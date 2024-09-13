Три дождливых дня Орнеллы Мути и бабье лето Бурака Озчивита: что звезды делают в России

Орнелла Мути на прошлой неделе побывала в Санкт-Петербурге, а Бурак Озчивит сфотографировался с поклонницами в Альметьевске. Журнал «Телепрограмма» рассказывает об этих визитах.
Мути носили на руках через лужи
Орнелла Мути часто бывает в Москве: минувшей осенью играла спектакль, текущей весной участвовала с дочерью в международной Неделе моды. Теперь звезда фильма «Укрощение строптивого» прилетала на 3 дня в Петербург. Поселили итальянскую артистку в отеле «Эрмитаж» - в президентский люкс по 250 тыс. руб. за сутки.
Цель визита Мути - посещение выставки своего давнего друга художника Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу». На открывшейся выставке представлено 100 картин художника. В основном это его старые работы. Но есть и новая - портрет Павла Дурова под названием «Свобода». Мероприятие прошло в инженерном доме Петропавловской крепости, куда и приехала Орнелла Мути.
69-летняя кинодива была элегантна - в ультрамодном платье с пайетками и имитацией запаха в зоне декольте. Питерский дождь ее веселил - артистка нашла такую погоду романтичной. Сын художника пианист Лука Затравкин заботливо держал зонтик над актрисой и даже пару раз перенес ее на руках через лужи - по этому поводу некоторые блогеры сообщили, что Орнеллу Мути до машины нес мощный охранник. Корпулентного Луку теперь не узнать: мужчина заметно похудел - сбросил от прежних 200 кг половину.
Орнелла на выставке обсуждала картины и улыбалась у своего портрета, где запечатлена молодой. Один из гостей вернисажа народный артист Михаил Боярский исполнил песню «Пара-пара-порадуемся…» на этот раз в честь Орнеллы.
Виновник торжества Никас Сафронов рассказал о мероприятии и что было потом: «Орнелла сказала несколько теплых слов обо мне. Мы с ней давно знакомы: познакомились когда-то на выставке в Италии, стали дружить. Она прилетела из Италии с двумя пересадками, чтобы меня поддержать. Я подарил ей портрет. Она в восторге, увезла его в Италию.
Ужель та самая Орнелла? Актриса изображена на картине Сафронова очень юной. Фото: Вероника Овсянникова/КП
Вообще она осталась довольна поездкой. Чемодан, который при перелете потеряли, быстро нашли и вернули, он прибыл из Турции вовремя. Так что обновки не пришлось покупать. Вообще с ней все время происходят какие-то истории. После выставки мы пошли ужинать, Орнелла была покорена Петербургом. Каталась на лодке, из автомобиля посмотрела город».
Мути учит русский язык с помощью онлайн-приложения: многое понимает, но общается с помощью переводчика. «Бабушка и дедушка были русскими и жили в Санкт-Петербурге. Мой дедушка был врачом царя. А бабушка пианисткой. Только в 1917 году им пришлось уехать в Эстонию. Моя мама родилась там, а потом приехала в Италию учиться и изучала искусство», - рассказывала артистка.
Мама актрисы вышла замуж за итальянского журналиста: так в 1955 году в Риме родилась Франческа Романа Ривелли, а Орнелла Мути - творческий псевдоним. Первый раз в Россию Орнелла Мути приезжала в 1979 году с мамой - актриса снималась в фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна».
Бурак как подарок
39-летний Бурак Озчивит снялся в российском новогоднем фильме «Елки» в Татарстане. Это будут 11-е по счету «Елки» и первые с турецким актером. Звезда сериалов «Королек - птичка певчая», «Великолепный век», «Черная любовь» - высокооплачиваемый актер: его съемочный день может стоить от 1,5 до 2,5 млн руб. А в русском кино у него один съемочный день и ключевая роль в одной из новелл. Партнерами Озчивита стали Кристина Бабушкина, Рузиль Минекаев и Маша Раскина.
Друзья и коллеги - Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев. Фото: Катерина Котова/Максим Платонов
По сюжету Золушка очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита, и он играет самого себя.
В аэропорту Казани турецкого актера встречали девушки в татарских национальных костюмах с тарелкой лакомства баурсак.
Невозможно побывать в Татарстане и не попробовать чак-чак. Фото: Катерина Котова/Максим Платонов
Оттуда Бурак отправился в Альметьевск - кино снимают там. У площадки собралась толпа поклонниц с портретами и прочими подарками (открытки, игрушки, комиксы). Озчивит после долгих съемок подошел к поклонницам: делал фото и устало, но искренне и много улыбался - брал у каждой телефон и сам снимал селфи.
Кристина Бабушкина поделилась эмоциями: «Он оказался потрясающим парнем, мы быстро нашли общий язык. Переводчика Бурака играет тоже турецкий артист, который очень хорошо говорит на русском языке. У нас получилась такая банда, что, мне кажется, я сама скоро заговорю на турецком».
Российский фильм с турецким актером увидим в прокате в декабре. Фото: личная страница Бурака Озчивита в социальной сети
После Альметьевска Бурак пробыл несколько дней в Казани - для него подготовили экскурсии. Премьера картины запланирована на 19 декабря 2024 года. А у Бурака Озчивита осенью концерты в России - он еще и поет.