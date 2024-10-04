Звезды утеплились: Пересильд в «волосатой» шубе, а Бузова выбрала спортивный стиль

Юная актриса - девушка хрупкая, поэтому такие объемные вещи ей идут. «Волосатые» шубы из искусственных материалов шьют на разные силуэты. С выбором цвета можно экспериментировать: красиво среди осенних пейзажей смотрятся все оттенки желтого, красного, синего, белого, розового.

Ольга Бузова и Люся Чеботина для прогулок по городу и путешествий выбирают спортивный стиль.