем султан. Актриса может похвастаться стройной фигурой и привлекательной моложавой внешностью в свои 40 лет. В микроблоге Берен Саат есть и снимки в купальниках.