Владимиру Спивакову - 80 лет! Как боксерский опыт помогал отбивать от хулиганов любимую жену Сати

Даже те, кто не имеет никакого представления о классической музыке, никогда не был в филармонии и уверен, что «Кармен» - это ретро-рэп-группа, стопроцентно слышали и знают, кто такой Владимир Спиваков. Маэстро уже почти 60 лет концертирует, работая на мировой сцене по всем городам планеты. 12 сентября прославленному дирижеру из Уфы исполняется 80 лет.
Фото: личный архив Владимира Спивакова
Корни Спиваковых - ленинградские, но во время войны семья мальчика была эвакуирована в Уфу, где 12 сентября 1944 года и появился на свет Володя. После войны они вернулись в город на Неве: папа работал врачом, мама преподавала в музыкальной школе, так что у маленького мальчика шансов избежать инструментов было мало: в шесть лет он начал учиться играть на скрипке. И прогрессировал парень молниеносно.
Фото: Олег Макаров/РИА Новости
Уже в 70-е он был чуть ли не самым одаренным (!) скрипачом СССР. И великий Давид Ойстрах, признавая это, пел осанну молодому коллеге: «Его игру характеризует тонкое и глубокое понимание стиля исполняемых произведений, благородный вкус, безупречное виртуозное мастерство, яркий художественный темперамент». Народным артистом СССР он стал в 1990 году.
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
На бокс щуплый мальчик пошел в детстве - чтобы постоять за себя. В своих произведениях увековечил любовь к спорту Спивакова его товарищ - писатель Сергей Довлатов, наблюдавший успех советского дирижера в США: «Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской (так Лига евреев протестовала против притеснения земляков. - Авт.). Спиваков мужественно доиграл до конца. Ночью он позвонил Соломону Волкову. Волков говорит: «Может, после этого тебе дадут «Заслуженного артиста»?» Спиваков ответил: «Пусть дадут хотя бы «Заслуженного мастера спорта». За скандал просили прощения мэр Нью-Йорка и президент США, а «Дженерал Моторс» подарили автомобиль.
Фото: личная страница Сати Спиваковой в социальной сети
Боксерский опыт не раз помогал отбивать от хулиганов и любимую жену Сати, с которой маэстро вместе уже почти 40 лет. Например, в Париже в конце 80-х Спиваков обратил в бегство трех бандитов, требовавших с семейной пары деньги. У Спиваковых четверо детей - три общие дочери и одна приемная. Старшая Екатерина живет в Нью-Йорке, а средняя Татьяна, младшая Анна и приемная Александра - в Париже. Кроме того, у Владимира Теодоровича есть сын от второго брака с пианисткой Викторией Постниковой, его зовут Александр.