Искала мужчину для извращений, делила любимого с Бузовой и потеряла ребенка: как звезда «Дома-2» Ирина Пинчук шла к своему счастью

С началом сентября российские звезды публикуют фото, как отправляют на учебу своих детей-школьников. Старшему сыну экс-участнице проекта «Дом-2»
А оба родителя – сама Ирина и ее избранник Арай Чобанян – обнимают его. Сейчас Ирина счастлива в браке с Араем (во всяком случае, все так преподносится). Teleprogramma.org вспоминает, как молодая женщина шла к своему счастью.
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Мужчины Ирины Пинчук на «Доме-2»
В сущности, Ирина Пинчук всегда была избалованным ребенком. Воспитывалась она в семье со средним достатком, но как вспоминала сама девушка, в ее воспитании никогда не применялся кнут, а только пряник.
Ирина окончила технологический университет. По профессии не работала, но всегда умела заработать «свою копеечку». С 13 лет разносила газеты и продавала одежду, а с 18 работала продавцом-консультантом. Но все изменилось, когда Пинчук попала на проект «Дом-2».
Чтобы ее уж точно заметили на телестройке, в анкете для участников она написала, что ищет мужчину для извращений. И 7 сентября 2016 года Пинчук была отобрана на проект «Дом-2. Остров любви», который снимался на Сейшельских островах.
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После Сейшельских островов влюбленные вернулись в привычные локации телестройки. Но, к сожалению, их совместная love-story сложилась драматически. Барзиков изменял своей избраннице. И на почве постоянных срывов на фоне ревности Ирина Пинчук потеряла своего ребенка. Когда этот тандем распался, Ирина ушла с телестройки.
Ирина Пинчук на проекте «Дом-2»
Но в 2018 вернулась туда снова. И в поле ее зрения попал Роман Гриценко, который ранее почти год ухаживал за Ольгой Бузовой. Из-за этого интереса у Ирины испортились отношения с Ольгой. Да и роман с Романом завершился очень быстро.
Отношения с Саймоном Марданшиным тоже завели нашу героиню в тупик. Она хотела больше романтических сюрпризов, а он чувствовал лишь скуку по отношению к ней.
С главным ловеласом телестройки Захаром Саленко Ирина даже отправилась на остров любви, но в итоге он не смог обуздать свою донжуанскую натуру и изменил ей с Надеждой Ендальцевой. В итоге две красивые девушки подрались. И Захар тоже не стал судьбой Ирины.
Затем Ирина переключилась на Валерия Блюменкранца, но потом с легкостью бросила его, вспомнив о Романе Гриценко. Однако второй заход в одну и ту же реку ничем хорошим не закончился.
За периметром проекта «Дом-2» Ирина также
Затем Пинчук на некоторое время поселилась у возлюбленного в Воронеже. Но все-равно жила на два города, улетая по делам в Москву. Такие отношения на расстоянии, конечно, не способствовали тому, чтобы огонь страсти разгорался все больше. И весной 2018 года влюбленные расстались.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян
Настоящую любовь Ирина обрела в лице еще одного участника телестройки Арая Чобаняна, который ранее пытался построить союз с Лилией Четрару, однако из этой затеи ничего не вышло.
Ирина Пинчук с Араем Чобаняном и детьми. Фото: соцсети Ирины Пинчук
Зато с Ириной Арай оказался на одной волне. Так, в 2019 году они вместе решились на пластические операции. Пинчук увеличила грудь до пятого размера, а Арай скорректировал форму носа.
В июне 2021 года пара объявила о свадьбе, а уже в июле на свет появился их сын Давид. Ирина делилась с подписчиками кадрами рождения малыша, а потом и своими материнскими буднями.
На зиму супруги вместе с сыном уехали в Дубаи, где на аренду жилья у них уходило 280 000 рублей в месяц.
Давид не единственный
Причем Ирина очень оригинально преподнесла новость о будущем пополнении в семье. Она подговорила друзей, чтобы они принесли в аэропорт, куда приехал Арай Чобанян, табличку с надписью «Ты станешь отцом дважды». Также там его встречали аниматоры, изображавшие пупсов в голубом и розовым костюмах.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыном Давидом. Фото: соцсети Ирины Пинчук
После рождения второго сына Ирина Пинчук сделала абдоминопластику – подтяжку живота. По словам Ирины, после родов ее кожа сильно растянулась, поэтому нужно было прибегнуть к хирургическому вмешательству. Пластика обошлась Пинчук в два миллиона рублей.
Сейчас же Ирина в основном
«Как быстро время пролетело… А ведь в начале наших отношений мы и подумать не могли, что все будет именно так. Пусть наша любовь не заканчивается, и впереди ждет все самое лучшее, светлое и прекрасное», - поделилась Ирина с подписчиками.
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