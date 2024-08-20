Сулейман потерял миллион долларов, Хюррем родила от мошенника, а Бали-бей дал слово пацана, что снимется в «Елках»: куда завела судьба звезд «Великолепного века»

О «Великолепном веке» наслышан даже тот, кто никогда его не смотрел. Хотя таких, конечно, мало. Турецкая историческая драма стала настоящим хитом своего времени, безнадежно затянув в свои томные сети всех любителей сбежать от серых будней в мир османских страстей. И даже тот факт, что сериал закончился в 2015 году, не мешает фанатам Хюррем и Сулеймана следить за своими любимыми героями — но уже в реальной жизни.

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Ближе всего к своему российскому зрителю внезапно оказался Бурак Озчивит. Пока экранные Сулейман и Хюррем с ностальгией вспоминают деньки свой безумной популярности, исполнитель роли Бали-бея уверенно штурмует новый карьерный олимп. Teleprogramma.org решила разведать эту ситуацию.

Султан Сулейман — актер Халит Эргенч

Главная роль в «Великолепном веке» подарила Халиту популярность мирового масштаба. Ожидаемо, но подобных ролей в карьере больше не случилось. Тем не менее последующие проекты Эргенч («Ты — моя Родина», «‎Как будто завтра не наступит») провальными никак не назовешь. В отличии от других жизненных решений.

В 2018 году актер решил попробовать себя в бизнесе, но понес серьезные убытки — порядка 1 млн долларов. Но это не сломило актера. В 2022 году он вместе с супругой и двумя детьми принял решение переехать в Лондон. Халит успешно продолжает карьеру.

Хюррем султан — актриса Мерьем Узерли

Мерьем чуть не потеряла 1 млн долларов, как и Халит. Она досрочно покинула проект «Великолепный век», загнав себя в карьерный угол. По условиям контракта она была обязана отказываться от всех предложений, пока трансляция «Великолепного века» не закончится.

За нарушение этого пункта ей грозил огромный штраф, но Узерли пронесло. В 2015 году премьерный показ закончился, и Мерьем вернулась на экраны в сериале «Материнская рана». К сожалению, актриса стала заложницей своей самой яркой роли. Другие ее проекты имеет смысл смотреть, только если вы являетесь страстным поклонником рыжеволосой знаменитости, хотя они оценены критиками.