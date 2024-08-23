Дорогие яхты и отели: как заграничные знаменитости отдыхали этим летом

Сальма Хайек (57 лет): «И жить хорошо, и жизнь хороша!»
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Хайди Клум (51 год) и Том Каулиц (34 года): одно сердце на двоих.
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Певица Дуа Липа (28 лет): «Так вот ты какой, вкус лета!»
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Рэпер A$AP Rocky (35 лет) - Рианне (36 лет): «Есть в тебе, любимая жена, что-то неуловимо русское...»
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Лионель Месси (37 лет) - жене Антонелле Рокуццо (36 лет): «Ногу повредил опять... Загорю зато на пять!»
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Риз Уизерспун (48 лет) - на велике по Старому Свету: «Опа! Вокруг меня Европа!»
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Супруги Кэти Перри (39 лет) и Орландо Блум (47 лет) и их вертолет любви.
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Музыкант Дэнни Фудзикава (38 лет): «Ну, целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли...».
Актриса Кейт Хадсон (45 лет): «Не в ладу с сердечной волей кипяток сердечных струй!».
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