Сколько стоит попасть на выступление любимых артистов этой осенью

У эстрадных звезд начался активный концертный сезон, который закончится уже после новогодних праздников. «Телепрограмма» рассказывает, сколько придется заплатить за счастье видеть и слышать кумиров живьем на их столичном шоу.

Вопрос - ребром

Алсу дает сразу два концерта - 16 и 17 октября, хотя изначально предполагалось всего одно шоу. Но на первое выступление билеты разошлись так быстро (вероятно, интерес к артистке вырос на фоне ее развода) - всего за пару недель, то решили арендовать концертный зал еще на один день. Ближе к сцене билеты стоят 7,5 - 15 тыс. руб. Галерка тоже дорогая: 2 - 5,5 тыс. руб. Алсу выступит с симфоническим оркестром в Доме музыки в зале вместимостью 1699 зрителей.

Лолита - дама отчаянная. Ее коллеги рекламу больших сольных концертов начинают минимум за год. А она объявила о сольнике в «Live Арене» за три месяца и пробует собрать 15 ноября 10 000 зрителей. Билеты покупают активно - мест пока полно, но еще и не ноябрь. Цена за место 2 - 20 тыс. руб. в зависимости от близости к сцене. Кстати, Григорий Лепс недавно собрал эту площадку и собирается повторить это накануне Нового года, а пока подтверждает статус самого гастролирующего эстрадного артиста - ежегодно в туре и собирает полные залы в городах страны. Так, 13 и 15 октября Лепс поет в Красноярске - стоимость билетов 4,3 - 12 тыс. руб.