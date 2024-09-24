Мечтает о карьере в Голливуде, любит сына Анастасии Решетовой, увлекается серфингом: как живет дочь Тимати Алиса Юнусова

Дочь Тимати Алиса Юнусова мечтает покорить Голливуд. Недавно она записала самопрезентацию для кастингов, где рассказала о своих актерских амбициях.

«Я бы хотела сниматься во всех каскадерских сценах сама, потому мне это очень нравится, мне было бы интересно попробовать», - говорит Алиса на видео.

Также она признается в том, что хотела бы сняться в ужастике, потому что ей нравится мистика. В комментариях подписчики отметили, что речь девочки очень грамотная и хорошо поставленная. Конечно, в развитии Алисы Юнусовой большую роль сыграли ее родные.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Звездная пыль»!

Балет, серфинг и драмкружок

Алиса родилась 19 марта 2014-го в столице Доминиканы, городе Санто-Доминго в семье певца Тимати и его возлюбленной, модели Алены Шишковой. Правда, спустя год после рождения девочки Алена и Тимати расстались. Они сохранили дружеское общение, но все-таки львиную долю воспитания Алисы взяла на себя ее бабушка, мама Тимати Симона Юнусова. Она постоянно делилась с подписчиками фото внучки и рассказывала о ее детских буднях.

Развитие ребенка проходило по всем направлениям. Алиса с самых юных лет изучала математику, русский и английский языки, осваивала логику и чтение. Также она активно занималась спортом – училась плавать и к тому же обучалась навыкам серфинга, которым увлекается ее отец. Кроме того, девочка занималась балетом в хореографической студии под руководством педагогов Большого театра, ходила в драмкружок и также уделяла внимание занятиям гимнастикой и живописью.