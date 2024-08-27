«Женя Ершов одним пальцем сломал зеркало»: что творится за кулисами шоу «Вызов»

На канале ТНТ с 7 сентября в 12:00 стартует третий сезон спортивно-развлекательного шоу «Вызов», где команда селебритис соревнуется с коллективом ученых. Игроки сразятся за десять миллионов рублей. И снова им предстоит преодолевать испытания на выносливость и бегать с препятствиями.
Только в этом сезоне все будет намного сложнее, чем в предыдущем. Ведь участникам предстоит научиться понимать друг друга с полувзгляда и полунамека. Поскольку игроки должны работать в командах, где один из них – русский, а другой – китаец.
Представители Китая вступают в игру впервые. За время соревнований они будут знакомиться со своими напарниками, учиться взаимодействовать в коллективе и узнавать, что такое загадочная русская душа.
Каждую страну представляет по десять человек: по пять знаменитостей и столько же ученых.
Шоу ведут знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и актриса Фэйя Цзоу. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках проекта и увидела все своими глазами.
Фото: ТНТ
Чем примечательна Вологда, где снимается шоу «Вызов»
Программа снимается в Вологде. Выбор создателей шоу пал на этот город неслучайно – ведь именно здесь несколько веков назад проходил Великий Чайный путь из Китая в Европу.
Город Вологда начал активно развиваться во времена правления Ивана Грозного. Царь решил основать здесь свою резиденцию и начал масштабное строительство. Самый древний сохранившийся храм в городе, Софийский собор, был построен в XVI веке. Однако в целом архитектурный облик Вологды сформировался к XIX веку.
В этом живописном городе можно увидеть храмы с росписями XVII-XVIII веков, а также дворянские, купеческие и мещанские особняки, являющиеся памятниками каменного и деревянного зодчества. В историческом центре еще сохранились дома как из прошлого – с аккуратными двориками, русской печкой и котами, сидящими у ворот и осматривающими окружающую панораму.
Излюбленное место горожан – набережная реки Вологды. Здесь находится памятник основателю города – Герасиму Вологодскому авторства московского скульптора Олега Уварова. Местные верят, что Герасим хранит древний город от всяческих напастей.
Кстати, Олег Уваров создал в Вологде и памятник полководцу Ивану Коневу, к которому тоже не зарастает народная тропа. Это одно из любимых мест горожан и здесь всегда много свежих цветов.
Фото: ТНТ
Реалити 24 часа в сутки
Однако вернемся к нашим героям. Съемки проходят в горах Вологодской области. Здесь, в этих живописных местах, где ночью звезды висят так низко, что их можно достать руками, и располагаются участники проекта.
Живут они в прозрачных палатках по несколько человек – кстати, и мужчин, и женщин одновременно. Поэтому основная сложность заключается в том, чтобы научиться быть вместе практически 24 часа в сутки.
Но у участников шоу «Вызов» есть существенное преимущество перед игроками других проектов – здесь они не голодают. Им не надо заботиться о пропитании. Участники сами готовят себе пищу, а потом отправляются на испытания со свежими силами.
Фото: ТНТ
Мария Кравченко – учитель проекта, а Анжелика Стубайло подружилась с Ершовым
Так, бывшая участница Comedy Woman, актриса Мария Кравченко рассказала, что в первый съемочный день стояла невероятная жара, с которой не справлялись кондиционеры. Потом же погода нормализовалась. Нормальными (на момент приезда журналистов в конце июля) пока остаются и отношения между участниками.
«Здесь еще нет конкуренции, вам надо было приехать ближе к экватору проекта, - сообщила Мария. – Пока держимся на позитивном вайбе. В любом случае каждый понимает, зачем сюда приехал».
По словам Марии, китайская команда называет ее учителем – Маша Лао-шы. А еще говорят: «Маша, манная каша». Кстати, Мария взяла на себя функции повара.
Как говорит Мария Кравченко, по профильному образованию она действительно учитель, что и помогает ей выстраивать коммуникацию с окружающими, особенно с китайскими игроками.
Когда Мария закончила свою речь, перед журналистами появился Евгений Ершов и стал подавать ей знаки приветствия. Евгений - один из неформальных лидеров команды и самых ярких участников, к которому приковано всеобщее внимание. Его обсуждают, о нем говорят чаще всего.
Как рассказала ведущая шоу «УТРО.ТНТ» и двухкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло, в команде есть игроки, которым просто необходимо уединение. Есть те, кто не справляется со стрессом и уже заплакал на третий день нахождения на проекте. А есть громкие и эпатажные – такие, как Ершов.
«Я с Женькой подружилась. Он счастлив находиться здесь и радуется всему, как ребенок. Конечно, он экстравагантный, но это не мешает мне. Если я могу устать от него, то я просто отойду. Для меня это прежде всего парень, с которого нужно брать пример», - отметила Анжелика.
Фото: ТНТ
Ведущая Фэйя Цзоу призналась в симпатии к русскому участнику
Конечно, журналистам интереснее всего было послушать представителей Китая. Ведущая проекта – актриса Фэйя Цзоу – родилась и выросла в России, но несмотря на это, ей ближе китайский менталитет.
По словам Фэйи, русским свойственно надеяться на пресловутое «авось» и больше импровизировать. Этим качествам она учится у своих соведущих Натальи Поповой и Дмитрия Губерниева. Китайцы же, как говорит Фэйя Цзоу, любят четкость и точность. Поэтому она тщательно готовится к своему каждому выступлению.
Также, Фэйя сказала, что ей очень нравятся русские парни своей галантностью, романтичностью, смелостью и открытостью. А на вопрос, кто из русских парней-участников ей понравился больше всего, Фэйя выделила Дмитрия Огнерубова.
«Из русской команды мне больше всего нравится Дмитрий Огнерубов. У Дмитрия экзотичная внешность в представлении китайцев. Для нас голубоглазый блондин - это идеал, - говорит Фэйя. – К тому же он еще и теплый, комфортный».
Сам Дмитрий Огнерубов отметил, что профессия кардихирурга помогает ему находить общий язык с коллективом. И его ничуть не смущает тот факт, что каждый день ему приходится коммуницировать со звездами. Во всяком случае, пока никто из них не капризничает.
По словам Дмитрия, конечно, селебритис – народ требовательный, что, на его взгляд, обусловлено родом их занятий. Сам он тоже проявляет требовательность в своей профессии.
Свой потенциальный выигрыш Дмитрий Огнерубов собирается потратить на производственную линию для собственного изобретения – специальных браслетов для остановки кровотечений.
Фото: ТНТ
Китайский актер Лю Жань: «Женя Ершов – очень сильный и мощный»
Еще один участник из Поднебесной – китайский актер Лю Жань. Он рассказал, что уже бывал в России – посещал Москву и Санкт-Петербург. И особенно ему в сердце запал город на Неве. Также, Лю Жань признался в том, что думал, будто русские – холодные и закрытые, а оказалось, что наоборот.
По словам артиста, в Китае среди девушек модно быть маленькими белоручками. Русские же женщины, по его мнению, сочетают в себе красоту, ум и силу воли. А из русских мужчин больше всего его поразил…Евгений Ершов.
«Женя Ершов – очень сильный и мощный, – воскликнул Лю Жань. – Он одним пальцем сломал наше зеркало».
Возместил ли Евгений материальный ущерб, так и осталось невыясненным. Возможно, это удастся выяснить нашим зрителям, когда шоу «Вызов. Китайский сезон» выйдет на телеканале ТНТ.