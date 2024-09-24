Мечтает о карьере в Голливуде, любит сына Анастасии Решетовой, увлекается серфингом: как живет дочь Тимати Алиса Юнусова

Дочь Тимати Алиса Юнусова мечтает покорить Голливуд. Недавно она записала самопрезентацию для кастингов, где рассказала о своих актерских амбициях.
«Я бы хотела сниматься во всех каскадерских сценах сама, потому мне это очень нравится, мне было бы интересно попробовать», - говорит Алиса на видео.
Также она признается в том, что хотела бы сняться в ужастике, потому что ей нравится мистика. В комментариях подписчики отметили, что речь девочки очень грамотная и хорошо поставленная. Конечно, в развитии Алисы Юнусовой большую роль сыграли ее родные.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Балет, серфинг и драмкружок
Алиса родилась 19 марта 2014-го в столице Доминиканы, городе Санто-Доминго в семье певца Тимати и его возлюбленной, модели Алены Шишковой. Правда, спустя год после рождения девочки Алена и Тимати расстались. Они сохранили дружеское общение, но все-таки львиную долю воспитания Алисы взяла на себя ее бабушка, мама Тимати Симона Юнусова. Она постоянно делилась с подписчиками фото внучки и рассказывала о ее детских буднях.
Развитие ребенка проходило по всем направлениям. Алиса с самых юных лет изучала математику, русский и английский языки, осваивала логику и чтение. Также она активно занималась спортом – училась плавать и к тому же обучалась навыкам серфинга, которым увлекается ее отец. Кроме того, девочка занималась балетом в хореографической студии под руководством педагогов Большого театра, ходила в драмкружок и также уделяла внимание занятиям гимнастикой и живописью.
Алиса Юнусова с бабушкой Симоной. Фото: Global Look Press
Чем взрослее делалась Алиса, тем больше становилось ясно, что из нее растет кокетка. Так, она любит красоваться перед зеркалом и устраивать импровизированные показы мод. Нередко Алена Шишкова брала дочь в салон красоты, где ей делали красивую прическу и маникюр с педикюром.
Когда настало время идти в школу, Алису отдали в частную российскую школу, где обучение ведется по британской системе.
Вообще, дни Алисы Юнусовой расписаны по минутам. Она активно пробует себя во всех видах творчества.
Кино и фотосесии
Так, например, в мае 2022 года она снялась в фильме «Утенок» Ирины Вальц и Евгении Лазаренковой.
Алиса Юнусова с мамой Аленой Шишковой. Фото: соцсети
А в июле того же года приняла участие в фотосессии Марка Ширвуда для модного французского журнала Milk. Съемки проходили на берегу Карибского моря, где Алиса не просто демонстрировала брендовые образы, но и забиралась на скалы, показывала акробатические трюки и каталась на доске для серфа. В общем, это была настоящая актерская фотосессия.
А летом 2023 года Алиса снялась в ремейке фильма«Три мушкетера», где сыграла Миледи в детстве. А роль Д'Артаньяна исполнил сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр. Также в этой ленте принял участие и Михаил Боярский, которого называют главным мушкетером страны.
Алиса Юнусова и Александр Плющенко на съемках фильма о трех мушкетерах. Фото: соцсети Евгения Плющенко
16 октября 2019 года у Алисы появился сводный брат Ратмир. Его Тимати родила возлюбленная Анастасия Решетова. Алиса отнеслась к появлению брата без ревности. Сейчас дети дружат.
В начале 2022 года Алиса вместе с отцом, бабушкой и братом отправились в Колумбию. Там ребятам посчастливилось полетать на вертолете. Для них это было незабываемое впечатление! То ли еще будет!
Читайте также: