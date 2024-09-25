Квартира от Гундаревой, загородный дом в хвойном лесу: какое наследство оставил актер Роман Мадянов

Ушел из жизни актер Роман Мадянов. Причиной ухода заслуженного артиста России стала онкология.
На счету Романа Мадянова было около 150 ролей. Он известен по ролям в фильмах и сериалах «Солдаты», «Угрюм-река», «Левиафан» и многих других картинах.
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Как Наталья Гундарева помогла Роману Мадянову
Однако артист не всегда был востребованным и успешным. Когда-то ему не хватало денег даже на обед или на билет на электричку до подмосковного Дедовска, где тогда жил юный Роман. И тогда ему приходилось оставаться в Театре Маяковского. В этом храме Мельпомены артист прослужил 12 лет.
Но Роман Мадянов никогда не жаловался на уколы судьбы. Он обладал потрясающим чувством юмора, которое помогало ему стойко переносить все испытания, посланные жизнью.
«Тогда на пальце он носил перстень с изображением олимпийского мишки и пяти колец. И если его кто-то злил, то он говорил: «Сейчас как дам — и будешь ходить с кольцами во лбу!» — рассказывал друг артиста Александр Андриенко.
Квартирный вопрос встал ребром, когда Роман женился на театральном осветителе Наталье, с которой впоследствии прожил всю жизнь. Получить квартиру в Москве Роману Мадянову помогла его подруга, актриса Наталья Гундарева.
Роман Мадянов. Фото: Global Look Press
Она пошла на прием к тогдашнему мэру столицы Юрию Лужкову, после чего проблема решилась. Квартира в Новогиреево стала подарком к свадьбе будущих супругов. И после торжества молодожены уже перевозили свои вещи в новое жилье. В 1993 году у пары родился сын Роман.
Помимо квартиры, у семейства Мадяновых имеется и загородный дом. Роман Мадянов очень любил охоту и рыбалку, а еще столярничать у себя в мастерской.
«Природа ведь создает потрясающие картины, ничего писать не надо. Лежит полусгнивший спил бревнышка, ты его распускаешь вдоль и диву даешься: внутри такой рисунок, что мама моя родная, — рассказывал Роман Мадянов в одном из своих интервью. — Только выведи аккуратно, масличком помажь, и от красоты глаз оторвать невозможно».
Кстати, дача Мадяновых находится неподалеку от хвойного леса. Семья любила гулять там. По соседству с Романом Сергеевичем живет актер Федор Добронравов, с которым он дружил.
Роман Мадянов. Фото: Global Look Press
Комментарий адвоката:
Кому же теперь достанется наследство Романа Мадянова?
«Если нет завещания, то сначала наследуемое имущество делится пополам. Так называемая супружеская доля отходит жене. Вторая половина делится между женой и сыном, — говорит адвокат Андрей Князев.
— Если у них хорошие отношения, один может отказаться от своей доли в пользу другого. Тут особо не с кем делить, нет каких-то несовершеннолетних детей, как у других звезд. Если живы родители, то вторая половина делится и на них».
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