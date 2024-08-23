На ком на самом деле женится Сергей Бурунов - чем она занимается

Близкие и друзья холостяка с солидным стажем Сергея Бурунова вздохнули с облегчением: влюбился, счастлив, собирается жениться! Журнал «Телепрограмма» рассказывает - кто она, невеста звезды российского кино.

Девушка из приличной семьи

На недавней свадьбе продюсера и комика Гарика Харламова и актрисы Екатерины Ковальчук гости с умилением наблюдали за развитием романа 47-летнего Сергея Бурунова. Он и его спутница не пропустили ни одного медленного танца. А когда Сосо Павлиашвили допел «Небо на ладони», они не уходили с танцпола - стояли и страстно целовались. На безымянном пальце правой руки у любимой женщины Сергея появилось кольцо с внушительным бриллиантом. «Вот так съездили ребята в отпуск!» - смеются над парочкой друзья. У них сомнений не осталось: кольцо помолвочное, Сергей собрался жениться.

Избранницей артиста стала 35-летняя Екатерина Леви, дама обеспеченная - своя жилплощадь в столице и приличная машина в наличии. Родом из Перми, где числилась совладелицей семейного бизнеса (кафе, предприятия по оказанию бытовых услуг, гостиница - все эти организации давно ликвидированы). Сейчас ее семья - мама, две сестры и брат. Папа Екатерины был известным человеком - политик, крупный чиновник Семен Леви (экс-замминистра природных ресурсов) умер три года назад.

Четыре года назад Екатерина Леви открыла в Подмосковье предприятия, оказывающие услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Замужем не была. Катя предпочитает непубличный образ жизни, поэтому на красных дорожках светских мероприятий, где часто бывает Сергей Бурунов, не появляется. Ее страницы в соцсетях закрыты от посторонних. Фотографам Екатерина и Сергей позировали лишь однажды - в зрительном зале на театральной премии МХТ три месяца назад. Говорят, что они вместе больше года.

Искал родную душу

Сергей Бурунов женат не был. В интервью он признавался, что в молодости хотел семью и детей, но не получалось - женщины его бросали. С годами найти родственную душу стало все сложнее - актер много времени проводит на работе, да и требования стали иные. О своей потенциальной жене говорил так: «Мне не важно, какой типаж у женщины, но есть предпочтения. Моника Беллуччи мне нравится. В то же время мне нравится Марго Робби. Важно, что в голове. И, конечно, не без чувства юмора. Ну, красивая - и что? А поговорить?!»

Видимо, с Екатериной поговорить есть о чем - вот Сергей и влюбился.

Вероятно, и Леви искала достойного мужа. Бурунов умен и харизматичен, состоятелен. Гонорар актера за съемочный день в кино может составлять 500 тыс. руб., а то и выше. А снимается он много: в кино, сериалах, рекламе, ведет телепередачи, проекты на онлайн-площадках. Зрители обожают кино и сериалы с ним: «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Последний богатырь» и др. Фанаты все еще помнят пародии актера из телепроекта «Большая разница», узнают его голос в русской озвучке фильмов с Леонардо ДиКаприо.

Бурунов со своей Катей не расстается: летом они вместе ездили и в отпуск, и на музыкальный фестиваль в Баку к другу актера Эмину Агаларову. Ждем красивую свадьбу!

А в это время

Люся Чеботина без ума от норвежского футболиста