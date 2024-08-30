Загородные усадьбы и кружева: сколько денег звезды потратили на свадьбы в 2024 году

Помогала организовывать свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова продюсер Яна Рудковская. Так как вместе со своим мужем, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, является совладелицей академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», в ледовых шоу которых катается невеста. Яна Рудковская привлекла к пошиву нарядов, декору помещения и прочим ВИП-услугам известных на богатых свадьбах специалистов и компании. Возможно, что хорошие знакомые делали скидки продюсеру как постоянному клиенту и просто «по-дружески».

Наряды были роскошные. Три платья Александры Трусовой, наряды ее подружек, мамы, Яны Рудковской, детей, которые несли шлейф невесты, костюм жениха и Евгения Плющенко отшивало кутюрное ателье Юлии Прокип. Команда дизайнеров придумывает и рисует образы, потом утверждает у заказчиков, после чего отшивает. На главное платье невесты ушло: 44 метра шелка (заказывали из Парижа), 15 м вышитого кружева, 100 м сетки. Фата была 5,5 м длиной, так как Трусова сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде. В итоге на платье весом 15 кг ушло: 340 часов ручной работы и 360 часов сборки платья. Если отшить обычное платье в таком ателье можно за 30 - 50 тыс. руб., то наряд, как у невесты-фигуристки, стоит не менее 3 млн руб. А общая сумма расходов на всю праздничную одежду стартует от 6 миллионов рублей.