Прилетел Стас Михайлов в дорогом вертолете: что происходило за кулисами «Новой волны»

Стас Михайлов по-царски прибыл в Сочи на арендованном вертолете - из Анапы, где с супругой Инной и дочками проводил отпуск. «Это удобно. Экономия времени огромная - лететь всего час вместо десяти на машине», - объяснил артист. В отель семья не поехала, ведь в Сочи у Михайлова живут родители (на фото певец с ними, дочками и сыном от предыдущего брака).

Зрители вовсю обсуждали преображение 55-летнего Михайлова - кажется, что народный артист сбросил не только 15 кг, но и 15 лет. Стас помощь пластических хирургов отрицает: мол, сбросил лишнее и омолодился только благодаря интервальному питанию (некоторые доктора считают его небезопасным для организма). Неужели на эстраде появился свой Бенджамин Баттон (герой фильма Дэвида Финчера, который с годами не старел, а молодел. - Ред.)?