Удобства на улицы, лежанка из сена и компания из кур и свиней: что известно о шоу «Первые на деревне»

У Жени дебют в качестве ведущей. Фото: ТНТ

Телезрителей ждут новые лица, а участников проекта — прелести сельского быта.

Выживание выживанию рознь. Одно дело — на морском побережье теплой страны, а совсем другое — оказаться в деревне среди сена, кур, поросят и тому подобного. Помните незабвенную сцену из фильма «О чем говорят мужчины» с несравненной Жанной Фриске, которая прилетела на слет мелиораторов вместо слета миллионеров? В общем, это прекрасная иллюстрация шоу «Первые на деревне»!

Концепт реалити близок миллионам

Аппетитная сторона свежего проекта от ТНТ заключается в том, что условия у выживальщиков во многом напоминают стандартные будни множества россиян, которые непременно потянутся к экранам. Если в историях с необитаемыми островами и дальними странами манит экзотика, то тут — психология и чувство справедливости. Ну согласитесь, многие люди, которые привыкли работать на земле, едва ли поверят в то, что «пилить» контент — это сложно.

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Так что теперь у блогеров есть вполне весомый шанс доказать, что они действительно самые веселые, находчивые и способные адаптироваться под любые условия. Вишенка на торте состоит в том, что они сами не знают, во что вписались. Сюрприз, так сказать.

По задумке создателей, собрать модных блогеров в сельской глуши — это уморительно. Фото: ТНТ

Итак, гламурная жизнь остается где-то там, за пределами проекта, а что же ждет героев под прицелом камер? Село в Ленинградской области — вполне себе обычное. Изба, огород, курятник, уличные удобства — вполне себе приличные. С лежанкой из сена вместо постели создатели, пожалуй, преувеличили, но в целом вот он, стартовый набор сельского жителя, у которого нет чит-пароля на бесконечные деньги.

В остальном — стандартное реалити-выживание. Участники должны сплотиться, чтобы выполнить все задания. А именно: ухаживать за усадьбой и приводить ее в порядок, смотреть за животными и содержать их в достойном состоянии. Помимо этого, участников, разумеется, ждут испытания. Успешное их прохождение поможет обзавестись приятными и полезными бонусами с большой, так сказать, урбанизированной земли. Те же, кто не хочет трудиться на благо коллектива, будут исключены на общем голосовании собственными товарищами.

Жизнь блогеров не готовила их к тому, чтобы ловить поросят. Фото: ТНТ

Против кого дружить будем?

Ведущими проекта стали Марина Федункив и Женя Искандарова. А вот с остальными участниками нужно познакомиться поподробнее. Если вы не завсегдатай соцсетей, то можете увидеть эти знакомые миллионам подписчиков лица впервые.

Ольга Абрамович, модель

Девушке 34 года. Начала свой путь к славе через модельный бизнес, но что-то пошло не так. И не с самой Олей. Просто ей не понравились правила сферы, и она решила стать свободным художником. Социальные сети пришли на помощь. Она завела успешный блог, в котором ловила не только миллионы лайков, но и комментарии таких знаменитостей, как Джаред Лето и Джастин Бибер. Из-за нашествия ботов она удалила страницу и завела новую, в которой учит подписчиков красиво подавать себя естественных.

Ольга Абрамович, модель. Фото: ТНТ

Егор Шип, музыкант

22-летний парень стартовал со скетчей в разных соцсетях. Пробовал снимать смешные видео и пранки, но как только набрал подписчиков — срочно переквалифицировался в музыканта. Фолловеры не обиделись и поддержали Егора. К тому же многие треки действительно зашли. К примеру, Dior. А еще Егор любит реалити. «Вызов», «Суперниндзя», «Шоу Воли»... Понравится ли ему тусить с коллегами в компании кур и поросят — узнаем.

Олеся Рожкова, тиктокер

Ровесница Егора посвятила свою страничку скетчам и не меняет коней на переправе, хотя в ее аккаунте уже больше двух миллионов фолловеров. У Олеси есть свой бизнес по продаже китайских вещей маркетплейсам. А еще она немного поет, но это уже другая история.

Олеся Рожкова. Фото: ТНТ

Сергей Сухов, блогер

Сергею 31 год, и он профессиональный путешественник. 85 стран в его копилке, и он знает о них очень многое. Думаете, что в деревне такой блогер может растеряться? Не факт! Во время пандемии ковида, когда границы были под замком, он посвятил время внутреннему туризму. Помимо путешествий он разработал собственное приложение для обработки изображений и личный бренд одежды. Ах, да. Теперь он еще и коуч. Учит заработкам в соцсетях.

Сергей Сухов. Фото: ТНТ

Екатерина Адушкина, блогер

20-летнюю Катю Интернет знает и любит. Веселая девушка отлично танцует и любит, когда танцуют другие, а также с удовольствием рассказывает об этом широкой публике. Прославилась восемь лет назад, благодаря рекламе жвачки. После работала со многими знаменитостями, затем стала радиоведущей и подалась в блогеры. За ее плечами реалити «Вызов» и «Маска.Танцы», в котором она победила. Катя тоже поет. У нее есть несколько альбомов и собственные клипы.

Алина Белькевич, дочь

Алине 19 лет и она — дочь певицы Анны Седоковой. Несмотря на звездный статус, Алина может и умеет работать. Во время своей заграничной жизни она даже работала в хостесе. И говорит, что если захочет купить машину, то заработает на нее честным трудом. Свой блог она посвятила моде. Так что за модными луками и аутфитами в условиях сельской местности — к ней.

Алина Белькевич. Фото: ТНТ

Мухаммад Биттуев, тиктокер и исполнитель

Мухаммаду 28 лет. Он блогер и музыкант. Сотрудничество с певцом Niletto поработало на благо репутации Мухи — в 2021 году он выпустил свой трек «Братик». Он снимает смешные видео и танцует под свои же треки. Мухаммад принял участие в шоу «Суперниндзя».

Первый выпуск шоу выйдет на ТНТ уже 16 сентября. Так что у вас осталось несколько дней, чтобы выбрать своего «бойца» и следить за тем, как складываются его дела в условиях сельской жизни.

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