Сколько тратят звезды на контракты по ведению родов

280 тыс. руб. - роды в частной клинике Москвы
На прошлой неделе из роддома с новорожденными сыновьями выписались многодетные мамы блогер Мария Погребняк и жена известного футболиста Инна Жиркова.
Где бы еще могли встретиться многодетные мамы Мария Погребняк и Инна Жиркова? Фото: личная страница Марии Погребняк в социальной сети
На этой неделе к выписке готовится многодетная актриса Анна Хилькевич.
Актриса и телеведущая Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
А летом в этом же частном роддоме (любимом у знаменитостей) родили актриса Елизавета Арзамасова, певица Кети Топурия. Здесь же в разные годы появились на свет дети из большинства звездных семей: Сергея Жукова, Ольги Орловой, Марии Порошиной, Андрея Малахова, Юлии Ковальчук, Ксении Бородиной и многих других.
Кети Топурия и ее муж Лев Деньгов летом снова стали родителями. Фото: личная страница Кети Топурия в социальной сети
Фото: личная страница Кети Топурия в социальной сети
Мама четырех сыновей Мария Погребняк сообщила, что за она заплатила за роды в частной клинике 280 тыс. руб.: «В стандартный контракт входит: трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия по желанию, индивидуальный родильный блок, реанимации новорожденного на экстренный случай, шестиразовое питание». Также после родов делают комплексное обследование женщины и необходимую диагностику для малыша, обеспечивают всем необходимым во время нахождения в роддоме, есть служба по поддержке грудного вскармливания.
В частном роддоме, который так любят наши звезды, условия не хуже, чем в хорошей гостинице. Фото: lapinomed.ru
Звезды любят частный роддом, так как там можно выбрать опытного врача и быть с ним до родов круглосуточно на связи и задавать интересующие вопросы (с 32-й недели), современная клиника хорошо оснащена, палаты комфортные. За допплату можно выбирать допуслуги - например, индивидуальный круглосуточный пост для мамы и малыша. Выбирают артисты этот роддом не столько из-за комфортных условий и питания ресторанного уровня, сколько по рекомендациям друзей - идут к известным врачам с хорошей репутацией у тех, кому доверяют. Часто здесь же перед родами ведут беременность - цена на контракт примерно такая же, как и на роды.
От $17 тыс. (1 млн 536 тыс. руб.) - роды в США
Почти все наши артисты рожают на Родине. Однако есть редкие исключения из этого правила. Актриса и певица Анастасия Задорожная последние четыре года живет в США - во Флориду она переехала с мужем-айтишником Владимиром. Там она и родила дочь Александру. Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар дочь и сына рожала в Москве, а на последнем триместре с мужем (олимпийским чемпионом, тренером) Максимом Траньковым и детьми улетела в Америку на отдых, встречу с друзьями и роды.
Фигуристка Татьяна Волосожар родила третьего ребенка в американской клинике. Фото: личная страница Татьяны Волосожар в социальной сети
Третьего ребенка - сына Татьяна Волосожар родила в клинике Майами. Контракты на обычные роды, без «ВИП-услуг», там стартуют от $17 тысяч. Татьяна сообщила, что поездку на роды в Майами ей подарил муж.
Где еще рожают?
1 млн 807 тыс. руб. - VIP-роды в Дубае
Певица Ханна и ее муж - гендиректор музыкального лейбла Пашу стали родителями во второй раз в ОАЭ. Ханна родила вторую дочь в престижной клинике Дубая. Кстати, там ранее рожала сына и певица Нюша. Ведение беременности и роды по ВИП-прейскуранту там стоят от $20 тыс. (1 млн 807 тыс. руб.). Еда - как в ресторане, палата - как номер в дорогом отеле.
Младшая дочь певицы Ханны и продюсера Павла Курьянова родилась в ОАЭ. Фото: личная страница Ханны в социальной сети
При этом роды в ОАЭ не дают привилегий новорожденному. Ханна объяснила, почему рожала не в Москве: «Я не «не хочу рожать в России». Я просто хочу, чтобы эти волшебные месяцы прошли в тепле, нерабочей обстановке, атмосфере отдыха, чилла и солнышка!
В Москве я бы до сих пор летала на концерты и ездила на съемки, занималась проектами, а тут я в отпуске».