Звезды отдали детей в частные школы - сколько это стоит

Блогер и рэпер Денис Кукояка с женой Леной отвели дочь Василису в первый класс школы «Лидеры». Количество учащихся в классе не превышает 16 человек. Наполняемость школы 450 учеников. Школа полного дня, а преподавание ведется на русском языке. Учеников обещают научить отлично владеть: знаниями по школьным предметам, современными информационными технологиями, иностранными языками. Для поддержки детей в классах работают тьюторы с психологическим образованием, которые сопровождают индивидуальные образовательные программы учащихся.

Помимо сильного классического образования привлекают большим числом клубов и студий для допобразования: конструирование, робототехника, программирование, лаборатория экспериментов, танцы, хор, театр, живопись, рукоделие, хип-хоп, видеостудия, шахматы, ментальная арифметика, подготовка к всероссийским олимпиадам по разным предметам.

Здесь же учатся дети Агаты Муцениеце: актриса была с дочерью на линейке, а сын начал год дистанционно - так как уехал с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей на отдых в Геленджик. Частные школы допускают подобный вид учебы на непродолжительное время - помогает онлайн-тьютор. Прилучный подал иск к бывшей супруге Муцениеце - хочет, чтобы дети жили с ним: по слухам, так мужчина мстит за то, что Агата через суд заставила его платить алименты в размере, установленном законодательством, а не так, как они договорились ранее.

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