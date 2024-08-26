«Мелкая месть» Лося и глубокая обида Маслаковой: в Сети возмущены результатами голосования в девятом выпуске «Последнего героя»

« Последний герой. Русский сезон » уже близок к своему завершению. Настолько, что участникам перестали выдавать личные иммунитеты. Вместо них появились черные метки, которые на совете прибавляют проигравшему дополнительный голос против него. В девятом выпуске такую себе заработала Надежда Ангарская, не сумев быстро отыскать нужный ключ в лабиринте.

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В итоге Ангарская как раз и покинула проект. Но предшествовало этому довольно неожиданное решение со стороны создателей шоу. В голосовании приняли участие и выбывшие соплеменники «Снежных барсов» (онлайн, разумеется), некоторые из которых, по мнению пользователей Сети, смогли удивить всех своим неадекватным выбором. Teleprogramma.org узнала, чем конкретно возмущены фанаты « Последнего героя ».

В девятом выпуске «Последнего героя» выбывший Лось проголосовал против Димы

Александр Лось давно покинул проект, но бесить народ не прекращает. Сквозь расстояния он отдал свой голос против Димы Конышева , хотя этот выживальщик уже давно вызывает большое уважение и среди соплеменников, и среди болельщиков.