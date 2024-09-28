Как пенсионер Евгений Петросян нашутил на 80 тысяч рублей в месяц

Балерина Анастасия Волочкова судится с Пенсионным фондом РФ. Суд решит - положена Волочковой льготная пенсия или нет. Артисты балета, исполнявшие сольные партии, имеют право на досрочную страховую пенсию по старости в случае, если их стаж не менее 15 лет. Волочкова доказывает: она этот стаж натанцевала. Но официально до 15 лет ей не хватает 6 месяцев. Волочкова проиграла суды с Большим театром. Теперь решила доказать Пенсионному фонду, что имеет нужный стаж.

«Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет! - настаивает Анастасия. - Но Большой потерял мой стаж, выдав мне фальсифицированную трудовую книжку. А в Краснодаре потеряли годы моих выступлений в театре Юрия Григоровича. Так не хотелось судебных разбирательств. Но это дело принципа».

Видимо, проблема артистки балета в том, что она не сохранила или не имела трудовых договоров с некоторыми театрами. Балерина в ожидании не только льготной пенсии, но и надбавки за звание «Заслуженная артистка РФ». Ее платят деятелям искусств, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. То есть для Волочковой надбавка возможна не ранее 60 лет. А пока в случае назначения льготной пенсии ей стоит рассчитывать только на «минималку». В 2024 году для москвичей это 24,5 тыс. руб.

А вот у премьера Большого театра Николая Цискаридзе с пенсией все в порядке. Он давно покинул сцену и стал ректором Академии Русского балета им. Вагановой.

«Мои физические возможности позволили мне дотанцевать до сорока лет, - говорит народный артист. - Все мои выступления записаны, я могу их посмотреть. У молодого меня энергии больше, а в конце опытный, имитирующий молодость. Для меня это такая фальшь. Что касается ранней пенсии, то нет ничего слаще. Я был такой счастливый, когда сам себе сказал: «Все!»

65 - 80 тыс. руб. - пенсия с надбавками за звания