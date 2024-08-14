«Жизнь актера такова, что ты идешь на все, лишь бы заплатили»: как живут участники креативных идей из шоу Елены Малышевой «Жить здорово!»

В 2009 году на экраны вышла картина «Счастливый конец», где российская звезда той самой «Игры престолов»
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Вот, наверное, удивились тогда создатели программы «Жить здорово!», ведь для них такие творческие задачи — обычные будни
Спонтанное обрезание свитера
Ставший хитом в Интернете выпуск программы «Жить здорово!» был показан по Первому каналу утром 27 января 2011 года. На сегодняшний день это самый популярный мем от
По старинке она пригласила к участию зрительницу из зала — условную Лену. А вот дальше произошло то, чего никто не ожидал. Малышева просто обрезала девушке воротник кофты и щедро посыпала ее макушку блестками, попутно выдавая медицинские пояснения и рекомендации.
Малышева наглядно объяснила плюсы мужского обрезания. Фото: скриншот / Первый канал
Удивительно, даже в эпоху Интернета добраться до правды о пранке над женщиной из зала до сих пор не удалось. Сразу после происшествия на связь вышла некая Елена, которая рассказала, что свитер ей компенсировали сертификатом в магазин одежды, ее саму травят, а ее ребенка дразнят в школе. Позже причастная к интервью радиостанция признала, что звонок в студию был розыгрышем.
Известно, что на Первом канале массовку обычно переодевают из собственных нарядов в предложенные. Действовало ли это правило на момент «обрезания» — сказать сложно. Но если так и было, то ни один свитер ни одной Елены в эфире программы не пострадал.
У матки тоже есть чувства...
В 2019 году крепость нервов телезрителей программы «Жить здорово!» проверяла уже поющая матка. Эту роль исполнила не жертва из зала, а настоящая актриса комедийного жанра Светлана Галка, известная многим по передаче «Большая разница». Знаменитость всецело отдалась своему персонажу, и о ней ожидаемо заговорили в Интернете.
Светлана Галка в роли матки в гостях у
Самолюбие Светланы все же пострадало из-за шоу. Но ее смутила не роль и даже не песня-исповедь, которую она исполнила в эфире. Дело в том, что актрису высмеяла Лолита.
«Я понимаю, что жизнь актера такова, что иногда может не хватать в какой-то момент ролей, что ты идешь на черт-те что, лишь бы заплатили», — заявила певица в эфире федерального канала.
На что Галка потребовала уважения к актерам и заявила, что настоящий профессионал сможет сыграть кого угодно, а за свою работу ей не стыдно. Выпуск программы «Жить здорово!» с танцующей маткой был показан в эфире Первого канала 13 февраля 2019 года. Спустя пять лет после противоречивой роли Светлана по-прежнему живет припеваючи: снимается в различных проектах и воспитывает приемного сына Влада, которому на днях исполнилось 11 лет.
Спустя годы Светлана Галка нисколько не жалеет о своем «маточном опыте». Фото: соцсети Светланы Галки
Человек-тестикула с серьезными связями
Можно подумать, что Елена Васильевна и сценаристы шоу просто глумятся над незнакомыми людьми ради высоченных рейтингов передачи. Ну не готовы требовательные зрители слушать очередную лекцию о вреде сахара или недосыпа, а выдать энергозатратное упражнение берпи в свои 70 лет способен разве что
Поклонники неунывающего терапевта знают, что в 2010 году Елена Васильевна, фигурально выражаясь, положила на алтарь медицины собственного сына Юрия. Но перед этим она поместила его в поролоновую мошонку. Вот так, молодой человек в дуэте со своими товарищем и исполнил нетленную песню с поучительной финальной фразой: «Если ты с яичками, значит, ты мужик!»
У сына
А теперь, внимание! Юрий профессионально занимается медициной. Но также он долгое время был креативным продюсером шоу. Считается, что песню про яички написал именно он. На сегодняшний день Юрий Малышев трудится кардиохирургом в медицинском центре Маймонида (Maimonides Medical Center) в Бруклине, занимаясь куда более серьезными вещами. Известно, что у старшего наследника Елены Васильевны большая и дружная семья.
Елена Васильевна — врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель... Она же — строгая и серьезная ведущая программы «Здоровье», которую смотрели еще в СССР. Современный же формат шоу совсем иной. Малышева не объясняет, зачем передаче нужен подобный креатив. Однажды она лишь коротко прокомментировала мемы с собой любимой. «Это норма!» — сказала теледоктор и продолжила вести шоу.
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