Звезды отдали детей в частные школы - сколько это стоит

400 тыс. руб. - учебный год в частной школе Санкт-Петербурга
Бывшие жены двух звезд футбола отвели детей в первый класс в Питере. Пап рядом не было - у них хлопоты в новых семьях и с детьми от прежних браков они общаются редко. Блогер и телеведущая Милана Тюльпанова отвела сына Артемия (отец Александр Кержаков) в частную школу Priviata в Санкт-Петербурге - образование здесь стоит по 100 тыс. руб. за каждую из четырех четвертей учебного года.
Милана Тюльпанова отдала сына Александра Кержакова в частную школу в Петербурге. Фото: личная страница Миланы Тюльпановой в социальной сети
Школа с углубленным изучением английского языка, в классах не более 15 учеников, здесь много секций и кружков - от программирования до балета.
Алиса Казьмина отвела дочь Есению (отец Андрей Аршавин) в частный колледж в центре Санкт-Петербурга. Обучение здесь - 450 тыс. руб. за год. Условия, как во всех частных дорогих школах: мало детей в классе, индивидуальный подход, полный день - учеба и отдых, дополнительные занятия и профориентация.
893 тыс. 700 руб. - учебный год в частной школе «Лидеры»
Василиса Кукояка вместе с родителями на линейке. Фото: vk.com/kukoyaka
Блогер и рэпер Денис Кукояка с женой Леной отвели дочь Василису в первый класс школы «Лидеры». Количество учащихся в классе не превышает 16 человек. Наполняемость школы 450 учеников. Школа полного дня, а преподавание ведется на русском языке. Учеников обещают научить отлично владеть: знаниями по школьным предметам, современными информационными технологиями, иностранными языками. Для поддержки детей в классах работают тьюторы с психологическим образованием, которые сопровождают индивидуальные образовательные программы учащихся.
Помимо сильного классического образования привлекают большим числом клубов и студий для допобразования: конструирование, робототехника, программирование, лаборатория экспериментов, танцы, хор, театр, живопись, рукоделие, хип-хоп, видеостудия, шахматы, ментальная арифметика, подготовка к всероссийским олимпиадам по разным предметам.
Здесь же учатся дети Агаты Муцениеце: актриса была с дочерью на линейке, а сын начал год дистанционно - так как уехал с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей на отдых в Геленджик. Частные школы допускают подобный вид учебы на непродолжительное время - помогает онлайн-тьютор. Прилучный подал иск к бывшей супруге Муцениеце - хочет, чтобы дети жили с ним: по слухам, так мужчина мстит за то, что Агата через суд заставила его платить алименты в размере, установленном законодательством, а не так, как они договорились ранее.
900 тыс. руб. - учебный год в гимназии Примакова
Дочь Полины Гагариной Мия теперь ученица гимназии Примакова. Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
Дочь певицы Полины Гагарины и фотографа Дмитрия Исхакова пошла в гимназию имени Е. И. Примакова, а находится она в деревне Раздоры Одинцовского района. 7-летняя Мия с мамой как раз живут рядышком со школой. Полина и Дмитрий развелись, но ради ребенка общаются. Эта частная школа - самая популярная у артистов. Учебный год длится с сентября по июль - его стоимость 900 тыс. руб. А в 10-м и 11‑м классе по российской программе в соответствии с ФГОС плюс обучение по программе IB - полтора миллиона рублей.
Преподают в гимназии на русском и английском языках. На английском: учителя из других стран преподают географию, литературу, английский язык, физкультуру. Гимназия работает с 8 утра до 8 вечера: дети успевают учиться и заниматься дополнительно, делать домашку и гулять, посещать кружки и секции - тут и бассейны, и корты, и футбольные поля. Для курсов по программированию и робототехнике есть самое современное оборудование. Курс по выбору начинается с 5-го класса: лингвистика, литературоведение, экономика, естественнонаучные курсы, IT и другие. Ребенку помогают выбрать сферу, в которой тот может быть успешен. Каждый гимназист разрабатывает свой проект, защищает его на научно-практической конференции - вот такая профориентация. Действует модульная система обучения, где модуль - 7 учебных недель, а они чередуются с двухнедельными каникулами.
Здесь также учатся дети Ксении Бородиной, Дмитрия Маликова, Леры Кудрявцевой, Юлии Барановской, Анны Банщиковой, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Марии Кожевниковой, Кети Топурии и многих других артистов.
1 млн 296 тыс. руб. - учебный год в «Школе Сотрудничества»
Фото: Михаил Фролов/КП
Телеведущий Андрей Малахов и медиаменеджер Наталья Шкулева отвели сына Александра на первую школьную линейку в частную столичную «Школу Сотрудничества». Девять учебных месяцев тут стоят 1 млн 296 тыс. руб. Одна из старейших частных школ Москвы находится в центре - неподалеку от дома, где живет семья. В этом году четыре первых класса: в них по 16 человек. Говорят, что школа отличается командой сильных педагогов.