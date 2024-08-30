Далида, Роми Шнайдер, Нико Пэффген и другие драматичные романы Алена Делона

Публику артист потрясал не только филигранной актерской игрой, но и безупречной внешностью - не увлекаясь спортом практически совсем, он имел идеальную фигуру и изящную модельную внешность. «Все женщины были одержимы мной», - ни капли не преувеличивая, а скорее даже извиняясь, констатировал Делон. Вспоминаем самые яркие романы артиста, элегантную харизму которого мы запомним навсегда.
Далида (Иоланда Джильотти)
Фото: Global Look Press
Мировая икона французского шансона, певица итальянского происхождения, родившаяся в Египте, Иоланда Джильотти стала сотрудничать с Делоном после того, как тяжело пережила суицид первого мужа - продюсера Люсьена Морисса. Песню Paroles, Paroles («Слова, слова»), которую вокалистка записала в 1973 году вместе с Аленом, можно считать золотым сечением дуэтного творчества. Словно ее поют два проживших друг с другом всю жизнь взрослых человека - собственно, почти так и было. В мемуарах «Женщины моей мечты» Ален вспоминал, что познакомился с Далидой еще в 50-е - тогда актера никто еще толком не знал. Жила пара на улице Жана Мермоза в Париже. Делон признавался, что до сих пор не может простить себе оборванную с певицей связь. Не выдержав гнета одиночества, она покончила с собой - в 1987 году.
Роми Шнайдер
Фото: Global Look Press
Видимо, уже после расставания с Далидой, в 1956 году на съемках картины «Кристина» французский актер познакомился с Роми Шнайдер - красивой немецкой актрисой, которая считается одной из самых великих в своей стране, есть даже кинопремия ее имени. А тогда ей было 19 (при этом Роми была самой высокооплачиваемой актрисой Германии), а ему 23. Ален увез девушку в Париж, из-за него она порвала с родной Германией и семьей. Помолвка состоялась в 1959 году на берегу озера Лугано в Швейцарии. И все же свадьбы не случилось - Роми слишком сильно любила Алена, его это начало раздражать. Актер ходил налево. Отношения развалились еще до свадьбы.
Позже Шнайдер получила «Золотой глобус», взлетела высоко-высоко и снова встретилась с Делоном на съемках фильма «Бассейн» в 1969 году. Но отношения это никак не возродило - актер был женат. И для блондинки это стало губительным: позже она потеряла сына и умерла в одиночестве.
Нико Пэффген
Фото: commons.wikimedia
Ну тянуло Алена на немок! Эта певица и модель, названная при рождении Кристой и в 17 лет заключившая контракт с домом «Шанель», сыграла эпизод в «Сладкой жизни» (1960) Феллини, но запомнилась всем. Любвеобильному французу в том числе. Уже через год после премьеры Ален крутил с ней роман, в 1962 году Нико родила ему сына Кристиана, но Делон поступил не очень: ребенка признавать отказался (выросший мужчина весьма сильно напоминал француза), с возлюбленной расстался.
Воспитали Кристиана, как ни странно, родители Алена - и дали ему свою фамилию. Сам Делон называл его «другом». И, увы, пережил его. В мае 2023-го 60-летнего Кристиана нашли мертвым в парижской квартире. У него остались сын Шарль и дочь Бланш.
Натали Бартелеми (Франсин Канова)
Фото: Global Look Press
Эта актриса, родившаяся в Марокко, была единственной счастливицей, которой удалось окольцевать неуловимого Зорро. Познакомились они в 1962 году, и только что ушедший от Нико Пэффген Ален настолько увлекся, что, во-первых, женился, а во-вторых, сделал с Натали первого ребенка - сына Энтони. Делон помог девушке попасть в большое кино, вместе они снимались в «Самурае» (1967).
Наследник Энтони никогда не отзывался хорошо о папе, а в январе заявил, что его отец «отпраздновал последнее Рождество». И, к сожалению, оказался прав.
Розали ван Бремен
Фото: Global Look Press
Голландская фотомодель и журналистка стала финальным серьезным увлечением артиста - Делон влюбился в молодую красотку, которая с 15 лет выигрывала конкурсы красоты. И разница в возрасте почти в 30 лет только подогревала азарт актера, которому на момент знакомства было уже за 50. Вместе они прожили порядка 10 лет, Ван Бремен родила ему дочь Анушку (1990 г. р.) и сына Алена-Фабьена (1994 г. р.), но свадьбы так и не случилось. Розали поступила так, как обычно делал сам актер, - ушла. Забрав с собой детей в Голландию в 1997 году.
Мирей Дарк
Фото: Global Look Press
С этой бровастой французской моделью Делон познакомился на съемках картины «Джеф» в 1969 году. Поначалу Ален разглядел в женщине родственную душу и надежного партнера - она помогала ему с бизнесом (духи, одежда) и даже вытаскивала из депрессии бывшую Делона Роми Шнайдер.
Забота и тепло, которыми Мирей окружила артиста, переросли в нечто большее. В гражданском браке они прожили около 13 лет. После депрессии она попала в тяжелое ДТП, в котором едва выжила.