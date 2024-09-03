Искала мужчину для извращений, делила любимого с Бузовой и потеряла ребенка: как звезда «Дома-2» Ирина Пинчук шла к своему счастью

С началом сентября российские звезды публикуют фото, как отправляют на учебу своих детей-школьников. Старшему сыну экс-участнице проекта «Дом-2» Ирины Пинчук Давиду только три года. Однако и она не упустила возможность разместить снимок, на котором он держит яркий букет цветов, словно первоклассник, спешащий на первый звонок. Но, скорее всего, Давид идет в детский сад.

А оба родителя – сама Ирина и ее избранник Арай Чобанян – обнимают его. Сейчас Ирина счастлива в браке с Араем (во всяком случае, все так преподносится). Teleprogramma.org вспоминает, как молодая женщина шла к своему счастью.

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Мужчины Ирины Пинчук на «Доме-2»

В сущности, Ирина Пинчук всегда была избалованным ребенком. Воспитывалась она в семье со средним достатком, но как вспоминала сама девушка, в ее воспитании никогда не применялся кнут, а только пряник.

Ирина окончила технологический университет. По профессии не работала, но всегда умела заработать «свою копеечку». С 13 лет разносила газеты и продавала одежду, а с 18 работала продавцом-консультантом. Но все изменилось, когда Пинчук попала на проект «Дом-2».

Чтобы ее уж точно заметили на телестройке, в анкете для участников она написала, что ищет мужчину для извращений. И 7 сентября 2016 года Пинчук была отобрана на проект «Дом-2. Остров любви», который снимался на Сейшельских островах.

На фоне прибрежных закатов 12 ярких девушек боролись за сердца двух «домочадцев» Ивана Барзикова и Александра Задойнова. После всех драматических перипетий на проекте Ирина завоевала сердце Ивана. Пара дошла до финала и выиграла миллион на свадьбу.

После Сейшельских островов влюбленные вернулись в привычные локации телестройки. Но, к сожалению, их совместная love-story сложилась драматически. Барзиков изменял своей избраннице. И на почве постоянных срывов на фоне ревности Ирина Пинчук потеряла своего ребенка. Когда этот тандем распался, Ирина ушла с телестройки.