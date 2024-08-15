Купили козу, но брак сохранить не смогли: как сложилась судьба участницы проекта «Мама в 16» Анны из Ростова-на-Дону

4 сентября состоится премьера нового сезона шоу «Мама в 16»(Ранее оно носило название «Беременна в 16»). Проект полюбился зрителям, которые наблюдали за перипетиями сложных, запутанных историй юных участниц.

Teleprogramma.org рассказывает, как сложилась судьба Анны из станицы Хомутовская, что находится под Ростовом-на-Дону. Однако давайте вспомним, как вообще начиналась эта история.

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Как Анна познакомилась с Евгением

Когда идет речь о юной матери, часто возникают ассоциации с разбитной девицей, которая рано начала выпивать и ведет активную половую жизнь. Так вот, в случае с Анной все наоборот.

Она была из того типа девушек, что хорошо учатся, помогают родителям по дому, а в свободное время любят читать и интересуются живописью и литературой. Правда, на выставки и в кинотеатры Анне приходилось ездить в город – в Ростов-на-Дону. Однако нашей героине нравились эти прогулки.

Сама Аня из многодетной семьи, где помимо нее, воспитываются еще четверо детей. Родители у нее молодые. Маме – 33 года, а папе – 37 лет. Тяжелый деревенский быт, конечно, накладывает отпечаток и на внешность, и эти люди в отличие от городских, живущих в тепличных условиях, выглядят старше своих лет. Со строгим отцом, который порой выпивает, у Анны непростые отношения, а вот в отношениях с мамой – полное доверие.

В школе Аня была «белой вороной» и подвергалась буллингу. По мнению одноклассниц, она не носила крутых шмоток и не имела трендовых вещей. Да и вообще, дети обычно жестоки к тем, кто не похож на других.

Девушка, постоянно сталкивающаяся с насмешками, подсознательно искала защитника. И нашла его в лице молодого человека по имени Евгений, с которым познакомилась однажды. В отличие от наглых самодовольных одноклассников Женя казался очень скромным и даже стеснительным. С ним Ане не нужно было кого-то из себя строить, а можно было быть собой. Молодые люди ходили на выставки и в кино, гуляли, проводили много времени вместе.