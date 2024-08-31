Как Алсу, Нюша и Лариса Долина поймали новую волну популярности

Развод как двигатель карьеры
41-летняя певица Алсу в суде разводится с мужем (бизнесменом Яном Абрамовым) и делит совместно нажитое за 18 лет брака имущество. До замужества Алсу выпускала хит за хитом, много гастролировала, даже на «Евровидение» ездила. В браке певица родила троих детей, большую часть времени посвящала их воспитанию. Выступала Алсу мало, гастролей не было, но новые песни выпускала, в сборных концертах участвовала.
Сообщение о переменах в жизни певицы спровоцировало сначала интерес к ее семье, а когда появились сообщения об изменах мужа как причине развода, тогда тысячи женщин в соцсетях высказали слова поддержки Алсу. Женская солидарность в действии оказалась рабочим инструментом - Алсу, получив моральную поддержку, решила перезапустить карьеру. «У меня сейчас новый виток в жизни. Я возвращаюсь в полном объеме на сцену. Будут и гастроли, и выступления, и новые песни», - пообещала певица. И незамедлительно приступила к задуманному. Публика поддержала активно. Новый хит Алсу «Я учусь не бояться» - трек уже 8 недель держится в хит-параде «Золотой граммофон». Естественно, что трек заявлен на актуальную тему - о медленном и сложном процессе исцеления разбитого сердца, о смелости начать новую жизнь, оставив прошлое позади.
Сенсационно быстро публика разобрала почти все билеты на сольник Алсу, певице пришлось объявлять дополнительный концерт. Месяц назад Алсу сообщила в своих соцсетях о первом за долгое время сольном концерте: премьера программы из хитов и последних композиций в новом звучании - с симфоническим оркестром - состоится 16 октября в Московском международном Доме музыки. Тогда же стартовала продажа билетов. Никакой рекламы не было, но за пару недель раскупили почти все билеты, причем самые дорогие места ушли за пару дней, сейчас осталось немного мест на галерке. Зал вместимостью 1699 зрителей и столь быстрая продажа билетов летом - хороший знак для артиста.
Летом люди в отпусках и обычно билеты разбирают плохо, этот рынок оживает со второй половины сентября. Алсу быстро сориентировалась и объявила дополнительный концерт на 17 октября - билеты опять стали разбирать быстро. Билеты на галерке продают по 2 тыс руб за штуку. Партер и амфитеатр - от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
На прошлой неделе Алсу выступала в Сочи на «Новой волне». Кроме того, певица появится в нескольких телешоу, вырос спрос на ее выступления на частных мероприятиях. Гонорар на «заказники» зависит от города, страны и может варьироваться от 2 млн руб. до 4 млн руб.
Кстати, если вы будете в Москве 1 сентября, то есть возможность попасть на концерт Алсу: певица начнет выступление в 19.30 на главной сцене фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вход - свободный.
Дети исполнительницы Нюши живут в ОАЭ с отцом, пока мама возвращается к выступлениям. Фото: личная страница певицы Нюши в социальной сети
Есть еще один летний развод в нашем шоу-бизнесе. В августе 34-летняя певица Нюша оформила развод после семи лет брака с блогером и коучем Игорем Сивовым. У пары был брачный контракт, поэтому имущественных споров нет. Двое детей певицы пока продолжат жить в Дубае с отцом, о чем договорились заранее. Сейчас они гостят у мамы в Москве. Нюша после пары лет жизни с мужем в ОАЭ вернулась на родину и активно реанимирует карьеру. Певица даже запускала этим летом слухи о проблемах с установлением места жительства детей, хотя этот вопрос был заранее мирно решен с мужем.
Просто хотела привлечь еще больше внимания публики. Алсу - женщина из богатой семьи и может себе позволить выбирать интересные для себя и с творческой, и с финансовой точки зрения выступления и проекты. А Нюша обеспечивает себя сама, да еще и на детей переводит деньги. Большой сольник певица пока вряд ли соберет, но она берет количеством.
Нюшу зовут на фестивали, сборные концерты и городские мероприятия - денег там меньше, чем на частных корпоративах и заказниках, но зарабатывает певица неплохо. Так как работы у нее много. На частных мероприятиях артистка соглашается выступать и за 2 млн руб., и за 1 млн руб.
Счастье без тишины
Лариса Долина стала чаще выступать на частных мероприятиях после истории с мошенниками, обманувшими ее почти на 200 млн рублей. Фото: личная страница певицы Ларисы Долиной в социальной сети
41-летняя Ксения Бородина второй месяц в отношениях с 36-летним блогером Николаем Сердюковым, а кажется, что второй год. Так много и часто она рассказывает о своем избраннике в соцсетях. Пара познакомилась в июне на съемках телешоу «Последний герой», которое Ксюша ведет, а Коля - участник этого сезона. Роман с Бородиной уже продвинул блогера в ведущие прогноза погоды на ТНТ, правда, они там «сменные». Число подписчиков Сердюкова в соцсетях после начала романа с 700 тысяч приблизилось к миллиону: скорее всего, в сентябре Коля станет миллионником.
Блогер и телеведущая Ксения Бородина активно транслирует счастье в соцсетях: «Мне все равно, кто что скажет и как оценит, - я просто живу и делаю что хочу! Счастье любило тишину. Три года тишины, никакой личной жизни, а теперь я буду делать что хочу…» А у Бородиной в двух популярных социальных сетях подписчиков в общей сложности более 20 миллионов, поэтому ее любимые мужчины вмиг становятся востребованными на ТВ - там ведь нужна узнаваемость. Сама Бородина недавно получила диплом психолога и продвигает в Сети свое новое шоу, просмотры которого стали расти после огласки ее нового романа.
68-летняя Лариса Долина хотела, чтобы ее история не получила огласки, но этого не случилось. Публика сопереживает народной артистке, которую обманули телефонные мошенники - убедили перевести деньги на «безопасные счета», похитив таким образом сбережения Долиной и выручку за продажу квартиры. Общий ущерб оценили более чем в 180 миллионов рублей, ведется следствие. Тем временем сообщили, что, помимо насыщенной гастрольной, концертной, преподавательской деятельности, Лариса Долина стала активнее рассматривать предложения выступать на частных мероприятиях. Спрос тоже растет - видимо так люди хотят поддержать легенду сцены с большим набором хитов. Гонорар зависит от места и масштаба мероприятия - варьируется от 1,5 млн до 2 млн руб.