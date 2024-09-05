Одного сына готовит в школу, другому разрешила есть краски, а дочь в кадр не попадает: как Алена Рапунцель устроила свою жизнь после «Дома-2»

Фото: соцсети Алены Рапунцель

Поклонники очень ждут, когда смогут официально назвать свою любимцу многодетной матерью.

Блогерша Алена Рапунцель готовит жирнейший инфоповод для всех любителей светских сплетен. Выпускница телестройки скоро представит общественности недавно родившуюся дочку Алису — так, по крайней мере, считают ее многочисленные подписчики. Ведь только подобные слухи сейчас и раздуваются вокруг вернувшейся в медийное пространство экс-участницы «Дома-2».

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А как иначе объяснить ее десятимесячную паузу в блогинге? Появление Алены в Сети с новостями о запуске офлайн-детища — ресторана The Vosk — никак не удовлетворило пытливые умы Интернета. Одни сочли это обманным маневром, другие даже нашли доказательства этому. Что на самом деле происходит в жизни младшей Рапунцель, разбиралась Teleprogramma.org.

Алена Рапунцель родила дочку, но до сих ее скрывает

В конце года Алене Рапунцель исполнится 28 лет. К этому прекрасному возрасту она уже стала дважды мамой. Судьба распорядилась так, что сколько раз девушка состояла в серьезных отношениях, столько она и выходила из них с сыном на руках. Старшего Богдана (7 февраля 2019-го) она родила от соседа по телестройке Ильи Яббарова, а младшего Святослава — от бывшего мужа, стриптизера Ильи Семена.

Как только поклонники узнали, что звезда «Дома-2» начала встречаться с бизнесменом Александром Смуровым (с 2022 года), они тут же стали ждать рождения третьего мальчика — уж так у Алены получается. Однако время шло, а живот у Рапунцель не рос.

Алена Рапунцель воспитывает сыновей, которые рождены от разных мужчин. Фото: соцсети Алены Рапунцель

Сколько же было волнений у народа, когда летом 2023 года блогерша заявила, что на время покидает соцсети. Ну все — вот она, беременность! Однако в мае 2024 года Алена вернулась к соскучившимся фанатам и заявила, что все это время открывала ресторан. Эти кошки-мышки сильно возмутили интернет-пользователей, ведь, по заверениям инсайдеров, Рапунцель за это время успела выйти замуж и родить девочку.

Даже больше. Диванные сыщики назвали имя девочки, и ее точную дату рождения: Алиса появилась на свет 29 марта 2024 года. И еще, якобы именно в благодарность за наследницу Рапунцель получила от Смурова тот самый ресторан (в аккаунте Смурова пост об открытии ресторана The Vosk размещен 18.04.24, и Алена там нигде не упоминается).

Алена Рапунцель готовит сыновей в школу

Но вернемся из мира фанатских теорий в реальность. В блоге, который Рапунцель после возвращения пока ведет не так активно, как раньше, Алена с удовольствием показывает подрастающих Богдана и Свята. Ажиотаж, связанный с началом учебного года, не обошел стороной и это медийное семейство. Хотя мальчишки еще оба дошкольники.

Алена Рапунцель заранее готовит детей к школе. Фото: соцсети Алены Рапунцель

Богдану 7 февраля 2024 года исполнилось пять лет. К следующему учебному году ему будет шесть с половиной, поэтому мама планирует отдать его в первый класс. Для этого репетитор, которая занималась с Богданом развивашками, переключилась на подготовку парня к школьной программе. По словам Алены, они рассматривают пока два заведения на выбор. И поскольку у каждого свои нормативы для поступления, в этом году ребенка ждет очень плотное взаимодействие с учителем.

У Святослава занятости не меньше. Ему два с половиной года, а дел уже по горло: и порисовать (пальчиковыми красками, состав которых не опасен, если попадет в рот), и мультики посмотреть, и с мамой пообниматься. Все это гордая мать с радостью показывает подписчикам. Кстати, если где-то в доме и прячется грудничок, то Рапунцель мастерски это скрывает — ни подгузников, ни баночек со смесями, ни погремушек в кадр пока не попало.

Алена Рапунцель постит мамский контент. Фото: соцсети Алены Рапунцель

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