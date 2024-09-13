Владимиру Спивакову - 80 лет! Как боксерский опыт помогал отбивать от хулиганов любимую жену Сати

Боксерский опыт не раз помогал отбивать от хулиганов и любимую жену Сати, с которой маэстро вместе уже почти 40 лет. Например, в Париже в конце 80-х Спиваков обратил в бегство трех бандитов, требовавших с семейной пары деньги. У Спиваковых четверо детей - три общие дочери и одна приемная. Старшая Екатерина живет в Нью-Йорке, а средняя Татьяна, младшая Анна и приемная Александра - в Париже. Кроме того, у Владимира Теодоровича есть сын от второго брака с пианисткой Викторией Постниковой, его зовут Александр.