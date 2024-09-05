Одного сына готовит в школу, другому разрешила есть краски, а дочь в кадр не попадает: как Алена Рапунцель устроила свою жизнь после «Дома-2»

Блогерша Алена Рапунцель готовит жирнейший инфоповод для всех любителей светских сплетен. Выпускница телестройки скоро представит общественности недавно родившуюся дочку Алису — так, по крайней мере, считают ее многочисленные подписчики. Ведь только подобные слухи сейчас и раздуваются вокруг вернувшейся в медийное пространство экс-участницы «Дома-2».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
А как иначе объяснить ее десятимесячную паузу в блогинге? Появление Алены в Сети с новостями о запуске офлайн-детища — ресторана The Vosk — никак не удовлетворило пытливые умы Интернета. Одни сочли это обманным маневром, другие даже нашли доказательства этому. Что на самом деле происходит в жизни младшей Рапунцель, разбиралась Teleprogramma.org.
Алена Рапунцель родила дочку, но до сих ее скрывает
В конце года Алене Рапунцель исполнится 28 лет. К этому прекрасному возрасту она уже стала дважды мамой. Судьба распорядилась так, что сколько раз девушка состояла в серьезных отношениях, столько она и выходила из них с сыном на руках. Старшего Богдана (7 февраля 2019-го) она родила от
Как только поклонники узнали, что звезда «Дома-2» начала встречаться с
Алена Рапунцель воспитывает сыновей, которые рождены от разных мужчин. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Сколько же было волнений у народа, когда летом 2023 года блогерша заявила, что на время покидает соцсети. Ну все —
Даже больше. Диванные сыщики назвали имя девочки, и ее точную дату рождения: Алиса появилась на свет 29 марта 2024 года. И еще, якобы именно в благодарность за наследницу Рапунцель получила от Смурова тот самый ресторан (в аккаунте Смурова пост об открытии ресторана The Vosk размещен 18.04.24, и Алена там нигде не упоминается).
Алена Рапунцель готовит сыновей в школу
Но вернемся из мира фанатских теорий в реальность. В блоге, который Рапунцель после возвращения пока ведет не так активно, как раньше, Алена с удовольствием показывает подрастающих Богдана и Свята. Ажиотаж, связанный с началом учебного года, не обошел стороной и это медийное семейство. Хотя мальчишки еще оба дошкольники.
Алена Рапунцель заранее готовит детей к школе. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Богдану 7 февраля 2024 года
У Святослава занятости не меньше. Ему два с половиной года, а дел уже по горло: и порисовать (пальчиковыми красками, состав которых не опасен, если попадет в рот), и мультики посмотреть, и с мамой пообниматься. Все это гордая мать с радостью показывает подписчикам. Кстати, если где-то в доме и прячется грудничок, то Рапунцель мастерски это скрывает — ни подгузников, ни баночек со смесями, ни погремушек в кадр пока не попало.
Алена Рапунцель постит мамский контент. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Читайте также: