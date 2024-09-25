Светлаков рассказал об образцовой семье, Искандарова — об отпуске в клоповнике, а Маликов — о чайлдфри: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

В Москве прошла премьера семейной комедии «Беляковы в отпуске». Главный герой картины — знаменитый персонаж скетчкома «Наша Russia» Сергей Беляков, который разговаривал с телевизором, — отправляется в семейное путешествие в Турцию.
Но все идет не по плану. Оказывается, что глава семейства по ошибке оплатил за отпуск на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. В довершение всего Беляковы встречают в Турции семейство Дубравиных, которым всю жизнь завидовали… Но ведь Беляковы не должны ударить в грязь лицом.
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на этом долгожданном светском событии.
Сергей Светлаков — об образцовой семье: «У каждого свой рецепт!»
Самым ожидаемым гостем премьеры, разумеется, стал Сергей Светлаков с женой Антониной. Он отметил, что сюжет картины — это не только история конкретной семьи Беляковых, но и история любой семьи из нашей страны.
«И если даже человек не смотрел «Наша Russia», то он все равно поймет, про что наше кино, — отметил Сергей Светляков. — Поймет приколы, и, надеюсь, люди прослезятся, глядя на наших персонажей».
Светлаков также отметил, что на съемки комедии ушло практически все лето. Они проходили в Краснодарском крае. В съемках было использовано семь отелей.
Кроме того, под Новый год выйдет еще одна картина с участием Сергея. Так что отдохнуть у юмориста особо не получилось.
Сергей Светлаков с женой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Поскольку «Беляковы в отпуске» позиционируется как семейная комедия, журналисты также поинтересовались у Сергея, как создать образцовую семью, на что он ответил так:
«Мне кажется, у каждого свой рецепт. Просто надо доверять, любить и прощать», — отметил Сергей Светлаков.
Гостем премьеры также стал актер Андрей Мерзликин с дочерьми и сыном. Он рассказал об отношении к своему герою.
«Можно позавидовать его чувству юмора, спокойствию и умению владеть собой. Я хотел бы обладать такими внутренними качествами», — признался Андрей.
Отсутствие жены Андрей объяснил тем, что она улетела в Турцию.
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Евгения Искандарова: «Все мои отпуски — это один сплошной казус»
Премьеру фильма также посетила юмористка Евгения Искандарова. Для выхода в свет она выбрала лонгслив из полупрозрачной ткани с глубоким вырезом и сверху сарафан оттенка капуччино.
Евгения отметила, что у нее никогда не было семейного отпуска. Обычно она отдыхает или с кем-то вдвоем, или с подругами.
Евгения Искандарова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Самый лучший отпуск у меня случился в Стамбуле. Когда мы поехали туда, то и поработали, и отдохнули, — сказала Евгения. — А вообще, все мои отпуски — это один сплошной казус. Например, мы забронировали отель пять звезд в том же Стамбуле, но почему-то жили в каком-то клоповнике.
Вы знаете, я человек непритязательный, я ела с пола, но не могу об этом не рассказать. А когда я вышла на балкон, то я заплакала. Это было отвратительно. Даже не хочу об этом вспоминать».
Дмитрий Маликов: «Большое удовольствие — не только работать, но и общаться с Сергеем Светлаковым»
Дмитрий Маликов, также посетивший премьеру, сказал, что любит ходить в кино с семьей.
«Премьеры — это особый вид киновыхода. Но я люблю, чтобы было спокойненько, когда никто не знает, не видит, прийти и посмотреть, — сказал певец. — Самая долгожданная премьера для меня — это премьера моего фильма, который выходит в декабре, — «Звезды в Сибири».
Дмитрий Маликов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Сережа Светлаков также выступает продюсером этого проекта. Большое удовольствие — не только работать, но и общаться с ним. На самом деле вся наша жизнь — это общение».
А потом Дмитрия Маликова застали врасплох вопросом, как он относится к инициативе запрета идеологии чайлдфри (сознательный отказ от детей).
Дмитрий недоуменно посмотрел на корреспондента, задавшего этот вопрос, и спросил, что это такое. А когда услышал объяснение, то ответил, что дети — это счастье.
Тина Канделаки и съемочная группа фильма «Беляковы в отпуске». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Продюсер ленты Тины Канделаки, выбравшая для выхода в свет totalblack, отметила, что «Беляковы в отпуске» — это комедия о том, что русский человек видит цель и не видит препятствий. Поэтому в находчивых персонажах фильма россияне, безусловно, узнают себя.
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