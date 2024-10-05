Потухшие звезды: куда пропали «фабрикант» Юрий Титов, Ирина Нельсон из Reflex и победитель «Голоса»

Помнится, как в шоу «Точь-в-точь» блистали Татьяна Буланова, Полина Гагарина, Евгений Дятлов, Катерина Шпица и даже Ренат Ибрагимов. Но в 2022 году проект встал на паузу - и только сейчас вернулся в эфир. С новым составом участников, конечно, некоторых из которых зритель успел подзабыть. «Телепрограмма» напоминает, как развивалась в последнее время карьера некоторых ярких артистов шоу.
Лада Дэнс (58 лет)
Фото: Global Look Press
Исполнительница хитов «Один лишь раз», «Аромат любви», «Девочка-ночь» - ветеран проекта. Участвовала в третьем и четвертом сезонах шоу и имела спецприз от жюри. После этого Лада не отказывалась от творческих экспериментов и успешно выступала в костюме Пуделя в шоу «Маска», заняв третье место.
Фото: личная страница Лады Дэнс в социальной сети
А в прошлом году напугала всех - попала в серьезную аварию вместе с артистками своей балетной группы, травмировала позвоночник и получила черепно-мозговую травму. Такси, в котором передвигалась звезда, налетело на другое ДТП в Подмосковье - и поскольку знак аварийной остановки столкнувшиеся не выставили, водитель звезды не успел сориентироваться и увел машину в кювет.
- Взрыв, хлопок и мощнейший удар по голове: я вылетела вперед, - вспоминала артистка. - Адская боль. И ты не понимаешь, что происходит.
К счастью, врачи быстро ее поставили на ноги. Сейчас отплясывает в третьем для себя сезоне проекта «Точь-в-точь» в образе Ирины Понаровской, Елены Ваенги и других.
Ирина Нельсон (52 года)
Фото: Global Look Press
Очаровательная блондинка была мечтой всех мужчин в нулевые. Клипы группы Reflex на хиты «Потому что не было тебя», «Мне трудно говорить» крутили по всем каналам, песни звучали на всех радиостанциях страны. Но, как это часто бывает с девичьими коллективами, слава продлилась недолго - в 2007 году Нельсон, уйдя из популярного дуэта, улетела в Дубай и буквально вычеркнула музыку из своей жизни. Потом пыталась запустить сольную карьеру с новым продюсером Вячеславом Тюриным, с которым начала встречаться и ушла из семьи, - жила в США, но все же в 2012 году вернулась в Reflex. В 2016 году партнерша Ирины по проекту Алена Торганова ушла из тандема, и Reflex стал личным проектом Нельсон. Ситуацию с Крымом, ДНР и ЛНР певица, в отличие от многих коллег, мимо себя не пропустила - не раз выступала в горячих точках, за что получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото: личная страница Ирины Нельсон в социальной сети
Хоть группе Reflex и исполнилось 25 лет и про нее вскоре должен выйти байопик, большую часть времени Ирина теперь посвящает проектам, связанным со здоровьем: отказалась от мяса, получила сертификат на обучение йоге и запустила программу «позитивных трансформаций». Нельсон уверяет, что этот проект поможет людям жить по 108 лет. Глядя на певицу, в это хочется верить, а ведь она уже 14 лет как бабушка.
Юрий Титов (39 лет)
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Один из самых смазливых участников «Фабрики звезд» 16+, которого прославил хит «Понарошку», стал наглядной иллюстрацией того, как может складываться карьера артиста - яркий взлет, вспышка, ротация на радио и клипы, тусовки, веселье, огни шоу-бизнеса - и падение в небытие. Несколько лет назад Юра, которому в следующем году стукнет 40, приходил на каждый (!) кастинг шоу «Голос» 12+ и каждый раз не слышал свое имя в списках тех, кто прошел пробы. Пробился в проект только с шестой попытки. Но потерпел оглушительное фиаско - зачем-то взял для слепых прослушиваний джазовую композицию, чем не удивил ни одного из наставников.
Фото: личная страница Юрия Титова в социальной сети
Титов продолжает писать песни, выступает в клубах и на концертах. Был женат на Теоне Контридзе, которая в 19 лет родила ему дочь Реди-Марию. После этого артист ушел из семьи. Дочь Титова узнала об отце в 11 лет, к 2021 году они виделись всего дважды, причем инициатором была подросшая Реди-Мария. В шоу «Точь-в-точь» Юрий продолжает удивлять, переодеваясь то в Валентину Толкунову, то в Рики Мартина.
Сергей Волчков (36 лет)
Фото: Первый канал
Один из первых баритонов «Голоса», сенсационно убравший в финале с пьедестала эксцентричную Наргиз Закирову (отреклась от России и родного Узбекистана), покорил женскую аудиторию шоу, но на этом все и закончилось, как часто бывает с победителями вокального проекта. Красивый голос - это хорошо, но зачем стране второй Муслим Магомаев, если первого никогда не превзойти? Белоруса Сергея приютил в музыкальном театре его наставник - Александр Градский, в этом учреждении артист и поет до сих пор.
Фото: личная страница Сергея Волчкова в социальной сети
А еще дает сольные концерты и выступает на мероприятиях - чаще всего с чужими песнями, конечно. Ни одного хита Сергея Волчкова никто не слышал. В 2023 году вокалист сдал документы и получил звание заслуженного артиста России. Более 10 лет артист женат на Наталье Якушиной, с которой познакомился в храме, где пел; любимая родила ему двух дочерей - Ксению (10 лет) и Полину (7 лет).
«Точь-в-точь» 16+
По воскресеньям/19.00