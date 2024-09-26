Счастье в браке и успех в карьере, которые отобрала коварная онкология: какой была жизнь Романа Мадянова

25 сентября 2024 года не стало Романа Мадянова — великолепного актера, который всю свою жизнь радовал ценителей театра и кино разноплановыми персонажами. Неповоротливые добряки и законченные мерзавцы — кем бы ни являлись его герои, — они всегда были близки народу и вызывали неподдельные эмоции. Артист умер в возрасте 62 лет, он страдал онкологией.
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Вместе с вдовой Натальей и его единственным сыном Романом-младшим скорбят и коллеги Мадянова. Среди них — Екатерина Стриженова, Мария Аронова, Денис Бузин и многие другие. Они вспоминают светлые моменты из жизни компанейского человека, настоящего самородка и просто прекрасного семьянина.
У Мадянова — десятки ролей в театральных постановках. Фото: соцсети Романа Мадянова
Роман Мадянов 32 года был счастлив в браке
К сожалению для сплетников, Роман Мадянов был единожды и счастливо женат. Никаких тебе любовниц, драм и поставок грязного белья на суд общественности. Его брак с Натальей считался одним из самых крепких в актерской среде. В молодости они вместе работали в театре, девушка трудилась осветителем и была на семь лет младше своего избранника. В 1992 году пара сыграла свадьбу, вскоре их обвенчали в церкви.
Роман Мадянов с женой. Фото: соцсети Романа Мадянова
7 января 1993 года на свет появился сын Роман, ставший единственным ребенком в семье. Наследник отучился в музыкальной школе, освоил профессию телеоператора — по стопам отца за славой и признанием не пошел. Сейчас Роману Романовичу 31 год. В трагический момент он находился в своем доме, который стоит рядом с родительским в поселке Ромашкино. Свои последние минуты Мадянов был рядом с любимой — он умер на руках у жены.
Роман Мадянов с сыном и в детстве. Фото: соцсети Романа Мадянова
Как развивалась страшная болезнь Романа Мадянова
С одной стороны — тихое семейное счастье и успехи в карьере, с другой — проблемы со здоровьем. Онкологическое заболевание у актера обнаружили в 2020 году, но лишь недавно оно критически обострилось. Злокачественное новообразование с локализацией в верхней доле бронхов и легкого пролечили противоопухолевыми лекарствами весной 2024 года. После Романа Сергеевича отпустили домой — до того, как ему понадобится второй курс.
Роман Мадянов служил в армии. Фото: соцсети Романа Мадянова
На тот момент семья Мадянова была настроена оптимистично. Да и сам актер бодрился, строил планы выйти на сцену и заигрывал с прессой. Однако в конце лета он снова оказался в стенах больницы, где ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава из-за коксартроза. Тогда все спектакли с участием Мадянова отменили. Еще до госпитализации Роман Сергеевич не смог сыграть во Дворце на Яузе, поэтому ему уже тогда нашли замену. Тогда поклонники артиста не знали, что домой Мадянов вернулся доживать. По его основному заболеванию медицина расписалась в бессилии, назначив паллиативную помощь. Последние несколько недель он и его близкие жили в страшном ожидании.
Роман Мадянов органично смотрелся в исторических ролях. Фото: соцсети Романа Мадянова
Состояние актера сильно ухудшилось за полмесяца до смерти. Говорят, что он перестал вставать с кровати, плохо ел и имел трудности с дыханием. У него выпали волосы и осыпались брови.
Каким запомнят Романа Мадянова
Театру им. В. Маяковского, куда Мадянов трудоустроился по окончании учебы и после двухлетней службы в армии, он посвятил 12 лет жизни. Не счесть сколько часов — работе на съемочных площадках. Окончательно театральную сцену он покинул только в 2023 году, решив сосредоточиться на кинематографе.
Роман Мадянов идеально играл испорченных властью мужчин. Фото: соцсети Романа Мадянова
Все свободное время Роман Сергеевич проводил с любимой семьей и в кругу близких. Он просто обожал природу и практиковал различные способы взаимодействия с ней — от тихой охоты до любимой рыбалки. Его друзья оплакивают потерю душевного человека, жизнерадостного, умеющего легко относится к любым ударам судьбы.
Роман Мадянов на природе. Фото: соцсети Романа Мадянова
Поклонники же запомнят актера по тем ролям, которые произвели на них самое сильное впечатление. Для кого-то это амбициозный и продажный чиновник из «Левиафана», для кого-то — полковник Колобков из «Солдат», для кого-то — отец семейства со сверхспособностями из «СуперБобровых».
Роман Мадянов на любимой рыбалке. Фото: соцсети Романа Мадянова
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