Сулейман потерял миллион долларов, Хюррем родила от мошенника, а Бали-бей дал слово пацана, что снимется в «Елках»: куда завела судьба звезд «Великолепного века»

О «Великолепном веке» наслышан даже тот, кто никогда его не смотрел. Хотя таких, конечно, мало. Турецкая историческая драма стала настоящим хитом своего времени, безнадежно затянув в свои томные сети всех любителей сбежать от серых будней в мир османских страстей. И даже тот факт, что сериал закончился в 2015 году, не мешает фанатам Хюррем и Сулеймана следить за своими любимыми героями — но уже в реальной жизни.
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Ближе всего к своему российскому зрителю внезапно оказался Бурак Озчивит. Пока экранные Сулейман и Хюррем с ностальгией вспоминают деньки свой безумной популярности, исполнитель роли Бали-бея уверенно штурмует новый карьерный олимп. Teleprogramma.org решила разведать эту ситуацию.
Султан Сулейман — актер Халит Эргенч
Главная роль в «Великолепном веке» подарила Халиту популярность мирового масштаба. Ожидаемо, но подобных ролей в карьере больше не случилось. Тем не менее последующие проекты Эргенч («Ты — моя Родина», «Как будто завтра не наступит») провальными никак не назовешь. В отличии от других жизненных решений.
В 2018 году актер решил попробовать себя в бизнесе, но понес серьезные убытки — порядка 1 млн долларов. Но это не сломило актера. В 2022 году он вместе с супругой и двумя детьми принял решение переехать в Лондон. Халит успешно продолжает карьеру.
Хюррем султан — актриса Мерьем Узерли
Мерьем чуть не потеряла 1 млн долларов, как и Халит. Она досрочно покинула проект «Великолепный век», загнав себя в карьерный угол. По условиям контракта она была обязана отказываться от всех предложений, пока трансляция «Великолепного века» не закончится.
За нарушение этого пункта ей грозил огромный штраф, но Узерли пронесло. В 2015 году премьерный показ закончился, и Мерьем вернулась на экраны в сериале «Материнская рана». К сожалению, актриса стала заложницей своей самой яркой роли. Другие ее проекты имеет смысл смотреть, только если вы являетесь страстным поклонником рыжеволосой знаменитости, хотя они оценены критиками.
Сейчас 41-летняя Узерли воспитывает двух дочерей от двух разных мужчин. Как некрасиво они с ней обошлись, читайте в
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»
Бали-бей — актер Бурак Озчивит
Если по какой-то случайности «Великолепный век» прошел мимо вас, то уж имя красавца Бурака Озчивита вы точно слышали, и не раз. А все потому, что именно этот хит подарил ему путевку к мировому признанию. Только после роли Бали-бея он получил главную роль в другом турецком феномене — «Черная любовь». Природные данные Бурака и его харизма сделали свое дело — турецкий актер стал секс-символом и дорогим гостем в любом проекте.
Его российским фанатам несказанно повезло, сейчас знаменитость часто прилетает в Россию, становится участником фан-встреч, продолжает сниматься в сериалах и рекламах. Но и это далеко не все. Как известно, Озчивита много не бывает. Поэтому для наших соотечественников его решили подать в новогоднем антураже.
Дело в том, что на днях в Сеть просочилась информация, что турецкий актер примет участие в съемках фильма «Елки-11». Партнером Бурака по проекту станет звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев. Так что будет на что посмотреть!
Бурак Озчивит готовит сюрприз для российских фанатов. Фото: соцсети Бурака Озчивита
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