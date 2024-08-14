«Жизнь актера такова, что ты идешь на все, лишь бы заплатили»: как живут участники креативных идей из шоу Елены Малышевой «Жить здорово!»

В 2009 году на экраны вышла картина «Счастливый конец», где российская звезда той самой «Игры престолов» Юрий Колокольников сыграл мужской половой орган. Фильм наделал шума. В нем искали подвох, крамолу, скрытый смысл и высокое искусство.

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Вот, наверное, удивились тогда создатели программы «Жить здорово!», ведь для них такие творческие задачи — обычные будни с Еленой Малышевой . Teleprogramma.org вспомнила самые забавные, странные и обсуждаемые ситуации на популярном телешоу.

Спонтанное обрезание свитера

Ставший хитом в Интернете выпуск программы «Жить здорово!» был показан по Первому каналу утром 27 января 2011 года. На сегодняшний день это самый популярный мем от Елены Малышевой . Когда телеведущая объясняла плюсы и минусы мужского обрезания, она буквально лишила зрителей дара речи.

По старинке она пригласила к участию зрительницу из зала — условную Лену. А вот дальше произошло то, чего никто не ожидал. Малышева просто обрезала девушке воротник кофты и щедро посыпала ее макушку блестками, попутно выдавая медицинские пояснения и рекомендации.