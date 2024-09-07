Прилетел Стас Михайлов в дорогом вертолете: что происходило за кулисами «Новой волны»

Стас Михайлов по-царски прибыл в Сочи на арендованном вертолете - из Анапы, где с супругой Инной и дочками проводил отпуск. «Это удобно. Экономия времени огромная - лететь всего час вместо десяти на машине», - объяснил артист. В отель семья не поехала, ведь в Сочи у Михайлова живут родители (на фото певец с ними, дочками и сыном от предыдущего брака).
Зрители вовсю обсуждали преображение 55-летнего Михайлова - кажется, что народный артист сбросил не только 15 кг, но и 15 лет. Стас помощь пластических хирургов отрицает: мол, сбросил лишнее и омолодился только благодаря интервальному питанию (некоторые доктора считают его небезопасным для организма). Неужели на эстраде появился свой Бенджамин Баттон (герой фильма Дэвида Финчера, который с годами не старел, а молодел. - Ред.)?
Фото: личная страница Люси Чеботиной в социальной сети
Люся Чеботина прямо на сцене взяла и отрезала ножницами волосы, исполняя песню Лолиты «Пошлю его». «Впервые в жизни решила сделать каре», - смеется Люся. Зрители были впечатлены «волосатым трюком». Хотя нашлись и те, кто не поверил, что Чеботина откромсала свое, родное: мол, наверняка это были наращенные локоны. Однако артистка позже показала, как стилист подровнял ее спонтанное каре после выступления.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Филипп Киркоров удивил: обзавелся бицепсами. А ведь не раз говорил, что спорт - это не для него.
Восхищенные свидетели делали вид, что верят - сам накачал. А за спиной шептались: «Опять пластику сделал!» Киркоров вмешательство извне отрицает: говорит, что готовился к главной роли в фильме «Братья» - занимался спортом, с утра до ночи тренировался в спортзале и плавал в бассейне. Вдобавок забил тело татуировками: так, на руках у него дракон (сделал после поездки в Китай) и роза (как символ любви).
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
Евгений Петросян с женой Татьяной посетили концерт SHAMAN, который приехал не только на «Новую волну», но и дал отдельный сольник. Евгений Ваганович после концерта пришел к артисту в гримерку. «Ярославу удалось создать целое рок-шоу, наполненное общими чувствами любви к Родине, к семье и ко всем русским людям - в самом широком смысле этого слова, нашей многонациональной страны, - поделился эмоциями юморист. - Артист находит новые художественные приемы и в исполнении своих песен, в задушевном диалоге со зрителем. Я посоветовал Ярославу включить в свой репертуар больше лирических песен».
Петросян с детьми и супругой приехали в Сочи на полтора месяца - они снимают дом в горах.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Сергей Лазарев подшучивал над подругой и соведущей Лерой Кудрявцевой. Напоминал, что она уже 20 лет ведет «Новую волну»: «Ты блестишь круче, чем декорации, я ослеп! Когда я был зеленым 17-летним конкурсантом, ты была легендой телевидения и меня объявляла. Ты тут два десятилетия. Мы выросли на твоих передачах!» 53-летняя Кудрявцева посмеялась и попросила 41-летнего Лазарева сменить тему: «Сколько еще раз ты напомнишь про эти 20 лет?!» Сергей не растерялся и поинтересовался здоровьем соведущей, опять намекнув на ее возраст. Лера в шутку хмурила брови и заверила, что вылечила сломанную ногу только для того, чтобы Лазарев не вел «Новую волну» с какой-нибудь малолеткой.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Сергей Лазарев привел за кулисы 10-летнего сына Никиту и 6-летнюю дочь Анну и показал, как работают артисты.
Дети живо интересовались происходящим, так как сами занимаются в «Непоседах», как когда-то их папа.