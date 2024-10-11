Сколько стоит попасть на выступление любимых артистов этой осенью

У эстрадных звезд начался активный концертный сезон, который закончится уже после новогодних праздников. «Телепрограмма» рассказывает, сколько придется заплатить за счастье видеть и слышать кумиров живьем на их столичном шоу.
Вопрос - ребром
Алсу дает сразу два концерта - 16 и 17 октября, хотя изначально предполагалось всего одно шоу. Но на первое выступление билеты разошлись так быстро (вероятно, интерес к артистке вырос на фоне ее развода) - всего за пару недель, то решили арендовать концертный зал еще на один день. Ближе к сцене билеты стоят 7,5 - 15 тыс. руб. Галерка тоже дорогая: 2 - 5,5 тыс. руб. Алсу выступит с симфоническим оркестром в Доме музыки в зале вместимостью 1699 зрителей.
Лолита - дама отчаянная. Ее коллеги рекламу больших сольных концертов начинают минимум за год. А она объявила о сольнике в «Live Арене» за три месяца и пробует собрать 15 ноября 10 000 зрителей. Билеты покупают активно - мест пока полно, но еще и не ноябрь. Цена за место 2 - 20 тыс. руб. в зависимости от близости к сцене. Кстати, Григорий Лепс недавно собрал эту площадку и собирается повторить это накануне Нового года, а пока подтверждает статус самого гастролирующего эстрадного артиста - ежегодно в туре и собирает полные залы в городах страны. Так, 13 и 15 октября Лепс поет в Красноярске - стоимость билетов 4,3 - 12 тыс. руб.
Григорий Викторович - зубр нашей эстрады и переходить в категорию ретро пока не намерен. Фото: Антон Завиров
Игорь Крутой в той же «Live Арене» на юбилейные концерты 8 и 9 ноября соберет несколько десятков звезд первой величины - от Ирины Аллегровой и Юрия Антонова до эстрадной молодежи в лице Димы Билана и SHAMAN. Стоимость билетов побила ценовой рекорд 2024 года: на 5-й ряд - 40 тыс. руб., на 4-й - 50 тыс. руб., на 3-й - 60 тыс. руб., на 2-й ряд - 80 тыс. руб., на 1-й ряд - 100 тыс. руб. В наличии только билеты по 2,5 тыс. руб. на балконах и по 10 тыс. руб. на задние ряды партера.
Елена Ваенга (7 декабря) и «Хор Турецкого» (28, 29 декабря) - нарасхват на главной площадке страны. Из эстрадных концертов на сцене Кремлевского дворца эти два - пока самые продаваемые. Галерка у Ваенги продается за 2 тыс. руб., партер - за 5 - 30 тыс. руб. На «Хор Турецкого» - 1,5 - 30 тыс. руб.
По прогнозам, в «Live Арене» полный зал соберут ветераны эстрады - группа «Иванушки International» (30 ноября, 1 декабря). Галерка - от 2 тыс. руб., партер - 5,5 - 21 тыс. руб. В продаже есть ВИП-ложи - выкупать надо все 15 мест стоимостью 375 тыс. руб. Это балкончики с отдельным входом, столиком и официантами.Там же 29 ноября поет Гарик Сукачев, и дешевых билетов уже не осталось, в наличии только места по 8 - 20 тыс. руб. и пара билетов на галерке по 4 тыс. руб.
Старшее поколение Инстасамка раздражает. А молодежь ее любит. Фото: Даниил Опарин
Многие концерты для молодежной аудитории проходят в клубе VK Gipsy, где площадка вмещает до 2,5 тыс. зрителей. Осенними вечерами там споют Инстасамка, Ноггано (хулиганская инкарнация Василия Вакуленко, широко известного как Баста), XOLIDAYBOY, «Винтаж». Цены одинаковые: от 1,9 тыс. руб. на танцполе, до 80 тыс. руб. за столиком на 6 персон - в этом случае концерт смотрите бесплатно, а на сумму депозита надо будет поужинать. В новогоднюю ночь здесь будет петь Анна Асти - вход на танцпол стартует от 3,9 тыс. руб., а депозитный стол на 4 персоны - от 110 тыс. руб.
Что по корпоративам?
Эстрадные артисты хорошо зарабатывают на частных мероприятиях - заметно больше, чем на кассовых концертах. Сейчас в разгаре сезон свадеб, скоро предновогодние корпоративы. Мы изучили спрос и гонорары самых востребованных исполнителей.
Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Филипп Киркоров, Macan (рэпер и автор Андрей Косолапов, чьи песни в топе на всех отечественных стриминговых сервисах): 7 - 9 млн руб.
Это и есть Macan - новая рэп-звезда России. Фото: личная страница Macan в социальной сети
Леонид Агутин, Николай Басков, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Анна Асти, «Иванушки International», Владимир Пресняков, Джони, Сосо Павлиашвили, Дима Билан: 3,5 - 5,5 млн руб.
Асти готова перевернуть ваши представления о веселом корпоративе. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Мот, Люся Чеботина, Лолита, Клава Кока, Инстасамка: 3 млн руб.