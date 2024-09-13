Три дождливых дня Орнеллы Мути и бабье лето Бурака Озчивита: что звезды делают в России

Орнелла Мути на прошлой неделе побывала в Санкт-Петербурге, а Бурак Озчивит сфотографировался с поклонницами в Альметьевске. Журнал «Телепрограмма» рассказывает об этих визитах.

Мути носили на руках через лужи

Орнелла Мути часто бывает в Москве: минувшей осенью играла спектакль, текущей весной участвовала с дочерью в международной Неделе моды. Теперь звезда фильма «Укрощение строптивого» прилетала на 3 дня в Петербург. Поселили итальянскую артистку в отеле «Эрмитаж» - в президентский люкс по 250 тыс. руб. за сутки.

Цель визита Мути - посещение выставки своего давнего друга художника Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу». На открывшейся выставке представлено 100 картин художника. В основном это его старые работы. Но есть и новая - портрет Павла Дурова под названием «Свобода». Мероприятие прошло в инженерном доме Петропавловской крепости, куда и приехала Орнелла Мути.

69-летняя кинодива была элегантна - в ультрамодном платье с пайетками и имитацией запаха в зоне декольте. Питерский дождь ее веселил - артистка нашла такую погоду романтичной. Сын художника пианист Лука Затравкин заботливо держал зонтик над актрисой и даже пару раз перенес ее на руках через лужи - по этому поводу некоторые блогеры сообщили, что Орнеллу Мути до машины нес мощный охранник. Корпулентного Луку теперь не узнать: мужчина заметно похудел - сбросил от прежних 200 кг половину.

Орнелла на выставке обсуждала картины и улыбалась у своего портрета, где запечатлена молодой. Один из гостей вернисажа народный артист Михаил Боярский исполнил песню «Пара-пара-порадуемся…» на этот раз в честь Орнеллы.

Виновник торжества Никас Сафронов рассказал о мероприятии и что было потом: «Орнелла сказала несколько теплых слов обо мне. Мы с ней давно знакомы: познакомились когда-то на выставке в Италии, стали дружить. Она прилетела из Италии с двумя пересадками, чтобы меня поддержать. Я подарил ей портрет. Она в восторге, увезла его в Италию.