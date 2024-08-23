Дочка Юлии Пересильд отдала за кроссовки 200 тысяч: какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом

200 тыс. руб.: кроссовки
15-летняя актриса
Фото: соцсети
Такая модель сейчас стоит от 200 тыс. руб. - как почти четыре средние зарплаты в России. Также девочка сообщила, что всего потратила более 700 тыс. руб. на обувь и аксессуары для себя и на подарки членам семьи.
70 млн руб.: трешка в Москве
41-летняя
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Сейчас телеведущая живет в просторном подмосковном доме. Два года назад она купила квартиру в старой Москве, а еще раньше - две новые квартиры дочкам в качестве приданого. Бородина инвестирует в недвижимость свои заработки. В квартире на Поклонке она собирается ночевать в Москве после долгих рабочих смен на ТВ.
49-летний певец Шура взял ипотеку ради покупки уютной квартирки в центре Москвы за 70 млн руб. А вообще у него есть более шикарные апартаменты - трешка на западе столицы в элитном ЖК, которую он сдает.
56-летняя исполнительница шансона Татьяна Тишинская (в 1990-е была известна под псевдонимом Каролина) обустраивает приобретенное жилье площадью 50 кв. м, не жалея средств, - за лето купила парочку люстр из хрусталя и золота за 4 млн руб.
Какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом
5 - 50 млн руб.: авто для родного человека
Николай Булаткин рад и подарку, и за себя: воспитал Егорку как надо! Фото: личная страница Егора Крида в социальной сети
Звезды умеют радовать подарками не только себя, но и близких. 30-летний
«Я знаю, что ты свою «старушку» не поменяешь, поэтому - легкое обновление в благодарность за мое воспитание», - сказал Егор отцу Николаю Булаткину.
Как и многие сейчас, Миа отдает предпочтение китайскому автопрому. Фото: личная страница Мии Бойки в социальной сети
27-летняя блогер, певица и автор песен
39-летний продюсер и режиссер Сарик Андреасян подарил на шестилетие совместной жизни своей жене, 28-летней актрисе Елизавете Моряк, новый автомобиль - Bentley Motors цвета индиго. Стоимость таких машинок стартует от 50 млн руб.