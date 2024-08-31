Как Женя Белоусов пел в ресторанах и причем тут Бари Алибасов

Отбоя от поклонниц не было. Но он выбрал одну из самых красивых и талантливых девушек страны - Наталью Ветлицкую. В 1989 году пара расписалась, однако брак продлился... девять дней. Нет, это не была поездка в загс по пьяни, просто надменная и утонченная блондинка быстро утратила интерес к простому парню с юга. Помимо быстротечного романа с Ветлицкой, у Жени были отношения с продюсером Мартой Могилевской, подругой детства Еленой Худик (дочь Кристина, 1987 г. р.), саксофонисткой Оксаной Шидловской (сын Роман, 1992 г. р.) и даже - после 30 лет - с 18-летней студенткой Леной Савиной, с которой он не успел сыграть свадьбу.

Чрезвычайно яркий артист ушел из жизни спустя год после записи альбома «И опять о любви», словно сказав все, что хотел. Злые языки называли причиной смерти пагубные привычки - мол, злоупотреблял, потому что осознал падение с пьедестала. Но вообще-то у артиста были серьезные диагнозы: весной 1997-го он попал в больницу с приступом острого панкреатита, после которого произошел геморрагический инсульт. Через месяц была операция на мозге, врачи убрали аневризму, но 2 июня 1997 года певец скончался в больнице. Ему было 32...