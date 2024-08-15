«Джиган ради жены заскочит»: в Сети обсуждают возможных участников второго сезона «Сокровищ императора»

Несмотря на то что сейчас в эфире достаточно много реалити-шоу, диванным болельщикам все мало. Так, в Сети уже активно обсуждают состав участников для второго сезона проекта «Сокровища императора» , хотя создатели еще даже не приступили к съемкам.

Победителями первого сезона (который закончился в июне 2024 года) сделалась пара «зеленых» — Мария Миногарова и Парур Арутюнович . Их призом стал один миллион юаней, и теперь любителям острых ощущений не терпится узнать, кому же может достаться очередное денежное вознаграждение. Teleprogramma.org выяснила, что известно о грядущих «Сокровищах императора».

Второй сезон шоу «Сокровища императора» выйдет в марте 2025 года

Скажем сразу, официального анонса второго сезона шоу о приключениях в Китае канал ТНТ еще не давал. Но ориентировочная дата выхода в России названа — 9 марта 2025 года. В том, что проект получит продолжение, никто не сомневается — публика продемонстрировала свою заинтересованность высокими рейтингами.

Говорят, что на этот раз локацией станет другая провинция Китая (в первом сезоне участники бегали по городу Ханчжоу, который является столицей провинции Чжэцзян). Пара ведущих Бузова — Галустян, по всей вероятности, меняться не будет.