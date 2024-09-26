Счастье в браке и успех в карьере, которые отобрала коварная онкология: какой была жизнь Романа Мадянова

25 сентября 2024 года не стало Романа Мадянова — великолепного актера, который всю свою жизнь радовал ценителей театра и кино разноплановыми персонажами. Неповоротливые добряки и законченные мерзавцы — кем бы ни являлись его герои, — они всегда были близки народу и вызывали неподдельные эмоции. Артист умер в возрасте 62 лет, он страдал онкологией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Вместе с вдовой Натальей и его единственным сыном Романом-младшим скорбят и коллеги Мадянова. Среди них — Екатерина Стриженова, Мария Аронова, Денис Бузин и многие другие. Они вспоминают светлые моменты из жизни компанейского человека, настоящего самородка и просто прекрасного семьянина.