Как Алсу, Нюша и Лариса Долина поймали новую волну популярности

Развод как двигатель карьеры

41-летняя певица Алсу в суде разводится с мужем (бизнесменом Яном Абрамовым) и делит совместно нажитое за 18 лет брака имущество. До замужества Алсу выпускала хит за хитом, много гастролировала, даже на «Евровидение» ездила. В браке певица родила троих детей, большую часть времени посвящала их воспитанию. Выступала Алсу мало, гастролей не было, но новые песни выпускала, в сборных концертах участвовала.

Сообщение о переменах в жизни певицы спровоцировало сначала интерес к ее семье, а когда появились сообщения об изменах мужа как причине развода, тогда тысячи женщин в соцсетях высказали слова поддержки Алсу. Женская солидарность в действии оказалась рабочим инструментом - Алсу, получив моральную поддержку, решила перезапустить карьеру. «У меня сейчас новый виток в жизни. Я возвращаюсь в полном объеме на сцену. Будут и гастроли, и выступления, и новые песни», - пообещала певица. И незамедлительно приступила к задуманному. Публика поддержала активно. Новый хит Алсу «Я учусь не бояться» - трек уже 8 недель держится в хит-параде «Золотой граммофон». Естественно, что трек заявлен на актуальную тему - о медленном и сложном процессе исцеления разбитого сердца, о смелости начать новую жизнь, оставив прошлое позади.

Сенсационно быстро публика разобрала почти все билеты на сольник Алсу, певице пришлось объявлять дополнительный концерт. Месяц назад Алсу сообщила в своих соцсетях о первом за долгое время сольном концерте: премьера программы из хитов и последних композиций в новом звучании - с симфоническим оркестром - состоится 16 октября в Московском международном Доме музыки. Тогда же стартовала продажа билетов. Никакой рекламы не было, но за пару недель раскупили почти все билеты, причем самые дорогие места ушли за пару дней, сейчас осталось немного мест на галерке. Зал вместимостью 1699 зрителей и столь быстрая продажа билетов летом - хороший знак для артиста.

Летом люди в отпусках и обычно билеты разбирают плохо, этот рынок оживает со второй половины сентября. Алсу быстро сориентировалась и объявила дополнительный концерт на 17 октября - билеты опять стали разбирать быстро. Билеты на галерке продают по 2 тыс руб за штуку. Партер и амфитеатр - от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

На прошлой неделе Алсу выступала в Сочи на «Новой волне». Кроме того, певица появится в нескольких телешоу, вырос спрос на ее выступления на частных мероприятиях. Гонорар на «заказники» зависит от города, страны и может варьироваться от 2 млн руб. до 4 млн руб.

Кстати, если вы будете в Москве 1 сентября, то есть возможность попасть на концерт Алсу: певица начнет выступление в 19.30 на главной сцене фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вход - свободный.