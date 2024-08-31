Как Женя Белоусов пел в ресторанах и причем тут Бари Алибасов

Женя (именно так его и называли до конца жизни) появился на свет в деревне Жихарь Харьковской области 10 сентября 1964 года вместе с братом-близнецом Сашей в семье военного.
Фото: личный архив Евгения Белоусова
Харьковской области 10 сентября 1964 года вместе с братом-близнецом Сашей в семье военного. К тому времени в семье уже была старшая дочь Марина. Когда мальчикам исполнилось два месяца, родители переехали в Курск, где и выросли Белоусовы. Когда Жене было 10 лет, его сбил грузовик - сдавая назад, водитель не заметил мальчика, тот упал и ударился головой о бордюр, после чего всю жизнь мучился головными болями. В мозге появилась аневризма, которая и выстрелила через 22 года.
Фото: личный архив Евгения Белоусова
Белоусов начал петь в ресторанах - и там его заприметил Бари Алибасов, будущий продюсер бойз-бэндов в СССР. Опытный музыкант еще в 1966 году создал рок-группу «Интеграл» (где на гитаре играл Юрий Лоза, а солировала Марина Хлебникова) - и именно туда в 1984 году пригласил Женю играть на бас-гитаре. Молодые парни в аляпистой одежде и с начесом а-ля Modern Talking работали в Саратове, куда и перебрался Белоусов.
Молодые Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Счастье длилось 9 дней! Фото: личный архив Евгения Белоусова
Отбоя от поклонниц не было. Но он выбрал одну из самых красивых и талантливых девушек страны - Наталью Ветлицкую. В 1989 году пара расписалась, однако брак продлился... девять дней. Нет, это не была поездка в загс по пьяни, просто надменная и утонченная блондинка быстро утратила интерес к простому парню с юга. Помимо быстротечного романа с Ветлицкой, у Жени были отношения с продюсером Мартой Могилевской, подругой детства Еленой Худик (дочь Кристина, 1987 г. р.), саксофонисткой Оксаной Шидловской (сын Роман, 1992 г. р.) и даже - после 30 лет - с 18-летней студенткой Леной Савиной, с которой он не успел сыграть свадьбу.
Чрезвычайно яркий артист ушел из жизни спустя год после записи альбома «И опять о любви», словно сказав все, что хотел. Злые языки называли причиной смерти пагубные привычки - мол, злоупотреблял, потому что осознал падение с пьедестала. Но вообще-то у артиста были серьезные диагнозы: весной 1997-го он попал в больницу с приступом острого панкреатита, после которого произошел геморрагический инсульт. Через месяц была операция на мозге, врачи убрали аневризму, но 2 июня 1997 года певец скончался в больнице. Ему было 32...