«Джиган ради жены заскочит»: в Сети обсуждают возможных участников второго сезона «Сокровищ императора»
Фото: ТНТ
Поклонники полюбившегося реалити с нетерпением ждут официального анонса.
Несмотря на то что сейчас в эфире достаточно много реалити-шоу, диванным болельщикам все мало. Так, в Сети уже активно обсуждают состав участников для второго сезона проекта «Сокровища императора», хотя создатели еще даже не приступили к съемкам.
Победителями первого сезона (который закончился в июне 2024 года) сделалась пара «зеленых» — Мария Миногарова и Парур Арутюнович. Их призом стал один миллион юаней, и теперь любителям острых ощущений не терпится узнать, кому же может достаться очередное денежное вознаграждение. Teleprogramma.org выяснила, что известно о грядущих «Сокровищах императора».
Второй сезон шоу «Сокровища императора» выйдет в марте 2025 года
Скажем сразу, официального анонса второго сезона шоу о приключениях в Китае канал ТНТ еще не давал. Но ориентировочная дата выхода в России названа — 9 марта 2025 года. В том, что проект получит продолжение, никто не сомневается — публика продемонстрировала свою заинтересованность высокими рейтингами.
Говорят, что на этот раз локацией станет другая провинция Китая (в первом сезоне участники бегали по городу Ханчжоу, который является столицей провинции Чжэцзян). Пара ведущих Бузова — Галустян, по всей вероятности, меняться не будет.
Пара Ольга Бузова и Михаил Галустян очень полюбились зрителям ТНТ. Фото: скриншот / ТНТ
Названы участники второго сезона шоу «Сокровища императора»
Нет и официального списка участников. Но разве это проблема для сплетников? В Сети уже вовсю гуляет список из 20 кандидатов, которые поделены по парам. Ведь в соответствии с правилами конкурсанты разбиваются на двойки и путешествуют по китайской глубинке, параллельно выполняя разные задания. Итак, кого же ожидают увидеть телезрители в этот раз?
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во втором сезоне шоу «Сокровища императора»
Эта пара вызвала очень положительные эмоции у комментаторов. Юля уже успела проявить себя в реалити «Последний герой», поэтому поклонники со знанием дела отнеслись к ее характеристикам.
night202: «Если это правда, то это очень круто посмотреть на их пару в СИ. Леша сильный и крепкий. А Юля умная девушка с хорошо развитыми коммуникатиаными навыками. Думаю, они бы в лидерах бы точно были».
Оля: «Помню тот «Последний герой» с Юлей, какая она там классная была, спортивная, лидер, умная! Помню, как боролась сама с собой, когда надо было нырять и было тяжело... Как плакала на берегу, и бедный ее палец... Леша и Юля — интересная семья, двое умных людей. Я б с удовольствием на них посмотрела».
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Global Look Press
Джиган и Оксана Самойлова очень ярко проявили себя на реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». Вот только вовсе не с положительной стороны. Да, они сделали хорошее шоу, но вместе с этим нажили себе массу новых хейтеров. Но за этой парой действительно интересно наблюдать, поэтому мнения в Сети об их потенциальном участии в Китае — довольно противоречивые.
Ekaterina: «Мне кажется Джиган не захочет бегать, столько думать и работать. Ну разве что в первую серию ради жены заскочит».
Записываемся на мемы: «Джиган везде ходит, концертов, похоже, совсем нет».
Анастасия: «Только не Самойлова!»
Леля: «Джиган с Оксаной — стопроцентные участники. Канделаки говорила, что они будут в новом шоу. И тут как раз парами — все совпадает».
Павел Мамаев и Надежда Санько во втором сезоне шоу «Сокровища императора»
Павел Мамаев уже стал победителем первого сезона «Выжить в Дубае», получив приз в 10 миллионов рублей. Его стиль игры настолько впечатлил поклонников формата выживалити, что многие знаменитости стали перенимать у него фишки и подражать в решениях. Зрителям его кандидатура тоже очень симпатична — в отличии от его новой спутницы по жизни.
Оленька: «Мамаев топ, хоть бы он опять победил».
Анастасия: «Боже, только не Санько».
Aleksandra Malkova: «Санько вроде на сносях. Но ржачно было бы на нее смотреть, это такой быдлан в юбке, мы бы даже по Ершову заскучали».
Айсель: «На Мамаева бы посмотрела в этом реалити, но жена его подбешивает».
Алена: «Санько беременна, какое ей реалити».
Сабрина: «Вряд ли Мамаевы, у них ребенок родится».
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: соцсети Надежды Санько
Надежда Анграская и Николай Ткачук во втором сезоне шоу «Сокровища императора»
Ангарская пока еще выживает в Алтае. Съемки «Последнего героя» уже закончились, но шоу идет в эфире, и пока Надежда — одна из немногочисленных членов «Племени снежных барсов». Но, судя по откликам в Сети, ее не слишком хотят снова видеть на экране.
Юлия: «Ангарской победы не видать».
Иван: «А Ангарской что там делать? С ее массой это шоу не для нее, там бегать целый день надо».
Инна: «Куда Ангарская постоянно лезет?! Там все бегом надо делать. Она единственный раз победила как-то неправильно. Тихонько дожила до финала и... просто повезло».
Надежда Ангарская осталась единственной барышней среди мужчин на «Последнем герое». Фото: ТВ-3
Кто еще может появится во втором сезоне шоу «Сокровища императора»
Среди возможных пар проекта, которые произвели поменьше впечатления, названы: Наташа Королева и Сергей Глушко, Аскольд и Эдгард Запашные, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Вольфганг Черни и Виктория Слободян, Антон Пануфник и Андрей Смирнов, Наталья Медведева и Александр Коптель. В Сети пообещали разобраться, насколько эта информация может соответствовать действительности. А также — почему в списке нет и других громких имен.
Анастасия: «Регина — пушка».
Неймо: «Слободян ведь жена Вольфганга? Я за них изначально».
Оксана: «Где Прохор и Волочкова, это был бы огонь».
Elena-INGRID: «Буду болеть за Пануфника и Андрюху Смирнова, они классные ребята».
Судя по составу, семейные ценности в новом сезоне будут в тренде. В первом сезоне была только одна семейная пара — Верещагины. А тут почти все. Также фанаты реалити отметили, что блогер Ершов с такими командами вряд ли бы стал делать пакости или говорить кому-либо что-то гадкое в лицо. А это дорого стоит.