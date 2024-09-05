Одного сына готовит в школу, другому разрешила есть краски, а дочь в кадр не попадает: как Алена Рапунцель устроила свою жизнь после «Дома-2»

Блогерша Алена Рапунцель готовит жирнейший инфоповод для всех любителей светских сплетен. Выпускница телестройки скоро представит общественности недавно родившуюся дочку Алису — так, по крайней мере, считают ее многочисленные подписчики. Ведь только подобные слухи сейчас и раздуваются вокруг вернувшейся в медийное пространство экс-участницы «Дома-2».

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А как иначе объяснить ее десятимесячную паузу в блогинге? Появление Алены в Сети с новостями о запуске офлайн-детища — ресторана The Vosk — никак не удовлетворило пытливые умы Интернета. Одни сочли это обманным маневром, другие даже нашли доказательства этому. Что на самом деле происходит в жизни младшей Рапунцель, разбиралась Teleprogramma.org.

Алена Рапунцель родила дочку, но до сих ее скрывает

В конце года Алене Рапунцель исполнится 28 лет. К этому прекрасному возрасту она уже стала дважды мамой. Судьба распорядилась так, что сколько раз девушка состояла в серьезных отношениях, столько она и выходила из них с сыном на руках. Старшего Богдана (7 февраля 2019-го) она родила от соседа по телестройке Ильи Яббарова , а младшего Святослава — от бывшего мужа, стриптизера Ильи Семена.