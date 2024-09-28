Как пенсионер Евгений Петросян нашутил на 80 тысяч рублей в месяц

17 - 34 тыс. руб. - московская «минималка»
Артисты-москвичи на заслуженном отдыхе без званий «Заслуженный» и «Народный» получают с региональной надбавкой не менее 24,5 тыс. руб. пенсии. «Минималка» у активно и официально работающих или получающих авторские отчисления всего 16 964 руб. Столько получают, например, работающие пенсионеры Юрий Лоза, Регина Дубовицкая, Роза Сябитова, Наталья Аринбасарова, Наталья Гулькина, Екатерина Семенова, Михаил Муромов, Елена Ханга.
После перестройки многие эстрадные звезды гастролировали по стране уже без привязок к филармониям и другим учреждениям культуры, поэтому у них нет непрерывного стажа. Так, 63-летняя певица Екатерина Семенова до сих пор ездит по фестивалям, снимается на ТВ, выступает: «Крохотная пенсия стимулирует работать. И я втянулась. Если человек хочет быть бедным, он будет рассказывать, что без копейки сидит, даже если у него под подушкой есть деньги. У меня другая ситуация».
Лолите государство перечисляет немного. Но она не жалуется - сама, мол, заработаю. Фото: Иван Макеев/КП
60-летняя Лолита Милявская сейчас на гастролях, готовится к большому сольнику в Москве, выступает на частных вечеринках. Ее гонорар за концерт - 1 - 2,5 млн руб. Но олита и пенсионерского звания не стесняется: «Моя пенсия - 23 856 руб. 55 коп.».
70-летняя Татьяна Анциферова тоже получает 23 тыс. руб.: «Это потому что нет звания. Теперь жалею, что, когда в 90-е предлагали сделать, отказалась».
30 - 34 тыс. руб. благодаря непрерывному стажу и хорошим официальным доходам получают Дмитрий Дибров, Николай Дроздов, Михаил Боярский, Лион Измайлов, Эдита Пьеха, Жанна Агузарова.
24,5 тыс. руб. - льготная пенсия Волочковой
Любая пенсия для Насти - сущие копейки. Но битва за выплаты для нее -дело принципа. Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
Балерина Анастасия Волочкова судится с Пенсионным фондом РФ. Суд решит - положена Волочковой льготная пенсия или нет. Артисты балета, исполнявшие сольные партии, имеют право на досрочную страховую пенсию по старости в случае, если их стаж не менее 15 лет. Волочкова доказывает: она этот стаж натанцевала. Но официально до 15 лет ей не хватает 6 месяцев. Волочкова проиграла суды с Большим театром. Теперь решила доказать Пенсионному фонду, что имеет нужный стаж.
«Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет! - настаивает Анастасия. - Но Большой потерял мой стаж, выдав мне фальсифицированную трудовую книжку. А в Краснодаре потеряли годы моих выступлений в театре Юрия Григоровича. Так не хотелось судебных разбирательств. Но это дело принципа».
Видимо, проблема артистки балета в том, что она не сохранила или не имела трудовых договоров с некоторыми театрами. Балерина в ожидании не только льготной пенсии, но и надбавки за звание «Заслуженная артистка РФ». Ее платят деятелям искусств, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. То есть для Волочковой надбавка возможна не ранее 60 лет. А пока в случае назначения льготной пенсии ей стоит рассчитывать только на «минималку». В 2024 году для москвичей это 24,5 тыс. руб.
А вот у премьера Большого театра Николая Цискаридзе с пенсией все в порядке. Он давно покинул сцену и стал ректором Академии Русского балета им. Вагановой.
«Мои физические возможности позволили мне дотанцевать до сорока лет, - говорит народный артист. - Все мои выступления записаны, я могу их посмотреть. У молодого меня энергии больше, а в конце опытный, имитирующий молодость. Для меня это такая фальшь. Что касается ранней пенсии, то нет ничего слаще. Я был такой счастливый, когда сам себе сказал: «Все!»
65 - 80 тыс. руб. - пенсия с надбавками за звания
Александра Пахмутова, как и многие знаменитые пенсионеры, получает максимально возможную надбавку. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Еще в 2018-м артисты с московской пропиской и званиями «Заслуженный» или «Народный» порадовались солидному бонусу. Они получают ежемесячную выплату за звания, причем надбавка платится и работающим, и неработающим пенсионерам. В числе именитых москвичей, получающих надбавку, Александра Пахмутова, Татьяна Доронина, Станислав Любшин, Евгений Петросян, Лев Лещенко, Лидия Федосеева-Шукшина, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Елена Сафонова, Юрий Стоянов, Лариса Удовиченко, Лариса Гузеева, Ирина Розанова, Елена Яковлева, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Вячеслав Малежик, Владимир Кузьмин и многие другие.
В интервью некоторые из них иногда озвучивают лишь базовую пенсию, забывая о надбавке. Или же говорят, что эта выплата составляет 30 тыс. руб., хотя сумма индексируется и в 2024 году оставляет 39 767 руб. Плюс есть надбавки за возраст (после 70 и 80 лет), за госпремии и другие награды. В итоге у некоторых именитых артистов набегает 65 - 80 тыс. руб.
Но некоторые и такими суммами недовольны. К примеру, 76-летняя народная артистка Наталья Гвоздикова получает 65 тыс. руб. Она - работающая пенсионерка, поэтому за Госпремию СССР (за роль Маши в многосерийном фильме «Рожденная революцией») ей не доплачивают: «С этой надбавкой было бы еще плюс 20 с лишним тысяч рублей».
*В тексте указаны как точные, так и предположительные суммы, рассчитанные редакцией.