Как Бородина, Гагарина и другие звезды оделись на торжественную линейку своих детей

Мамы и папы тоже хотят быть красивыми 1 сентября. Когда школьная форма для детей на праздничную линейку готова, тогда пора выбрать элегантный образ для родителей. С помощью звезд одеваемся на День знаний нарядно, модно, уместно и элегантно.
Фото: личная страница Надежды Бабкиной в социальной сети
Надежда Бабкина с внучкой Марфой демонстрируют наряды на очень прохладный День знаний. Шерстяное пальто красного или белого цвета - максимально нарядный вариант. В тренде классические прямые модели с английским воротником , а также с V-образным вырезом или с нарочито увеличенной линией плеча.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина дочек в школу одевает быстро, так как в частной гимназии можно носить только форму определенного образца. Сама телеведущая выбирает одежду дорогих брендов. Но похожий удачный комплект легко можно подобрать и по демократичной цене. Главный герой здесь - пиджак. Офисный стиль - главный в осеннем сезоне. На Ксюше трендовый жакет, который уместно впишется в разные ситуации - с нарядной юбкой или брюками (как на фото) подойдет для праздника, а в офис и на презентации цвет низа должен совпадать с оттенком верха. Жакет можно сочетать с юбкой-карандашом и брюками из костюмной ткани или джинсами. Чтобы пиджак смотрелся дорого, надо помнить правила. Важно, чтобы модель не облегала, была сшита из плотной ткани, а рукава оказались прямыми, без сборок и широких манжет.
Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
Полина Гагарина в двух очень разных образах. С утра она - модная мама: на линейку можно утеплиться с помощью плаща из тонкой экокожи и ботфорт. И добавить немного модного хулиганства в виде мини-юбки из экокожи.
Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
А после школы - уютная мама: певица переоделась и с дочкой Мией отправилась на прогулку и экскурсию. Полина выбрала рубашку в клетку и широкие хлопковые брюки - модно, стильно, молодежно. И уютно!
Фото: t.me/s/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева в образе современной мамы подтверждает - джинсовая длинная юбка стала основой гардероба. На праздничные и деловые мероприятия носим ее с жакетом. В остальных случаях - экспериментируем как хотим. В офис - с рубашками и футболками, на прогулку с кардиганами и косухами.
Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
Андрей Малахов в этом году поведет сына Александра в первый класс, а на этом фото он с крестником Мартином. Рядом отец мальчика - Филипп Киркоров. Естественно, что певец выбирает оригинальные костюмы, но в данной ситуации максимально сдержанный вариант: темно-синий жакет без всяких страз с декором в виде белой полосы по краям. Большинство пап предпочтут 1 сентября малаховский вариант: классические брюки, рубашка с галстуком и кроссовки. А если похолодает, то можно накинуть пиджак - тоже классический.
Фото: t.me/s/kukoyaka
Денис Кукояка - рэп-исполнитель, блогер, владелец своего бренда одежды и папа первоклашки Василисы. На фото Денис с женой Еленой и дочкой репетируют блогерское 1 сентября. Молодежный вариант одежды на линейку для мам и пап - в стиле спортивный шик. Это когда в комплекте одежды сочетаются элементы и спортивного стиля, и классического, и делового. К примеру, полоски (лампасы) на классических моделях одежды из шерстяной или костюмной ткани.