Дочка Юлии Пересильд отдала за кроссовки 200 тысяч: какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом

Фото: Екатерина Соколова/РИА Новости

Ох, уж эта богатая жизнь.

200 тыс. руб.: кроссовки

15-летняя актриса Анна Пересильд снимается в кино, сериалах, рекламе. Поэтому старшая дочь кинематографических родителей Юлии Пересильд и Алексея Учителя может себя позволить обновлять гардероб дорогими вещами. Недавно Анна объяснила одну из заметных покупок: «У сестры первыми кроссовками были OFF White x Nike Air Jordan 4. Мне они очень понравились, и недавно я их купила себе».

Фото: соцсети

Такая модель сейчас стоит от 200 тыс. руб. - как почти четыре средние зарплаты в России. Также девочка сообщила, что всего потратила более 700 тыс. руб. на обувь и аксессуары для себя и на подарки членам семьи.

70 млн руб.: трешка в Москве

41-летняя Ксения Бородина в начале лета купила квартиру, а в августе начала ремонт. Блогер и телеведущая приобрела недвижимость в высотке элитного жилого комплекса «Поклонная гора, 9». Средняя цена за квадратный метр здесь стартует от 950 тыс. руб. Можно предположить, что трешка обошлась минимум в 70 млн руб.

Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети

Сейчас телеведущая живет в просторном подмосковном доме. Два года назад она купила квартиру в старой Москве, а еще раньше - две новые квартиры дочкам в качестве приданого. Бородина инвестирует в недвижимость свои заработки. В квартире на Поклонке она собирается ночевать в Москве после долгих рабочих смен на ТВ.

49-летний певец Шура взял ипотеку ради покупки уютной квартирки в центре Москвы за 70 млн руб. А вообще у него есть более шикарные апартаменты - трешка на западе столицы в элитном ЖК, которую он сдает.

56-летняя исполнительница шансона Татьяна Тишинская (в 1990-е была известна под псевдонимом Каролина) обустраивает приобретенное жилье площадью 50 кв. м, не жалея средств, - за лето купила парочку люстр из хрусталя и золота за 4 млн руб.

Какими покупками знаменитости радовали себя и своих близких этим летом

5 - 50 млн руб.: авто для родного человека

Николай Булаткин рад и подарку, и за себя: воспитал Егорку как надо! Фото: личная страница Егора Крида в социальной сети

Звезды умеют радовать подарками не только себя, но и близких. 30-летний Егор Крид подарил отцу машину Toyota Land Cruiser 300 Series. Такая модель стоит около 18 млн руб.

«Я знаю, что ты свою «старушку» не поменяешь, поэтому - легкое обновление в благодарность за мое воспитание», - сказал Егор отцу Николаю Булаткину.

Как и многие сейчас, Миа отдает предпочтение китайскому автопрому. Фото: личная страница Мии Бойки в социальной сети

27-летняя блогер, певица и автор песен Mia Boyka (Мария Бойко) все мечтает о квартире в Москве, но пока купила только новую машину - китайский внедорожник EXEED за 5 млн руб. Миа объясняет, почему пока не накопила на недвижимость, хотя гонорар за один ее концерт стартует от 3 млн руб.: «Я стала серьезнее относиться к своим финансам, так как заметила, что деньги улетают в никуда, а глобальные вопросы не решаются. Я посчитала, что, если бы не тратилась на всякие мелочи, то уже купила бы квартиру. К тому же раньше я была одна, а сейчас на мне сестры, которые живут в Москве. Я оплачиваю образование Есфирь, Лизе тоже нужно будет помогать с учебой. Я по натуре не жадный человек, особенно если это касается близких - отдам последнюю копейку. Но недавно даже папе сказала: «Пожалуйста, не проси у меня сейчас деньги на стройку. Потому что, если попросишь, я открою сейф и вытащу оттуда все до последней копейки, а я хочу нам с девочками квартиру купить».

39-летний продюсер и режиссер Сарик Андреасян подарил на шестилетие совместной жизни своей жене, 28-летней актрисе Елизавете Моряк, новый автомобиль - Bentley Motors цвета индиго. Стоимость таких машинок стартует от 50 млн руб.

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