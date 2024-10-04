Звезды утеплились: Пересильд в «волосатой» шубе, а Бузова выбрала спортивный стиль

В середине осени ждем первые холода и готовимся утепляться. Чтобы сделать это по-модному, мы заглянули в гардероб знаменитостей и нашли там 5 трендов осенне-зимнего сезона.
Анна Пересильд примерила шубку с длинным ворсом.
Фото: t.me/officialannaperesild
Юная актриса - девушка хрупкая, поэтому такие объемные вещи ей идут. «Волосатые» шубы из искусственных материалов шьют на разные силуэты. С выбором цвета можно экспериментировать: красиво среди осенних пейзажей смотрятся все оттенки желтого, красного, синего, белого, розового.
Ольга Бузова и Люся Чеботина для прогулок по городу и путешествий выбирают спортивный стиль.
Фото: t.me/s/byzovahouse
Фото: vk.com/lusia_chebotina_club
Вне сцены это очень удобно. После выхода сериала «Слово пацана» 18+ спортивные куртки и костюмы стали отшивать многие российские бренды - все модели из плащевки в стиле 90-х нарасхват. Так совпало, что этот стиль актуален сейчас во всем модном мире.
Миа Бойка (MIA BOYKA) умеет быть элегантной.
Фото: vk.com/miaboyka47
Блогер и певица демонстрирует вечно живую классику осеннего жанра - длинное пальто из шерсти. Уже не актуальны модели со спущенными плечами, теперь шьют фасоны с широкими, но острыми плечами.
Юлианна Караулова позирует в кожаном пиджаке ультрамодного красного цвета.
Фото: vk.com/karaulova_official
Верхняя одежда из искусственной кожи - один из лидер модного осенне-зимнего сезона. Это могут быть свободные пиджаки, как у телеведущей, под которые помещаются теплые свитеры, или байкерские куртки и длинные плащи в стиле нулевых, или дубленки с меховой отделкой и бомберы. Верхнюю кожаную одежду теперь носят или и с остальным кожаным гардеробом, или с нарочито легкими платьями и юбками. Экокожа с отделкой «под крокодила» разных цветов появляется на подиумах и с атласными юбками, и с шифоновыми платьями, и с джинсами.
Дибровы в путешествии на Камчатке утеплились по-модному.
Фото: t.me/s/dibrovapolina
Фото: t.me/s/dibrovapolina
Жилеты, бомберы, рукава оверсайз, короткие пуховики, стеганые куртки - блогер Полина набрала для себя и мужа-телеведущего чемодан интересной и удобной одежды.