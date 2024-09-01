В ажуре: Алсу, Ионова и Ратаковски поддерживают тренд, которому больше четырех тысяч лет

В этом сезоне платье-сетка - просто маст-хэв для любой модницы. Маркетплейсы были завалены разнообразными предложениями, и в ажурных изделиях различного дизайна ходили как простые красавицы, так и знаменитости. Не исключаем, что некоторые из них думали, что находятся на волне нового тренда. Но - не тут-то было!
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На самом деле, платье-сетка - это изобретение доисторической модной индустрии. Никаких шуток здесь нет - в Древнем Египте знатные женщины обожали носить ажурные платья ручной (разумеется) работы. И тоже, вероятно, думали, что они на волне нового тренда.
Платье-сетка древнеегипетского периода
Откуда же мы знаем, как одевались более четырех тысяч лет назад? Благодаря ученым и музеям. В Лувре хранится бронзовая статуэтка в виде женского силуэта в ажурном платье (рисунок на нем — инкрустация из золота). Датируется работа — III переходный период, 1069-664 гг. до н.э.
Статуэтка — музей Лувра, инв. номер E 27430, Франция
Но это не самое раннее упоминание ажурного платья. В Бостоне находится найденное в древнеегипетской гробнице изделие, которое старше статуэтки на полторы тысячи лет. Интересно, приятно ли было бы знатным дамам того времени знать, что эта мода - пережила не только их, но и их империю?
Платье — музей изящных искусств Бостона, инв. номер 27.1548.1, США
Зарубежные знаменитости в платье-сетке
Думаем, не для кого не секрет, какими преданными фанатками ажурных платьев являются Джей Ло и Бейонсе. Поэтому мы подобрали для вас луки от других знаменитостей - в доказательство тому, что не только эти поп-дивы присматриваются к пленительной пикантности из древности.
Зои Кравиц в ажурном платье. Фото: соцсети
35-летняя Зои Кравиц - миниатюрная, но невероятно харизматичная женщина. Неоспоримым достоинством ее фигуры является то, что надев платье-сетку, она будет слышать только приятные отзывы и восторженные комплименты.
Эмили Ратаковски в ажурном платье. Фото: соцсети
33-летняя Эмили Ратаковски обожает эпатажные образы. И ажурное платье - это просто идеальный вариант для красавицы с идеальными формами, особенно, если под него ничего не надевать. Верим, что египетские царицы одобряют.
Tamara Ralph Haute Couture Fall/Winter 2023/24
Платье-сетка - всегда желанный элемент для тех, кто воплощает свои фантазии в одежду. Например, в коллекции осень/зима 2023/24 от именитого дизайнера Тамары Ральф белый ажур великолепно отобразил нежность образа и его стать.
Российские знаменитости в ажуре
Разумеется, звезды отечественного пантеона также не прочь почувствовать себя древнеегипетскими богинями. Вот только в нашем исполнении ажурное плетение все же ассоциируется с пляжной модой. Но, исключения все же есть.
Чего далеко ходить, супруга Игоря Крутого Ольга появилась в таком изделии на
Алсу в экзотическом наряде. Фото: соцсети Алсу
А вот еще один вариант использования плетения в аутфите - от Алсу. Несмотря на то, что певица обладает великолепной фигурой,
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