«Мелкая месть» Лося и глубокая обида Маслаковой: в Сети возмущены результатами голосования в девятом выпуске «Последнего героя»
Фото: ТВ-3
В этот раз голосование пошло не по плану, так как слово дали выбывшим участникам реалити.
«Последний герой. Русский сезон» уже близок к своему завершению. Настолько, что участникам перестали выдавать личные иммунитеты. Вместо них появились черные метки, которые на совете прибавляют проигравшему дополнительный голос против него. В девятом выпуске такую себе заработала Надежда Ангарская, не сумев быстро отыскать нужный ключ в лабиринте.
В итоге Ангарская как раз и покинула проект. Но предшествовало этому довольно неожиданное решение со стороны создателей шоу. В голосовании приняли участие и выбывшие соплеменники «Снежных барсов» (онлайн, разумеется), некоторые из которых, по мнению пользователей Сети, смогли удивить всех своим неадекватным выбором. Teleprogramma.org узнала, чем конкретно возмущены фанаты «Последнего героя».
В девятом выпуске «Последнего героя» выбывший Лось проголосовал против Димы
Александр Лось давно покинул проект, но бесить народ не прекращает. Сквозь расстояния он отдал свой голос против Димы Конышева, хотя этот выживальщик уже давно вызывает большое уважение и среди соплеменников, и среди болельщиков.
«Я считаю, что проект «Последний герой» должен выиграть человек, который не изменяет своим принципам, который не плетет интриг, не ходит по головам ради выигрыша, а также не придумывает историй, которых на самом деле нет и не было. Таким человеком, к сожалению, не является Дмитрий, поэтому я голосую против него», - обосновал свой выбор бывший вождь племени «Волков».
Выбывший Александр Лось напомнил о себе соплеменникам странным образом. Фото: ТВ-3
Телезрители от такой речи, мягко сказать, опешили. У них сложилось впечатление, что Александр говорил о каком-то другом человеке - настолько расходились его слова с тем, как видят Диму на проекте остальные. Но в Сети этому феномену быстро нашли объяснение.
Алена Тарасова: «Выбор Лося мне непонятен от слова совсем! Он перечислил качества одного человека, а проголосовал против другого. Но это сугубо мое мнение».
Васька: «А за кого Лось проголосовал?»
Алена Тарасова: «Против Димы. Назвал его балаболом и лицемером».
Васька: «А, ну так это понятно. Дима же против него голосовал и высказал в лицо все, что думает. Это обида».
Алена Тарасова: «Обида обидой, но его голос был очень несправедливым. Детский поступок, мелкая месть».
Дмитрий Конышев уверено двигается к победе, выигрывая в большинстве испытаний. Фото: ТВ-3
В девятом выпуске «Последнего героя» выбывшая Мастеркова проголосовала против Ангарской, хотя в глаза ее не видела
Против Надежды Ангарской проголосовали Павел Ярыгин, Алан Царикаев и Светлана Мастеркова. Примечательно, что выбывшая с проекта первой «волчица» не аргументировала свой выбор, а всем этого очень бы хотелось. Ангарская и сама осталась в недоумении, ведь они с Мастерковой в рамках проекта не пересекались.
А вот Женя Искандарова свой голос, что называется, слила. Она не стала портить жизнь никому из оставшихся претендентов на победу, обосновав это тем, что не имеет возможности справедливо распорядиться своим решением, будучи вдалеке от происходящего. В Сети к этому жесту отнеслись по-разному.
Вера: «Женя умничка, красиво голос слила».
Черная кошка: «Такая тупость была с этими голосами бывших участников, ничего не решают, но для чего-то озвучим и дадим возможность не голосовать Жене».
В девятом выпуске «Последнего героя» против Сердюкова проголосовало большинство, но он все равно остался на проекте
Остальные экс-участники поступили более-менее логично. Предсказуемо Коля Сердюков набрал немалое количество антипатии - против него проголосовали девочки из племени «Волков» - Ксения Суркова и Кристина Захарова, которых он обидел в самом начале Русского сезона. Проголосовал против него недавно выбывший Давид. Также он получил дизлайки от соплеменников-медведей Артема Антипова и Александры Маслаковой.
«Звания «Козлины» достоин, звания «Последнего героя» не достоин», - резюмировала вождь племени «Медведей».
Напомним, что Маслакова покинула проект в результате спонтанного решения Ксении Бородиной на правах ведущей воспользоваться вето, чтобы защитить Николая Сердюкова, от которого на тот момент племя «медведей» решило избавиться. Девушка покинула реалити со слезами, затаив личную обиду и на Сердюкова, и на Бородину.