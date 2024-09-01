В ажуре: Алсу, Ионова и Ратаковски поддерживают тренд, которому больше четырех тысяч лет

В этом сезоне платье-сетка - просто маст-хэв для любой модницы. Маркетплейсы были завалены разнообразными предложениями, и в ажурных изделиях различного дизайна ходили как простые красавицы, так и знаменитости. Не исключаем, что некоторые из них думали, что находятся на волне нового тренда. Но - не тут-то было!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

На самом деле, платье-сетка - это изобретение доисторической модной индустрии. Никаких шуток здесь нет - в Древнем Египте знатные женщины обожали носить ажурные платья ручной (разумеется) работы. И тоже, вероятно, думали, что они на волне нового тренда.

Платье-сетка древнеегипетского периода

Откуда же мы знаем, как одевались более четырех тысяч лет назад? Благодаря ученым и музеям. В Лувре хранится бронзовая статуэтка в виде женского силуэта в ажурном платье (рисунок на нем — инкрустация из золота). Датируется работа — III переходный период, 1069-664 гг. до н.э.