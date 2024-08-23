Дочка Юлии Пересильд отдала за кроссовки 200 тысяч: какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом

Сейчас телеведущая живет в просторном подмосковном доме. Два года назад она купила квартиру в старой Москве, а еще раньше - две новые квартиры дочкам в качестве приданого. Бородина инвестирует в недвижимость свои заработки. В квартире на Поклонке она собирается ночевать в Москве после долгих рабочих смен на ТВ.

49-летний певец Шура взял ипотеку ради покупки уютной квартирки в центре Москвы за 70 млн руб. А вообще у него есть более шикарные апартаменты - трешка на западе столицы в элитном ЖК, которую он сдает.

56-летняя исполнительница шансона Татьяна Тишинская (в 1990-е была известна под псевдонимом Каролина) обустраивает приобретенное жилье площадью 50 кв. м, не жалея средств, - за лето купила парочку люстр из хрусталя и золота за 4 млн руб.

Какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом

5 - 50 млн руб.: авто для родного человека