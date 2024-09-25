Квартира от Гундаревой, загородный дом в хвойном лесу: какое наследство оставил актер Роман Мадянов

Ушел из жизни актер Роман Мадянов. Причиной ухода заслуженного артиста России стала онкология.

На счету Романа Мадянова было около 150 ролей. Он известен по ролям в фильмах и сериалах «Солдаты», «Угрюм-река», «Левиафан» и многих других картинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Как Наталья Гундарева помогла Роману Мадянову

Однако артист не всегда был востребованным и успешным. Когда-то ему не хватало денег даже на обед или на билет на электричку до подмосковного Дедовска, где тогда жил юный Роман. И тогда ему приходилось оставаться в Театре Маяковского. В этом храме Мельпомены артист прослужил 12 лет.

Но Роман Мадянов никогда не жаловался на уколы судьбы. Он обладал потрясающим чувством юмора, которое помогало ему стойко переносить все испытания, посланные жизнью.

«Тогда на пальце он носил перстень с изображением олимпийского мишки и пяти колец. И если его кто-то злил, то он говорил: «Сейчас как дам — и будешь ходить с кольцами во лбу!» — рассказывал друг артиста Александр Андриенко.

Квартирный вопрос встал ребром, когда Роман женился на театральном осветителе Наталье, с которой впоследствии прожил всю жизнь. Получить квартиру в Москве Роману Мадянову помогла его подруга, актриса Наталья Гундарева.