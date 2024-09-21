Звездная мода на главных семейных торжествах разных лет

Когда Лев Лещенко женился второй раз, то уже был большой звездой. Его Иринка тогда, и сейчас старается быть элегантной. На свадьбу платье невеста получила в свадебном салоне: по талону после подачи заявления в загс.

Тогда как раз на смену мини пришли свадебные платья в пол с какими-то деталями: у Ирины это были ленты на рукавах и воланы в районе декольте. Мужчинам традиционно проще - костюм, рубашка и галстук: идеальный набор на все времена. Лев Валерьянович сообщил детали мероприятия: «Меня не пускали в загс, так как тогда второй брак считался чем-то из ряда вон. Я не расписывался с Ириной до тех пор, пока не сделал ремонт в квартире, где и отпраздновали свадьбу с близкими родственниками».

1987 год