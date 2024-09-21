Звездная мода на главных семейных торжествах разных лет

1978 год
Фото: levleschenko.ru
Когда Лев Лещенко женился второй раз, то уже был большой звездой. Его Иринка тогда, и сейчас старается быть элегантной. На свадьбу платье невеста получила в свадебном салоне: по талону после подачи заявления в загс.
Тогда как раз на смену мини пришли свадебные платья в пол с какими-то деталями: у Ирины это были ленты на рукавах и воланы в районе декольте. Мужчинам традиционно проще - костюм, рубашка и галстук: идеальный набор на все времена. Лев Валерьянович сообщил детали мероприятия: «Меня не пускали в загс, так как тогда второй брак считался чем-то из ряда вон. Я не расписывался с Ириной до тех пор, пока не сделал ремонт в квартире, где и отпраздновали свадьбу с близкими родственниками».
1987 год
Фото: личная страница Александра Стриженова в социальной сети
Этой осенью Екатерина и Александр Стриженовы отметят 37-ю годовщину свадьбы. А Екатерина до сих пор удивляется: «Не понимаю, как Бог соединил двух абсолютно разных людей? До сих пор спорим, доказываем и живем!» Когда звезда ТВ пошла в загс, ей было всего 19 лет: «Что мы понимали тогда? Ни-че-го! Только то, что мы любим и хотим быть вместе!» Но уже тогда Катерина модничала: это выдает тренд середины 80-х - объемные плечи, жемчужные пуговицы и креп-жоржет.
1999 год
Фото: личная страница Максима Лагашкина в социальной сети
Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова поженились по моде 90-х: без шума, пафоса, специальных нарядов и гостей. Отмечали вдвоем на съемной квартире жареной курицей и картошкой. Парочка сходила в загс после рождения старшего сына - просто вдвоем. Ценили время, проведенное вместе. Даже мыслей не было тратить деньги на платье и гулянку. И желания. И родным рассказали о создании семьи много позже самого события. И венчались Максим и Екатерина тоже без гостей и сообщений близким.
2010 год
Фото: Сергей Шахиджанян
Звезды эстрады Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли классическую свадьбу в московском стиле тех лет. Отметим пять фишек. Молодые приехали в загс на арендованном черном «Роллс-Ройсе»; после росписи их осыпают лепестками роз; во внутреннем дворике Грибоедовского загса поставили шатер и сделали первый небольшой банкет; основная гулянка прошла на теплоходе, который десять часов курсировал по Москве-реке. Наряд невесты был кружевным и элегантным (от пышных юбок уже отказались), винтажную фату закрепили на диадеме.
2024 год
Фото: личная страница Сергея Полунина в социальной сети
Многодетные родители наконец-то нашли время расписаться: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин устроили свадьбу для близких. Теперь многие (не все) отмечают торжества в кругу семьи, отказавшись от больших трат, «показательных выступлений» музыкантов и демонстрации роскоши. Родители троих сыновей пригласили отметить свою свадьбу только родственников и самых близких к семье людей. Елена сама придумывала дизайн наряда: главный модный элемент - прозрачный кейп, расшитый аппликациями из цветов. Этот элемент образа удачно заменяет фату и немного скрывает фигуру недавно родившей чемпионки. Но у шелкового платья-комбинации такой высокий разрез, что длинные стройные ноги Елены смотрятся на всех фото сногсшибательно.