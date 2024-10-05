Потухшие звезды: куда пропали «фабрикант» Юрий Титов, Ирина Нельсон из Reflex и победитель «Голоса»

А в прошлом году напугала всех - попала в серьезную аварию вместе с артистками своей балетной группы, травмировала позвоночник и получила черепно-мозговую травму. Такси, в котором передвигалась звезда, налетело на другое ДТП в Подмосковье - и поскольку знак аварийной остановки столкнувшиеся не выставили, водитель звезды не успел сориентироваться и увел машину в кювет.

- Взрыв, хлопок и мощнейший удар по голове: я вылетела вперед, - вспоминала артистка. - Адская боль. И ты не понимаешь, что происходит.

К счастью, врачи быстро ее поставили на ноги. Сейчас отплясывает в третьем для себя сезоне проекта «Точь-в-точь» в образе Ирины Понаровской, Елены Ваенги и других.

Ирина Нельсон (52 года)