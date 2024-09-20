Сколько тратят звезды на контракты по ведению родов

Звезды любят частный роддом, так как там можно выбрать опытного врача и быть с ним до родов круглосуточно на связи и задавать интересующие вопросы (с 32-й недели), современная клиника хорошо оснащена, палаты комфортные. За допплату можно выбирать допуслуги - например, индивидуальный круглосуточный пост для мамы и малыша. Выбирают артисты этот роддом не столько из-за комфортных условий и питания ресторанного уровня, сколько по рекомендациям друзей - идут к известным врачам с хорошей репутацией у тех, кому доверяют. Часто здесь же перед родами ведут беременность - цена на контракт примерно такая же, как и на роды.

От $17 тыс. (1 млн 536 тыс. руб.) - роды в США

Почти все наши артисты рожают на Родине. Однако есть редкие исключения из этого правила. Актриса и певица Анастасия Задорожная последние четыре года живет в США - во Флориду она переехала с мужем-айтишником Владимиром. Там она и родила дочь Александру. Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар дочь и сына рожала в Москве, а на последнем триместре с мужем (олимпийским чемпионом, тренером) Максимом Траньковым и детьми улетела в Америку на отдых, встречу с друзьями и роды.