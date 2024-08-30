Загородные усадьбы и кружева: сколько денег звезды потратили на свадьбы в 2024 году

Сезон свадеб в разгаре. Журнал «Телепрограмма» приценился к расходам на звездные свадьбы августа 2024-го. Сметы торжеств солидные, но артистам часто делают скидки на ВИП-услуги. Рассказываем, почему это происходит.
Больше 19 млн руб. - фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов
Фото: личная страница Яны Рудковской в социальной сети
Помогала организовывать свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова продюсер Яна Рудковская. Так как вместе со своим мужем, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, является совладелицей академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», в ледовых шоу которых катается невеста. Яна Рудковская привлекла к пошиву нарядов, декору помещения и прочим ВИП-услугам известных на богатых свадьбах специалистов и компании. Возможно, что хорошие знакомые делали скидки продюсеру как постоянному клиенту и просто «по-дружески».
Наряды были роскошные. Три платья Александры Трусовой, наряды ее подружек, мамы, Яны Рудковской, детей, которые несли шлейф невесты, костюм жениха и Евгения Плющенко отшивало кутюрное ателье Юлии Прокип. Команда дизайнеров придумывает и рисует образы, потом утверждает у заказчиков, после чего отшивает. На главное платье невесты ушло: 44 метра шелка (заказывали из Парижа), 15 м вышитого кружева, 100 м сетки. Фата была 5,5 м длиной, так как Трусова сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде. В итоге на платье весом 15 кг ушло: 340 часов ручной работы и 360 часов сборки платья. Если отшить обычное платье в таком ателье можно за 30 - 50 тыс. руб., то наряд, как у невесты-фигуристки, стоит не менее 3 млн руб. А общая сумма расходов на всю праздничную одежду стартует от 6 миллионов рублей.
Фото: личная страница Яны Рудковской в социальной сети
Аренда загородной усадьбы, а гуляли в подмосковном «Золотом Льве», - 270 тыс. руб. Аренда музыкального, светового оборудования, охрана - плюс еще 250 тыс. руб.
Декор - дизайн пространства, создание декораций согласно концепции торжества, украшения цветами и др. Подбор салфеток, посуды, дизайн и печать меню и приглашений. Это одна из самых дорогих статей расходов - от 10 млн руб.
Торт - обязательный свадебный атрибут. Была модная «съедобная горка» из бокалов - внутри желе из шампанского с клубникой. Цена на такую сладость достигает 300 тыс. руб.
Кейтеринг - естественно, что здесь он был премиальный. Кормили вкусно и сытно. От икры и морепродуктов, стейков и низкокалорийных десертов до нескольких десятков видов закусок, салатов и выпечки. На 1 гостя средняя цена расходов на меню - 9 тыс. руб. Гостей было более 70 человек - итого на еду ушло минимум 650 тыс. руб.
Фото: личная страница Яны Рудковской в социальной сети
Тамада и живая музыка - от 500 тыс. руб. В том случае, когда ведут и поют не звезды, а просто хорошие профессиональные музыканты.
Расходы на кольца, макияж и прическу, фото и видеосъемку, аренду автомобилей - от 600 тыс. руб.
Услуги свадебного агентства - профессионалы придумывают концепцию мероприятия, сценарий, отвечают за каждую деталь. На богатых свадьбах у организаторов все происходит почти так же, как в старом фильме «Свадебный переполох» с Джей Ло. Агентство чаще берет 10% от общей стоимости мероприятия.
Больше 15 млн руб. - блогеры Никита и Полина Серовски
Фото: личная страница Никиты Серовски в социальной сети
Блогеры теперь тоже люди обеспеченные. На свадьбе Никиты и Полины Серовски на Алтае гуляли аж 4 дня. Гостей было почти 50 человек, среди них - Ксения Бородина с женихом, Артем Чекалин с невестой, актер Владимир Селиванов с женой. Имеем в виду, что из-за рекламы в соцсетях блогерам могут делать скидки.
Билеты на самолет по маршруту Москва - Горно-Алтайск - Москва на 1 человека в экономклассе - 21 тыс. руб. И для Ксении Бородиной в бизнес-классе - 174 тыс. руб. Четырехчасовой трансфер на автобусе до базы отдыха и обратно, а также индивидуальные экскурсии для гостей - еще плюс 200 тыс. руб.
Размещение гостей было шикарным - пары поселили в отдельных коттеджах на территории базы отдыха. Сутки аренды одного коттеджа стоили 75 тыс. руб. За 4 дня проживания - больше 7 млн руб.
Декор был не слишком шикарным, но заметным, стоил не меньше 3 млн руб.
Кейтеринг - примерно по 8 тыс. руб. на каждого гостя. Итого - почти 400 тыс. руб. Плюс алкоголь - еще 200 тыс. руб.
Визажист, парикмахер - топовых мастеров для дам привозили с собой из столицы. От 30 тыс. руб. для одной гостьи.
Наряды невесты и жениха, аренда площадки и оборудования, развлечения - от 1 млн руб.
Больше 5 млн руб. - актриса Катерина Ковальчук и продюсер Гарик Харламов
Фото: соцсети
Свадьба прошла в подмосковном поселке Agalarov Estate. Хозяин Эмин Агаларов - друг жениха, поэтому аренда места ничего не стоила. Выступил друг Гарика - певец Сосо Павлиашвили (гонорар от 2 млн руб.). А тамадой был еще один товарищ молодожена - актер Сергей Бурунов (от 5 млн руб.). Кейтеринг на 55 человек - от 1 млн руб. Декор - не менее 2 млн руб. Охрана, фото и видеосъемка, наряд, торт, автомобили - еще 500 тыс. руб
Больше 500 тыс. руб. - Архип Глушко и Мелисса Фокс
Фото: личная страница Наташи Королевой в социальной сети
21 августа в 21-ю годовщину свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко они женили единственного сына. Свадьбу 22-летний Архип Глушко и его избранница - визажистка Мелисса сыграли в Санкт-Петербурге, пригласили почти 20 человек. Отмечали торжество в местном ресторане. Банкет, наряды жениха и невесты, размещение гостей на одну ночь в отеле, билеты из Москвы в Питер - торжество обошлось семье больше чем в полмиллиона рублей.