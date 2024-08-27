«Женя Ершов одним пальцем сломал зеркало»: что творится за кулисами шоу «Вызов»

На канале ТНТ с 7 сентября в 12:00 стартует третий сезон спортивно-развлекательного шоу «Вызов», где команда селебритис соревнуется с коллективом ученых. Игроки сразятся за десять миллионов рублей. И снова им предстоит преодолевать испытания на выносливость и бегать с препятствиями.

Только в этом сезоне все будет намного сложнее, чем в предыдущем. Ведь участникам предстоит научиться понимать друг друга с полувзгляда и полунамека. Поскольку игроки должны работать в командах, где один из них – русский, а другой – китаец.

Представители Китая вступают в игру впервые. За время соревнований они будут знакомиться со своими напарниками, учиться взаимодействовать в коллективе и узнавать, что такое загадочная русская душа.

Каждую страну представляет по десять человек: по пять знаменитостей и столько же ученых.

Шоу ведут знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и актриса Фэйя Цзоу. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках проекта и увидела все своими глазами.