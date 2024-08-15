Купили козу, но брак сохранить не смогли: как сложилась судьба участницы проекта «Мама в 16» Анны из Ростова-на-Дону

4 сентября состоится премьера нового сезона шоу «Мама в 16»(Ранее оно носило название «Беременна в 16»). Проект полюбился зрителям, которые наблюдали за перипетиями сложных, запутанных историй юных участниц.
Teleprogramma.org рассказывает, как сложилась судьба Анны из станицы Хомутовская, что находится под Ростовом-на-Дону. Однако давайте вспомним, как вообще начиналась эта
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Как Анна познакомилась с Евгением
Когда идет речь о юной матери, часто возникают ассоциации с разбитной девицей, которая рано начала выпивать и ведет активную половую жизнь. Так вот, в случае с Анной все наоборот.
Она была из того типа девушек, что хорошо учатся, помогают родителям по дому, а в свободное время любят читать и интересуются живописью и литературой. Правда, на выставки и в кинотеатры Анне приходилось ездить в город – в Ростов-на-Дону. Однако нашей героине нравились эти прогулки.
Сама Аня из многодетной семьи, где помимо нее, воспитываются еще четверо детей. Родители у нее молодые. Маме – 33 года, а папе – 37 лет. Тяжелый деревенский быт, конечно,
В школе Аня была «белой вороной» и подвергалась буллингу. По мнению одноклассниц, она не носила крутых шмоток и не имела трендовых вещей. Да и вообще, дети обычно жестоки к тем, кто не похож на других.
Девушка, постоянно сталкивающаяся с насмешками, подсознательно искала защитника. И нашла его в лице молодого человека по имени Евгений, с которым познакомилась однажды. В отличие от наглых самодовольных одноклассников Женя казался очень скромным и даже стеснительным. С ним Ане не нужно было кого-то из себя строить, а можно было быть собой. Молодые люди ходили на выставки и в кино, гуляли, проводили много времени вместе.
Анна из Ростова-на-Дону в шоу «Мама в 16». Фото: телеканал «Ю»
И вот однажды дело дошло до интимной близости. В результате девушка забеременела.
Будни и трудности молодой семьи
Женя принял эту новость с достоинством, но ему было непросто привыкнуть к новой реальности. Ради того, чтобы обеспечивать жену и ребенка, пришлось бросить техникум, где он учился на повара-кондитера, и устроиться разнорабочим в совхоз. С работой Жене помог отец Ани, потому что он сам в силу своей стеснительности не очень любил ходить на собеседования, что очень огорчало Анну.
Конечно, мама Евгения хотела, чтобы он получил образование и мечтала о другой судьбе для сына. И понятно, что первое время у нее не складывались отношения с Анной и ее семьей. Но постепенно все
А молодые люди меж тем учились жить самостоятельно. Правда, поселились они у семьи Анны. Но перед ними поставили задачи скидываться в общую копилку. И в итоге Аня и Женя ежемесячно выделяли ее родителям по 10 000 рублей.
Однажды Евгений преподнес сюрприз и на скопленные деньги купил козу, чтобы будущий младенец мог пить козье молоко.
Поначалу молодые люди устроили помолвку. Но и для этого события Анна выбрала свадебное платье. Это была своего рода репетиция перед настоящим бракосочетанием. Своим нарядом Аня похвасталась в соцсетях.
Потом влюбленные устроили нечто похожее на гендер-пати и на семейном застолье объявили пол ребенка. Правда, врачи все-таки ошиблись. Сначала Анна и Евгений думали, что ждут девочку, а оказалось, что у них будет мальчик. Ему дали имя Марк.
А затем влюбленные поженились по-настоящему: со свадебным платьем и праздником для гостей.
Конечно, в молодой семье
После рождения ребенка между влюбленными стали возникать ссоры и из-за нужд малыша. К примеру, Ане не понравилась кроватка, которую приобрел ее муж. Она хотела купить более вместительную. И в порыве гнева Евгений чуть не разломал купленную им кровать.
Но в целом молодая семья вроде бы жила неплохо. Женя продолжал работать в совхозе, Анна пошла учиться на курсы массажисток.
Анна из Ростова-на-Дону в шоу «Мама в 16». Фото: телеканал «Ю»
И чем все закончилось
Однако у этой истории грустный финал.
Сейчас пара разводится.
Ради сына Анна пытается не портить отношения с бывшим избранником, а он в свою очередь помогает ребенку деньгами. У Ани прекрасные отношения с родителями, она часто бывает у них в гостях.
Но сейчас Анна живет с сыном в Ростове-на-Дону. На данный момент у нее не получилось построить семейное счастье. Но, как говорится, новое счастье – не за горами.
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