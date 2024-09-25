Светлаков рассказал об образцовой семье, Искандарова — об отпуске в клоповнике, а Маликов — о чайлдфри: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

В Москве прошла премьера семейной комедии «Беляковы в отпуске». Главный герой картины — знаменитый персонаж скетчкома «Наша Russia» Сергей Беляков, который разговаривал с телевизором, — отправляется в семейное путешествие в Турцию.

Но все идет не по плану. Оказывается, что глава семейства по ошибке оплатил за отпуск на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. В довершение всего Беляковы встречают в Турции семейство Дубравиных, которым всю жизнь завидовали… Но ведь Беляковы не должны ударить в грязь лицом.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на этом долгожданном светском событии.

Сергей Светлаков — об образцовой семье: «У каждого свой рецепт!»

Самым ожидаемым гостем премьеры, разумеется, стал Сергей Светлаков с женой Антониной. Он отметил, что сюжет картины — это не только история конкретной семьи Беляковых, но и история любой семьи из нашей страны.

«И если даже человек не смотрел «Наша Russia», то он все равно поймет, про что наше кино, — отметил Сергей Светляков. — Поймет приколы, и, надеюсь, люди прослезятся, глядя на наших персонажей».

Светлаков также отметил, что на съемки комедии ушло практически все лето. Они проходили в Краснодарском крае. В съемках было использовано семь отелей.

Кроме того, под Новый год выйдет еще одна картина с участием Сергея. Так что отдохнуть у юмориста особо не получилось.