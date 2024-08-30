Далида, Роми Шнайдер, Нико Пэффген и другие драматичные романы Алена Делона

Видимо, уже после расставания с Далидой, в 1956 году на съемках картины «Кристина» французский актер познакомился с Роми Шнайдер - красивой немецкой актрисой, которая считается одной из самых великих в своей стране, есть даже кинопремия ее имени. А тогда ей было 19 (при этом Роми была самой высокооплачиваемой актрисой Германии), а ему 23. Ален увез девушку в Париж, из-за него она порвала с родной Германией и семьей. Помолвка состоялась в 1959 году на берегу озера Лугано в Швейцарии. И все же свадьбы не случилось - Роми слишком сильно любила Алена, его это начало раздражать. Актер ходил налево. Отношения развалились еще до свадьбы.

Позже Шнайдер получила «Золотой глобус», взлетела высоко-высоко и снова встретилась с Делоном на съемках фильма «Бассейн» в 1969 году. Но отношения это никак не возродило - актер был женат. И для блондинки это стало губительным: позже она потеряла сына и умерла в одиночестве.

Нико Пэффген